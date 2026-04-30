May Festival 2026: मई में पड़ रहे 5 बड़े व्रत-त्योहार, अधिकमास भी शुरू, अभी से नोट कर लें ये जरूरी तारीखें

Festivals in May 2026: मई महीने में कई प्रमुख हिंदू व्रत पड़ रहे हैं. सबसे पहले बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी. इसके बाद शनि जयंती, वट सावित्री समेत कई व्रत-त्‍योहार पड़ेंगे. इसके साथ ही अधिकमास भी शुरू होगा. अगर आपने ये तारीखें मिस कर दीं तो पछताएंगे. यहां देखें मई के सभी प्रमुख हिंदू फेस्टिवल्‍स और उनकी तारीखें.

मई 2026 के 5 बड़े व्रत-त्‍योहार

बुद्ध पूर्णिमा 2026 : वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं, जो कि इस साल 1 मई 2026, शुक्रवार को पड़ रही है. इस दिन बौद्ध धर्म के संस्‍थापक भगवान बुद्ध का जन्‍म हुआ था, साथ ही इसी तिथि पर उन्‍हें बोधि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी. इसके अलावा वैशाख पूर्णिमा के दिन भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी की पूजा की जाती है.

नारद जयंती 2026: ज्‍येष्‍ठ महीने के कृष्‍ण पक्ष की द्वितीया तिथि को नारद जयंती मनाई जाती है. इस साल 3 मई 2026, रविवार को नारद जयंती मनाई जाएगी. इसी दिन नारद मुनि का प्राकट्य हुआ था. जिन्‍हें दुनिया का पहला पत्रकार माना जाता है.

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शनि जयंती 2026: ज्‍येष्‍ठ अमावस्‍या को शनि जयंती मनाई जाती है. इस साल 16 मई 2026, शनिवार को पड़ रही है. जो कि अद्भुत योग है. शनि जयंती का शनिचरी अमावस्‍या पर पड़ना शनि देव को प्रसन्‍न करने का डबल मौका है.

वट सावित्री व्रत 2026 : वैशाख अमावस्‍या के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है. जो कि इस साल 16 मई 2026 को रखा जाएगा. सुहागिन महिलाओं के लिए यह व्रत बहुत खास होता है. इस दिन वे पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखकर वट वृक्ष की पूजा करती हैं.

गंगा दशहरा 2026: ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को गंगा दशहरा पर्व मनाते हैं. इस दिन गंगा जी में स्‍नान करने से बहुत पुण्‍य मिलता है. इस साल गंगा दशहरा 25 मई 2026, सोमवार को है.

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मई महीने में एकादशी

मई महीने में 2 अहम एकादशी व्रत रखे जाएंगे. 13 मई 2026 को अपरा एकादशी है, जो कि ज्‍येष्‍ठ कृष्‍ण एकादशी को मनाई जाती है. वहीं 26 मई 2026 को पद्मिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा.

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अधिकमास 2026

हर 3 साल में पड़ने वाला अधिकमास या पुरुषोत्‍तम महीना साल 2026 में 17 मई से प्रारंभ हो रहा है और 15 जून तक चलेगा. इस दौरान भगवान विष्‍णु की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है, लेकिन शादी-गृहप्रवेश जैसे शुभ-मांगलिक कार्यों पर रोक रहती है.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)