Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्या पर टूट जाए मौन व्रत तो क्या करें, इन 5 आसान उपायों से नाराज पितर भी बरसाएंगे कृपा

Mauni Amavasya 2026 Mistakes: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहते हैं. इस दिन मौन व्रत रखने का विशेष महत्व है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अगर किन्हीं वजहों से मौन व्रत टूट जाए तो क्या करें और पितरों को प्रसन्न करने के 5 आसान उपाय कौन-कौन से हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jan 17, 2026, 08:48 PM IST
Mauni Amavasya 2026: माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या के नाम से जाना जाता है. सनातन धर्म में इस अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल मौनी अमावस्या 18 जनवरी को मनाई जाएगी. इस दिन का मुख्य आकर्षण 'मौन व्रत' है, जो मन को नियंत्रित करने और ईश्वर से जुड़ने का एक माध्यम है. मौनी अमावस्या पर मौन व्रत का पालन करना अत्यंत कठिन माना जाता है. संकल्प के बीच अगर मुंह से एक भी शब्द निकल जाए, तो व्रत भंग हो जाता है. अगर मौनी अमावस्या पर आपके साथ भी ऐसा हो जाए, तो घबराने के बजाय शास्त्रों में बताए गए प्रायश्चित के नियमों का पालन करना चाहिए. आइए जानते हैं कि अगर किसी वजह से मौनी अमावस्या पर मौन व्रत टूट जाए तो क्या करें और इस पितरों की कृपा पाने के 5 आसान उपाय कौन-कौन से हैं.

मौन व्रत क्यों है जरूरी

मौन व्रत का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है, बल्कि यह अंतर्मन की यात्रा है. यह दिन खुद को पहचानने और जीवन के उद्देश्यों (करियर, अध्यात्म और कर्म) के विश्लेषण के लिए है. ऐसे में इस दिन चुप रहने से ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक एकाग्रता बढ़ती है. इस दिन लोग सुबह उठने से लेकर पवित्र स्नान करने तक मौन का संकल्प लेते हैं, जिसे सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है.

मौन व्रत टूट जाए तो क्या करें

अगर मौनी अमावस्या के दिन भूलवश या किसी आपात स्थिति में आपका मौन व्रत टूट गया है, तो दोष से मुक्ति के लिए काले तिल, सप्तधान्य (सात प्रकार के अनाज), गर्म वस्त्र या फलों का सामर्थ्य अनुसार दान करें. इसके साथ ही मौन व्रत टूटने पर मन में पछतावा होना स्वाभाविक है. इस कष्ट से मुक्ति के लिए अपने मुख से प्रभु का नाम लें. अगर आपने गुरु दीक्षा ली है, तो गुरु मंत्र का जाप करें. साथ ही, 'ॐ नमः शिवाय' या अपने इष्ट देव के मंत्रों का मानसिक और वाचिक जाप करें.

पितृ दोष से मुक्ति के लिए करें ये उपाय

मौनी अमावस्या पितरों की तृप्ति के लिए भी विशेष मानी जाती है. ऐसे में इस दिन पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक लोटे में जल और काले तिल भरकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों का तर्पण करें. इससे पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है.  इसके अलावा पीपल की जड़ में जल अर्पित करें और 108 बार परिक्रमा करें. इतना ही नहीं, इस दिन शाम के समय घर के मुख्य द्वार पर और दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाएं. इससे पितृ प्रसन्न होकर सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. पितरों की कृपा पाने के लिए मौनी अमावस्या पर दान का भी विशेष महत्व है. ऐसे में इस दिन कंबल, तिल के लड्डू और ऊनी कपड़ों का दान करें. ऐसा करने से कई गुना अधिक पुण्यफल प्राप्त होता है. 

यह भी पढ़ें: सूर्य-चंद्रमा का ये अद्भुत योग संवार देगा 5 राशि वालों की किस्मत, 7 फरवरी से शुरू होंगे सुनहरे दिन!

मौनी अमावस्या 2026 स्नान-दान मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, माघ महीने की अमावस्या तिथि 17 जनवरी की देर रात 12 बजकर 03 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इसकी समाप्ति 18 जनवरी 2026 को देर रात 1 बजकर 21 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, मौनी अमावस्या 18 जनवरी को मनाई जाएगी और इसी दिन मौन व्रत रखा जाएगा. मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान-दान करना अत्यंत शुभ फल देता है. मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त 5 बजकर 27 मिनट से लेकर 6 बजकर 20 मिनट तक रहेगा. इस दिन सर्वार्थसिद्धि योग सुबह 10 बजकर 14 मिनट से अगले दिन सुबह 7 बजकर 17 मिनट तक रहेगा.  

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

