/मथुरा का वो सिद्ध मंदिर, जहां गूंजी थी बाल कृष्ण की पहली किलकारी; 500 सालों से एक ही परिवार के पास है सेवा का हक!

उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक शहर मथुरा में पोतरा कुंड के पास बना एक प्राचीन मंदिर आज भी द्वापर युग की याद ताजा कराता है. माना जाता है कि यही राजा कंस का असली कारागार था, जहां भगवान श्रीकृष्ण ने अवतार लिया था.
मल्लपुरा स्थित इस स्थान को आज भी कंस कारागार के नाम से जाना जाता है. मंदिर में आज भी माता देवकी और वासुदेव जी की प्रतिमाएं स्थापित हैं. इसके साथ ही देवी योगमाया का प्राचीन स्थान भी यहीं पर मौजूद है. स्थानीय लोग और पुजारी इस स्थान को भगवान कृष्ण की प्रामाणिक जन्मस्थल मानते हैं.
द्वापर युग में जब राजा कंस के अत्याचार हद से ज्यादा बढ़ गए, तब मथुरा की प्रजा रक्षा के लिए पुकारने लगी. जनता के दुखों को दूर करने के लिए भगवान विष्णु ने भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आधी रात 12 बजे माता देवकी के गर्भ से जन्म लिया था.
श्रीकृष्ण के जन्म लेते ही कारागार में चमत्कार हुआ. वहां तैनात सभी पहरेदार गहरी नींद में सो गए. जेल के भारी ताले अपने आप टूट गए और वासुदेव जी की हथकड़ियां खुल गईं. इसके बाद वासुदेव जी बाल कृष्ण को टोकरी में रखकर उफनती यमुना पार करके गोकुल ले गए.
मथुरा के अत्याचारी राजा कंस ने अपनी ही बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को बंदी बनाकर इसी जेल में रखा था. कंस को आकाशवाणी के जरिए पता चला था कि देवकी की आठवीं संतान ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगी.
इसी डर से उसने एक-एक करके देवकी की छह संतानों को मार डाला था. भगवान श्रीकृष्ण ने इसी कारागार में जन्म लेकर न केवल कंस के पापों का अंत किया, बल्कि पूरे बृजवासियों को उसके डर से मुक्ति दिलाई. आज भी इस मंदिर में उस समय के कई प्राचीन चिन्ह और सबूत देखने को मिलते हैं.
स्थानीय पुजारी पंडित हरी गोस्वामी बताते हैं कि पुराणों में जिस प्राचीन कंस कारागार का उल्लेख है, वो यही स्थान है. हालांकि, आज के समय में अधिकांश श्रद्धालु मुख्य कृष्ण जन्मभूमि परिसर को ही जानते हैं, क्योंकि वो ज्यादा हाईलाइट है.
लेकिन ऐतिहासिक और धार्मिक साक्ष्यों के अनुसार पोतरा कुंड के पास बना ये मंदिर ही असली जगह है जहां देवकी और वासुदेव को कैद रखा गया था. इस मंदिर परिसर के चारों तरफ ऐसे कई साक्ष्य लिखे और उकेरे गए हैं जो इसे कृष्ण का मूल जन्मस्थान साबित करते हैं.
मंदिर के पुजारियों के अनुसार श्रीकृष्ण के जन्म के बाद उनके मूल विग्रह को यहां से ले जाकर दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया था. आज जिस स्थान को लोग मुख्य जन्मभूमि मानते हैं, वह भी केशवदेव का ही प्राचीन क्षेत्र है. लेकिन इस कारागार वाले स्थान का आध्यात्मिक महत्व सबसे अलग है.
मंदिर के ठीक पास प्रसिद्ध पोतरा कुंड स्थित है. मान्यता है कि जन्म के तुरंत बाद माता देवकी के वस्त्र इसी कुंड में धोए गए थे. ब्रज भाषा में कपड़ों को लोथड़ा-पोथड़ा कहा जाता है, जिससे इसका नाम पोतरा कुंड पड़ा.
इस प्राचीन कंस कारागार का इतिहास बेहद अनोखा है. पिछले 500 से अधिक वर्षों से इस मंदिर की सेवा-पूजा का अधिकार एक ही वंश के पास चला आ रहा है. परंपरा के अनुसार इस परिवार के वंशजों के अलावा कोई भी बाहरी व्यक्ति मंदिर की मुख्य सेवा में शामिल नहीं हो सकता है.
आज भी दूर-दूर से श्रद्धालु इस गुप्त और प्राचीन स्थान के दर्शन करने आते हैं. जन्माष्टमी और अन्य त्योहारों के दौरान यहां विशेष पूजा-अर्चना की जाती है, जहां भक्त द्वापर युग के उस अद्भुत चमत्कार को महसूस करते हैं.
डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी और धार्मिक मान्यताएं स्थानीय पुजारियों, श्रद्धालुओं, पौराणिक ग्रंथों और जनश्रुतियों पर आधारित हैं. हमारा उद्देश्य केवल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जानकारी पहुंचाना है. किसी भी धार्मिक मान्यता या स्थान के पौराणिक दावों की सत्यता और प्रामाणिकता की पुष्टि वैज्ञानिक आधार पर नहीं की जाती है. पाठकों से अनुरोध है कि वे इसे केवल आस्था और जानकारी के रूप में लें.