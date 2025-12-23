Mauni Amavasya 2026: जनवरी में कब है मौनी अमावस्या, जानें डेट और स्नान-दान के लिए शुभ मुहूर्त और उपाय

Advertisement
Mauni Amavasya 2026 Date Muhurat: मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और उसके बाद दान करने का विशेष महत्व है. इसके साथ ही यह दिन पूर्वजों की कृपा पाने के लिए भी खास होता है. आइए जानते हैं कि साल 2026 में मौनी अमावस्या कब है, स्नान-दान के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किन उपायों को करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 23, 2025, 08:39 PM IST
Mauni Amavasya 2026: सनातन धर्म में माघ मास की अमावस्या का विशेष महत्व है. इसे मौनी अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है. इस दिन मौन रहकर मौन रहकर पवित्र नदियों में स्नान के बाद दान करने की परंपरा है. शास्त्रों के इस दिन गंगा का जल अमृत के समान लाभकारी हो जाता है. मौनी अमावस्या न सिर्फ पापों के नाश का दिन है, बल्कि यह पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने का भी एक दुर्लभ अवसर माना जाता है. कहा जाता है कि इस दिन शुभ मुहूर्त में स्नान-दान करने से विशेष पुण्यफल की प्राप्ति होती है. इसके अलावा इस दिन पूर्वजों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने से उनकी कृपा बरसती रहती है, जिससे घर-परिवार हमेशा खुशहाल रहता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि साल 2026 में मौनी अमावस्या कब है, स्नान-दान के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय कौन-कौन से हैं.

2026 में कब है मौनी अमावस्या

वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार, साल 2026 में माघ अमावस्या की तिथि 18 जनवरी को देर रात 12 बजकर 03 मिनट से शुरू हो जाएगी. जबकि, इस तिथि का समापन 19 जनवरी 2026 को देर रात 1 बजकर 21 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए मौनी अमावस्या 18 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी और इसी दिन व्रत और स्नान-दान किया जाएगा.  

मौनी अमावस्या 2026 शुभ मुहूर्त

सूर्योदय- 07 बजकर 15 मिनट पर

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 05 बजकर 27 मिनट से 06 बजकर 21 मिनट तक रहेगा

अभिजित मुहूर्त- दोपहर 12 बजकर 10 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट तक

अमावस्या पर पितरों की कृपा पाने के उपाय

मौनी अमावस्या को पितरों के तर्पण के लिए विशेष दिन माना गया है। यदि किसी जातक की कुंडली में पितृ दोष है, तो इस दिन किए गए ये कार्य शुभ फल देते हैं. ऐसे में इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए. अगर नदी पर जाना संभव न हो, तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान करें. ऐसा करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें और अपने पूर्वजों के नाम से तिल एवं जल से तर्पण करें. इसके साथ ही जो लोग अपने पितरों की शांति के लिए पिंडदान करना चाहते हैं, उनके लिए यह दिन अत्यंत फलदायी है. अमावस्या पर काले तिल, गर्म कपड़े, अन्न और गुड़ का दान करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और कष्टों से मुक्ति मिलती है.

मौन व्रत का क्या है महत्व

मौनी अमावस्या के दिन मौन यानी चुपचाप रहने की परंपरा के पीछे गहरा रहस्य छिपा है. पौराणिक मान्यता है कि इस दिन मौन रहने से मन की चंचलता कम होती है और आत्मिक शांति मिलती है. इसके अलावा इस दिन मौन रहकर स्नान और दान करने से भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

