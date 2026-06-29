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एक ही पहाड़ी को काटकर बना दिया पूरा मंदिर! जानिए इस जादुई मसरूर रॉक कट मंदिर का पूरा सच

Masroor Rock Cut Temple: ये खबर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में स्थित मसरूर रॉक कट मंदिर के इतिहास, पांडवों से जुड़ी लोककथा और एक ही बलुआ पत्थर की पहाड़ी को काटकर बनाई गई इसकी जादुई वास्तुकला के बारे में बताता है.

Written Byharsh singh
Published: Jun 29, 2026, 03:35 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 03:35 PM IST
एक ही पहाड़ी को काटकर बना दिया पूरा मंदिर! जानिए इस जादुई मसरूर रॉक कट मंदिर का पूरा सच

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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