Advertisement
trendingNow12964814
Hindi Newsधर्म

Diwali 2025: इन संकेतों से पता चलेगा दिवाली पर आपके घर में हो गया है माता लक्ष्‍मी का प्रवेश, ना करें अनदेखी

Diwali 2025: दिवाली के दिन घर में मां लक्ष्‍मी का प्रवेश हो जाए तो पूरा जीवन अपार धन-वैभव के बीच बीतता है. इसलिए लोग मां लक्ष्‍मी को प्रसन्‍न करने के सारे जतन करता है. जानिए वो कौनसे संकेत हैं, जो बताते हैं कि मां लक्ष्‍मी आप पर प्रसन्‍न हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 16, 2025, 10:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Diwali 2025: इन संकेतों से पता चलेगा दिवाली पर आपके घर में हो गया है माता लक्ष्‍मी का प्रवेश, ना करें अनदेखी

Diwali 2025: इस साल दिवाली 20 अक्टूबर 2025, सोमवार को मनाई जाएगी. कार्तिक मास की अमावस्‍या की रात को लक्ष्‍मी पूजा की जाती है. लक्ष्‍मी जी आप पर प्रसन्‍न हैं, इसका पता कुछ खास संकेतों से चलता है. इन संकेतों की अनदेखी ना करें. माना जाता है कि दिवाली की रात धन की देवी लक्ष्‍मी जी स्‍वयं धरती पर भ्रमण करती हैं. इसलिए लोग दिवाली से पहले ही घरों की साफ-सफाई करके सजावट करते हैं, पूजा करते हैं ताकि मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होकर घर में प्रवेश करें और वास करें. मां लक्ष्‍मी का आपके घर में आगमन होने वाला है इसका पता कुछ खास संकेतों से लगता है. जानिए ये संकेत क्‍या हैं. 

यह भी पढ़ें: इन तारीखों में जन्‍मी लड़कियों से शादी करने वालों की खुलती है किस्‍मत, धन का लग जाता है अंबार, दिलाती हैं सम्‍मान

मां लक्ष्‍मी के घर में प्रवेश करने के संकेत 

- यदि दिवाली की रात उल्‍लू नजर आ जाए तो भाग्‍य खुल जाते हैं. उल्‍लू देवी लक्ष्‍मी का वाहन है. यह बताता है कि मां लक्ष्‍मी आप पर प्रसन्‍न हैं और आपके जीवन से सारी आर्थिक समस्‍याएं खत्‍म हो जाएंगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

- यदि अचानक तुलसी हरी-भरी हो जाए और आपके घर में पैसा बढ़ने लगे, तो यह साफ संकेत है कि आपके घर में मां लक्ष्‍मी प्रवेश कर गई हैं और धन-समृद्धि बरसा रही हैं. आपको खूब धन लाभ होने वाला है. ऐसे जातक पर कितना भी कर्ज क्‍यों ना हो, जल्‍द खत्‍म हो जाता है और वो मालामाल हो जाता है. 

- यदि आपको अचानक खूब उन्‍नति मिले, पैसा मिले और सम्‍मान मिले. आपकी जिंदगी में कम ही समय में पूरी तरह बदल जाए तो यह भी आप पर लक्ष्‍मी जी की कृपा होने का संकेत है. ऐसे जातक रातों-रात धन-दौलत, शोहरत पा लेते हैं. 

यह भी पढ़ें: इस हफ्ते मेष से मीन राशि वालों की लव लाइफ कैसी रहेगी? पढ़ें साप्‍ताहिक लव राशिफल

- कई बार बिना किसी कारण के घर में या आसपास दुर्गंध आने लगती है, यह गंभीर वास्‍तु दोष या नकारात्‍मकता का संकेत है. वैसे ही जब सकारात्‍मकता बढ़ती है, मां लक्ष्‍मी प्रसन्‍न होती हैं तो घर में और उसके आसपास खुशबू आने लगती है. 

- इसके अलावा जो लोग कनकधारो स्‍त्रोत का पाठ करते हैं, अपनी आय का हिस्‍सा दान-धर्म में लगाते हैं, वे हमेशा समृद्ध रहते हैं और मां लक्ष्‍मी की कृपा पाते हैं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

maa laxmi

Trending news

मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
Egypt
मुस्लिम देशों से ढीली हो रही है पाक की पकड़? अब मिस्र के विदेश मंत्री भारत पहुंचे
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
Andhra pradesh news
दक्षिण की धरती से बिहार को साधा! चंद्रबाबू का हिंदी में दिया भाषण आपने सुना क्या?
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
Jammu Kashmir
राज्यसभा चुनाव में PDP किसके साथ? कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस, महबूबा ने खोले पत्ते
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
india china news in hindi
भारत के हाथ कौन सा कारू का खजाना लग गया, जिससे सदमे में है चीन; ट्रंप भी दंग
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
Donald Trump
सीजफायर के बाद अब रूसी तेल पर पकड़ा गया ट्रंप का झूठ, PM मोदी से कोई बात ही नहीं हुई
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
Arvind Kejriwal
सरकार के दमन के खिलाफ सभी सड़कों पर उतरें और अपनी... केजरीवाल की किसानों से अपील
पुरानी आदत छोड़ो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब
Pakistan
पुरानी आदत छोड़ो पाकिस्तान! तालिबान से पिटाई पर लिया भारत का नाम तो मिला करारा जवाब
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
Jammu and Kashmir
जम्मू-कश्मीर में दरबार मूव बहाल, 2021 में लगी थी रोक; LG ने CM के फैसले को दी मंजूरी
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
catch the rain campaign
जम्मू-कश्मीर में शुरू हुआ कैच द रेन अभियान, पानी के संरक्षण के लिए होगी जियो टैगिंग
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी
Gujarat New Cabinet
गुजरात मंत्रिमंडल में फेरबदल, CM भूपेन्द्र पटेल के अलावा सभी मंत्रियों की छुट्टी