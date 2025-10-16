Diwali 2025: इस साल दिवाली 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को मनाई जाएगी. कार्तिक मास की अमावस्‍या की रात को लक्ष्‍मी पूजा की जाती है. लक्ष्‍मी जी आप पर प्रसन्‍न हैं, इसका पता कुछ खास संकेतों से चलता है. इन संकेतों की अनदेखी ना करें. माना जाता है कि दिवाली की रात धन की देवी लक्ष्‍मी जी स्‍वयं धरती पर भ्रमण करती हैं. इसलिए लोग दिवाली से पहले ही घरों की साफ-सफाई करके सजावट करते हैं, पूजा करते हैं ताकि मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होकर घर में प्रवेश करें और वास करें. मां लक्ष्‍मी का आपके घर में आगमन होने वाला है इसका पता कुछ खास संकेतों से लगता है. जानिए ये संकेत क्‍या हैं.

- यदि दिवाली की रात उल्‍लू नजर आ जाए तो भाग्‍य खुल जाते हैं. उल्‍लू देवी लक्ष्‍मी का वाहन है. यह बताता है कि मां लक्ष्‍मी आप पर प्रसन्‍न हैं और आपके जीवन से सारी आर्थिक समस्‍याएं खत्‍म हो जाएंगी.

- यदि अचानक तुलसी हरी-भरी हो जाए और आपके घर में पैसा बढ़ने लगे, तो यह साफ संकेत है कि आपके घर में मां लक्ष्‍मी प्रवेश कर गई हैं और धन-समृद्धि बरसा रही हैं. आपको खूब धन लाभ होने वाला है. ऐसे जातक पर कितना भी कर्ज क्‍यों ना हो, जल्‍द खत्‍म हो जाता है और वो मालामाल हो जाता है.

- यदि आपको अचानक खूब उन्‍नति मिले, पैसा मिले और सम्‍मान मिले. आपकी जिंदगी में कम ही समय में पूरी तरह बदल जाए तो यह भी आप पर लक्ष्‍मी जी की कृपा होने का संकेत है. ऐसे जातक रातों-रात धन-दौलत, शोहरत पा लेते हैं.

- कई बार बिना किसी कारण के घर में या आसपास दुर्गंध आने लगती है, यह गंभीर वास्‍तु दोष या नकारात्‍मकता का संकेत है. वैसे ही जब सकारात्‍मकता बढ़ती है, मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होती हैं तो घर में और उसके आसपास खुशबू आने लगती है.

- इसके अलावा जो लोग कनकधारो स्‍त्रोत का पाठ करते हैं, अपनी आय का हिस्‍सा दान-धर्म में लगाते हैं, वे हमेशा समृद्ध रहते हैं और मां लक्ष्‍मी की कृपा पाते हैं.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)