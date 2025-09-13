Vaishno Devi Yatra 2025: नवरात्रि से पहले माता वैष्णो के भक्तों के लिए बड़ी खबर, जानें यात्रा को लेकर क्या है नया अपडेट

Vaishno Devi Yatra 2025: नवरात्रि से पहले माता वैष्णों देवी के भक्तों के लिए बड़ी खबर आई है. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पवित्र यात्रा को लेकर'एक्स' पर बड़ा अपडेट दिया है. श्राइन बोर्ड के मुताबिक, लगातार हो रही बारिश के कारण, 14 सितंबर से शुरू होने वाली श्री माता वैष्णो देवी यात्रा अगले आदेश तक स्थगित कर दी गई है. यात्रा से जुड़ा यह बड़ा अपडेट देते हुए श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे आधिकारिक संचार माध्यमों के जरिए इस यात्रा से अपडेट रहें. हालांकि, अब यात्रा फिर से कब से शुरू होगी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है. ऐसे देखना है कि माता वैष्णो देवी के भक्त कब से यात्रा शुरू कर सकते हैं. बता दें कि इस साल माता वैष्णो देवी यात्रा 14 सितंबर से शुरू होने वाली थी. आइए जानते हैं वैष्णो देवी यात्रा से जुड़े खास नियम और सावधानियां

फोटोग्राफी और वीडियो रिकॉर्डिंग हैं निषेध

वैष्णो देवी मंदिर परिसर में यानी खासतौर पर बाण गंगा के आगे वाले क्षेत्र में, फोटो या वीडियो बनाना निषेध है. मंदिर अधिकारियों और सुरक्षा कारणों से कुछ स्थानों पर कैमरा, वीडियो और मोबाइल कवर करके रखना अनिवार्य होता है. यात्रा के दौरान स्थल-विशेष के निर्देशों का पालन करें और जहां मनाही हो वहां ऐसा करने से बचना चाहिए.

नशीले पदार्थ साथ लेकर न जाएं

यात्रा के दौरान मंदिर और उसके आसपास किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ रखना या सेवन करना सख्त वर्जित है. इसमें सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गांजा व अन्य किसी भी तरह के नशीले पदार्थ शामिल हैं. बाण गंगा के पास लोग स्नान और पूजा-अर्चना करते हैं. इसलिए इस क्षेत्र में नशे की कोई भी वस्तु साथ ले जाना न सिर्फ अनुचित है, बल्कि कानूनन भी दंडनीय हो सकता है.

शराब का सेवन और साथ लेकर आना प्रतिबंधित

यात्रा के रास्ते में तथा कटरा और आसपास के कुछ क्षेत्रों (जैसे अरली, हंसाली, मटियाल आदि) में शराब लेकर आना व सार्वजनिक रूप से पीना पूरी तरह से वर्जित है. नियमों का उल्लंघन करने पर कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, इसलिए यात्रा से पहले ना तो शराब इत्यादि नशीले पदार्थों का सेवन करें और न ही इन्हें साथ लेकर यात्रा करें.

साथ में क्या न लेकर जाएं

वैष्णो देवी यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए मंदिर प्रबंधन समिति ने कुछ नियम बनाए हैं, जिनका पालन करना हर श्रद्धालु के लिए अनिवार्य है. ऐसे में मंदिर में कुछ चीजों को लेकर जाना खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित हो सकता है. ऐसे में अगर आप बिना किसी रोक-टोक यात्रा करना चाहते हैं तो मंदिर परिसर में किसी भी कीमत पर चाकू, कुल्हाड़ी, हथौड़े आदि चीजें ना ले जाएं. इसके साथ ही ड्रिल, लोहे के डंडे, लोहदंड जैसे उपकरणों को भी साथ ले जाना निषेध है. इसके अलावा मंदिर परिसर में लाइटर, विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थों को ले जाना भी कानूनन जुर्म है. इसलिए इन नियमों का सख्ती से पालन करें.

मांसाहार और अंडे का सेवन वर्जित

कटरा और उसके आस-पास के क्षेत्रों में सार्वजनिक तौर पर मांस, मुर्गी, समुद्री भोजन और अंडे का सेवन करने पर सख्त पाबंदी है. स्थानीय नियम और धार्मिक भावना का सम्मान करते हुए इन चीजों से दूर रहें. इसके अलावा विस्फोटक या शस्त्र जैसी वस्तुएं साथ लाने से बचें. इनके साथ पकड़े जाने पर गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

