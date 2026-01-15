Advertisement
Mauni Amavasya 2026 : माघ महीने की अमावस्‍या को मौनी अमावस्‍या कहते हैं. इस दिन विशेष रूप से गंगा स्‍नान किया जाता है और पूरे दिन मौन रहा जाता है. मौनी अमास्‍या पर पितरों के निमित्‍त तर्पण जरूर करना चाहिए. 

Jan 15, 2026
Mauni Amavasya kab hai : माघ महीना बहुत खास होता है. इस महीने में गंगा स्‍नान का बड़ा महत्‍व है. माघ महीने में प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर माघ मेला लगता है. इसमें माघी अमावस्‍या के दिन प्रमुख स्‍नान होता है. मान्‍यता है कि माघी अमावस्‍या के दिन गंगा जल अमृत समान हो जाता है. इसलिए लोग गंगा स्‍नान करके के लिए दूर-दूर से आते हैं. साथ ही पितरों के लिए तर्पण भी करते हैं. माघ महीने की अमावस्‍या को मौनी अमावस्‍या कहते हैं. यह दिन मौन रहकर भगवान की आराधना करने का दिन होता है. इस दिन स्‍नान-ध्‍यान और दान-पुण्‍य करना चाहिए. 

मौनी अमावस्‍या कब है? 

पंचांग के अनुसार माघ महीने की अमावस्या तिथि 18 जनवरी 2026 की दोपहर 12 बजकर 3 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 19 जनवरी 2026 को दोपहर 1 बजकर 21 मिनट पर समाप्‍त होगी. अमावस्‍या तिथि रात से तय होती है. लिहाजा 18 जनवरी को मौनी अमावस्‍या रहेगी. वहीं मौनी अमावस्‍या पर स्नान के लिए शुभ मुहूर्त  सुबह 05:27 से 07:15 तक रहेगा. 

मौनी अमावस्या का धार्मिक महत्व 

हिंदू मान्यता के अनुसार मौनी अमावस्या पर्व पर मौन रहकर की जाने वाली साधना जल्‍दी सफल होती है. पितरों से लेकर देवी-देवताओं की कृपा मिलती है. मौनी अमावस्‍या पर पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान, दान-पुण्‍य करते हैं. इससे पितृ प्रसन्‍न होते हैं. पितृ दोष दूर होता है. इसके साथ ही मौनी अमावस्‍या के दिन कुछ उपाय भी करने चाहिए. 

अमावस्या का उपाय 

अमावस्‍या के दिन पवित्र नदियों में स्‍नान करने और पितृ पूजन करने के अलावा पीपल के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए. पीपल के पेड़ में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के साथ-साथ शनि और पितरों का भी वास माना गया है. ऐसे में मौनी अमावस्या के दिन सुबह स्‍नान पूजन के पीपल के पेड़ पर गाय का दूध मिश्रित जल चढ़ाएं. साथ ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा करें. वहीं शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

Mauni Amavasya

