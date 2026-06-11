'बाइबल' और 'मत्स्य पुराण' से हजारों साल पहले किसने लिखी प्रलय की कहानी?

Epic of Gilgamesh: आज हम आपको एक ऐसा सच बताने जा रहे हैं जो हिंदू धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म तीनों में बिल्कुल एक जैसा है. हम बात कर रहे हैं एक ऐसी भयंकर बाढ़ या प्रलय की, जिसने पूरी धरती को पानी में डुबा दिया था. हिंदू धर्म के शतपथ ब्राह्मण और मत्स्य पुराण में हम राजा मनु और मछली बने भगवान विष्णु की कहानी सुनते हैं.
वहीं ईसाई धर्मग्रंथ बाइबल के बुक ऑफ जेनेसिस में नोआ और उनकी नाव की कथा मिलती है. लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा सस्पेंस यह है कि इन पवित्र ग्रंथों के लिखे जाने से भी हजारों साल पहले यह कहानी मिट्टी की पट्टियों पर लिखी जा चुकी थी. इस प्राचीन कहानी का नाम गिल्गामेश का महाकाव्य है.
ये अनोखी कहानी आज से करीब 4000 साल पुरानी है. ये आधुनिक इराक और सीरिया वाले इलाके में मिली थी. उस दौर में वहां मेसोपोटामिया की महान सभ्यता हुआ करती थी. वहां के लोग मिट्टी की गीली पट्टियों पर नुकीली चीजों से खोदकर अपनी बातें लिखते थे. इतिहास के पन्नों से गायब ये पट्टियां द लाइब्रेरी ऑफ असुरबानिपाल की खुदाई से मिली थीं. आज ये सारी पट्टियां लंदन के मशहूर ब्रिटिश म्यूजियम में सुरक्षित रखी हुई हैं.
सन 1872 में जॉर्ज स्मिथ नाम के एक विद्वान ने सबसे पहले इन पट्टियों की भाषा को समझा और इसे दुनिया के सामने पढ़ा था. जब इतिहासकारों ने इसे सुना, तो वे दंग रह गए. इन पट्टियों पर हूबहू वही प्रलय की कहानी लिखी थी, जिसे आज हम अपने धर्मग्रंथों में पढ़ते हैं. इसका मतलब यह हुआ कि प्रलय का यह किस्सा इंसानी इतिहास की सबसे पुरानी यादों में से एक है.
इस महाकाव्य का मुख्य नायक गिल्गामेश नाम का एक राजा था. दुनिया के सबसे बड़े एक्सपर्ट एंड्रयू जॉर्ज ने अपनी मशहूर किताब एपिक ऑफ गिल्गामेश में इस राजा का पूरा इतिहास बताया है. राजा गिल्गामेश कोई आम इंसान नहीं था. उसे दो तिहाई देवता और एक तिहाई इंसान माना जाता था. वो बहुत शक्तिशाली और अभिमानी था.
एक दिन उसके सबसे पक्के दोस्त की मौत हो जाती है. दोस्त की मौत से राजा गिल्गामेश बुरी तरह टूट जाता है. उसके मन में पहली बार मौत का खौफ बैठ जाता है. वह सोचने लगता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इंसान कभी न मरे, इसी अमरता के रहस्य को खोजने के लिए वह एक लंबी और खतरनाक यात्रा पर निकल पड़ता है.
अपनी खोज के दौरान गिल्गामेश की मुलाकात उतनापिश्तिम नाम के एक रहस्यमयी बुजुर्ग से होती है. उतनापिश्तिम को देवताओं ने अमर होने का वरदान दिया था. गिल्गामेश जब उनसे अमरता का नुस्खा पूछता है, तो वह उसे एक प्राचीन राज बताते हैं. ये पूरी बातचीत गिल्गामेश महाकाव्य की ग्यारहवीं पट्टी पर दर्ज है. इसे इतिहास में द फ्लड टेबलेट के नाम से जाना जाता है.
उतनापिश्तिम कहते हैं कि सालों पहले देवताओं ने इंसानों के पापों से तंग आकर पूरी दुनिया को नष्ट करने का फैसला किया था. वे धरती पर एक महाविनाशकारी बाढ़ लाने वाले थे. लेकिन एक दयालु देवता ने चुपके से उतनापिश्तिम को इस खतरे के बारे में पहले ही चेतावनी दे दी थी.
देवता के कहने पर उतनापिश्तिम ने एक बहुत बड़ी नाव बनाई. उन्होंने अपने परिवार और दुनिया के सभी जानवरों के जोड़ों को उस नाव में बिठा लिया. इसके बाद लगातार छह दिनों और सात रातों तक मूसलाधार बारिश हुई. पूरी धरती पानी में समा गई. सब कुछ खत्म हो गया, सिर्फ वह नाव बची रही.
जब बाढ़ रुकी, तो उतनापिश्तिम ने पक्षियों को भेजकर सूखी जमीन का पता लगाया. यह कहानी सुनकर गिल्गामेश को समझ आया कि जीवन का असली सच सिर्फ अच्छे कर्म हैं. यह अद्भुत प्राचीन इतिहास हमें सिखाता है कि सदियों से इंसान का सच और उसका डर हमेशा एक जैसा ही रहा है.
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