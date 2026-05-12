तिल-तिल बढ़ रहा है खजुराहो के मतंगेश्वर महादेव का शिवलिंग! 1100 साल पुराने इस चमत्कार को देख विज्ञान भी दंग

Matangeshwar mahadev temple: मतंगेश्वर महादेव मंदिर मध्य प्रदेश के खजुराहो में स्थित एक बेहद प्राचीन और प्रसिद्ध शिव मंदिर है. ये मंदिर अपनी धार्मिक मान्यताओं और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है. खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर समूह के बीच मौजूद यह मंदिर आज भी पूजा-अर्चना के लिए खुला रहता है. दूर-दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने यहां पहुंचते हैं. मंदिर का शांत वातावरण और प्राचीन बनावट लोगों को काफी आकर्षित करती है. यही वजह है कि यह जगह श्रद्धालुओं के साथ-साथ पर्यटकों के बीच भी काफी लोकप्रिय मानी जाती है.

1100 साल पुराना...

इतिहासकारों के मुताबिक मतंगेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजाओं ने करीब 9वीं से 10वीं शताब्दी के बीच करवाया था. माना जाता है कि यह मंदिर लगभग 1100 साल पुराना है. मंदिर को भगवान शिव को समर्पित किया गया है. इसकी सबसे खास बात यहां स्थापित विशाल शिवलिंग है. कहा जाता है कि यह शिवलिंग करीब 8 फीट ऊंचा है और हर साल थोड़ा-थोड़ा बढ़ता है. इसी वजह से यह मंदिर लोगों के बीच रहस्य और आस्था का बड़ा केंद्र बना हुआ है.

मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक मान्यताएं भी काफी प्रसिद्ध हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां सच्चे मन से पूजा करने पर भगवान शिव भक्तों की हर मनोकामना पूरी करते हैं. कुछ लोगों का विश्वास है कि इस मंदिर में आज भी एक अलग तरह की आध्यात्मिक शक्ति महसूस होती है. महाशिवरात्रि और सावन के महीने में यहां भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है. सुबह और शाम की आरती के समय मंदिर का माहौल बेहद भक्तिमय हो जाता है. घंटियों की आवाज और मंत्रों का उच्चारण लोगों को आध्यात्मिक शांति का एहसास करवाता है.

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मतंगेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि वास्तुकला के लिहाज से भी बेहद खास माना जाता है. बड़े-बड़े पत्थरों से बना यह मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा हुआ है. मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर बनी प्राचीन कला लोगों को काफी प्रभावित करती है. खास बात ये है कि खजुराहो के कई मंदिर अब सिर्फ ऐतिहासिक धरोहर बन चुके हैं, लेकिन मतंगेश्वर मंदिर में आज भी नियमित पूजा होती है. यही वजह है कि यहां का माहौल बाकी मंदिरों से अलग दिखाई देता है.

कैसे जाएं?

अगर आप मतंगेश्वर महादेव मंदिर घूमने जाना चाहते हैं तो सबसे पहले खजुराहो पहुंचना होगा. यह मंदिर खजुराहो मंदिर समूह के पास ही स्थित है. सड़क मार्ग से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है. खजुराहो रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट दोनों यहां से काफी करीब हैं. वहीं झांसी और सतना से भी बस और टैक्सी की सुविधा मिल जाती है. अक्टूबर से मार्च तक का समय यहां घूमने और दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम काफी सुहावना रहता है.

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