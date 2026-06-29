/एक ही पहाड़ी को काटकर बना दिया पूरा मंदिर! जानिए इस जादुई मसरूर रॉक कट मंदिर का पूरा सच

Masroor Rock Cut Temple: हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में एक बहुत ही अद्भुत जगह है. इसे लोग उत्तर भारत का 'एलोरा' भी कहते हैं. इस जगह का नाम मसरूर रॉक कट मंदिर है. आम तौर पर मंदिर ईंट, पत्थर और सीमेंट को जोड़कर बनाए जाते हैं. लेकिन यह मंदिर बिल्कुल अलग है.
ये उत्तर भारत का इकलौता ऐसा मंदिर है, जिसे किसी जोड़ तोड़ से नहीं बनाया गया. बल्कि एक बहुत बड़ी बलुआ पत्थर की पहाड़ी को ऊपर से नीचे की तरफ काट काटकर ये पूरा मंदिर निकाला गया है. भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के रिकॉर्ड और इतिहासकार एच. शटलवर्थ की किताबों में भी इस बात का साफ साफ जिक्र मिलता है. उनके मुताबिक, ये प्राचीन भारत की कारीगरी का एक बेजोड़ नमूना है.
इस मंदिर के बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है. इतिहासकार मानते हैं कि इसे 8वीं शताब्दी में राजा जशपाल ने बनवाया था. लेकिन कांगड़ा के स्थानीय लोगों के पास इसकी एक अलग ही कहानी है. वहां की लोककथाओं के अनुसार, महाभारत काल में जब पांडव अज्ञातवास काट रहे थे, तब उन्होंने इस सुंदर मंदिर को बनाना शुरू किया था.
लेकिन उनके पास समय कम था. इसलिए वे इस मंदिर को पूरा नहीं बना पाए. अगर आप आज भी वहां जाएंगे, तो आपको कई जगह अधूरा काम साफ साफ नजर आ जाएगा. यही बातें इस जगह को और भी रहस्यमयी बनाती हैं.
अब बात करते हैं इसकी बनावट की तो मसरूर मंदिर का ढांचा देखकर अच्छे अच्छे हैरान रह जाते हैं. इस पूरे परिसर में कुल 15 छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं. इन सबके बीच में मुख्य मंदिर है. इस गर्भगृह के अंदर भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की बहुत ही सुंदर और प्राचीन मूर्तियां रखी हुई हैं.
इतिहास की पुरानी किताबों को पलटें, तो पता चलता है कि इस मंदिर की नक्काशी और इसके खंभे काफी हद तक महाराष्ट्र की अजंता एलोरा की गुफाओं से मिलते जुलते हैं. पहाड़ों के बीच छिपा होने के बाद भी, इतिहास और कला के दीवाने लोग इसे भारत की सबसे कीमती धरोहर मानते हैं.
इस मंदिर के ठीक आगे एक बहुत बड़ा और पुराना तालाब है. वहां के लोग इसे मसरूर झील कहते हैं. इस तालाब की वजह से मंदिर की खूबसूरती दोगुनी हो जाती है. जब दिन में धूप खिलती है और सूरज की किरणें इन पत्थरों पर पड़ती हैं, तो इस पूरे विशाल मंदिर की परछाई सामने वाले शांत पानी में तैरती हुई दिखाई देती है.
पानी के अंदर मंदिर के ऊंचे शिखरों की इस उलटी परछाई को देखना अपने आप में एक जादुई अहसास है. लोग यहां आकर घंटों बैठते हैं और इस खूबसूरत नजारे को बस निहारते रहते हैं.
साल 1905 में कांगड़ा में एक बहुत भयंकर भूकंप आया था. उस भूकंप ने इस ऐतिहासिक धरोहर को थोड़ा बहुत नुकसान जरूर पहुंचाया. लेकिन गनीमत यह रही कि इस मंदिर का मुख्य हिस्सा सुरक्षित बच गया.
आज भी यह जादुई मंदिर पूरी मजबूती के साथ अपनी जगह पर शान से खड़ा है. अगर आप कभी हिमाचल प्रदेश घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इस प्राचीन अजूबे को देखना बिल्कुल मत भूलना. किताबों में दर्ज यह अनोखा मंदिर हमें याद दिलाता है कि हमारे पूर्वजों के पास कितना कमाल का हुनर और कितनी बड़ी सोच थी.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं, स्थानीय परंपराओं और उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है, किसी मान्यता या दावे की पुष्टि करना नहीं.)
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