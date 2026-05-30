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कौन थे माया सभ्यता के चाक देवता? जिनकी नाराजगी से तबाह हो जाते थे पूरे के पूरे शहर

Rain god of mayan civilization: माया सभ्यता में सबसे शक्तिशाली माने जाने वाले चाक देवता को वर्षा, बिजली और खेती का रक्षक माना जाता था जिनकी नाराजगी से सूखा या बाढ़ आ सकती थी. इस रहस्यमयी देवता को प्रसन्न करने के लिए प्राचीन काल में अनोखी पूजा और नरबलि दी जाती थी, जिसके गहरे राज आज भी उनके ऐतिहासिक मंदिरों में दफन हैं.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 30, 2026, 11:39 AM IST
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कौन थे माया सभ्यता के चाक देवता? जिनकी नाराजगी से तबाह हो जाते थे पूरे के पूरे शहर

Rain god of mayan civilization: माया सभ्यता दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है. इस सभ्यता कि बात करें तो ये मध्य अमेरिका के बड़े हिस्से में फैली हुई थी. इतना ही नहीं इनकी धार्मिक मान्यताएं काफी रहस्यमयी मानी जाती थी. कहा जाता है वो प्रकृति की शक्तियों को देवता मानकर पूजते थे. आज हम इस सभ्यता के सबसे जरूरी देवताओं में से एक चाक देवता के बारे  में डिटेल से जानेंगे. माया सभ्यता के लोग चाक देव को वर्षा बिजली और कृषि का देवता मानते थे. उनका कहना था कि पृथ्वी पर होने वाली बारिश और फसलों की पैदावार चाक देवता की वजह से ही होती है.

माया सभ्यता के लोगों के जीवन में खेती का बड़ा महत्व माना जाता है. यहां तक की उनकी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित थी. ऐसे में बारिश हीं उनके जीवन में सबसे जरूरी चीजों में से एक थी. इसलिए वहां के लोग चाक देवता को खुश करने के लिए तरह तरह की चीजें करते रहते थे. उनका मानना था कि अगर देवता खुश रहेंगे तो खेती अच्छी होगी. लेकिन अगर वहीं देवता नाराज हो गए तो सूखा पड़ सकता है. 

कैसे थे चाक देवता?

माया सभ्यता के मंदिरों और शिलालेखों में चाक देवता के कई चित्र देखने को मिलते हैं. उनकी बनावट की बात करें तो लंबे चेहरे, बड़ी नाक और हाथ में बिजली जैसी शक्ति के प्रतीक के साथ दिखाया गया है. माना जाता था कि चाक बादलों को कंट्रोल करते हैं और बिजली गिराने की भी ताकत रखते हैं. माया सभ्यता के कई बड़े शहरों में चाक के मंदिर बनाए गए थे. वहां खास पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन किए जाते थे. इन अनुष्ठानों में बड़ी संख्या में लोग शामिल होते थे और अच्छी फसल तथा सुख समृद्धि की कामना करते थे.

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खुश करने के लिए क्या करते थे माया सभ्यता के लोग...

इतिहासकारों के मुताबिक चाक को खुश करने के लिए कई बार विशेष बलि अनुष्ठान भी किए जाते थे. कुछ प्राचीन प्रमाण बताते हैं कि कठिन समय में नरबलि जैसी परंपराएं भी अपनाई जाती थीं. लोगों का विश्वास था कि ऐसा करने से देवता खुश होंगे और वर्षा का आशीर्वाद देंगे. हालांकि आज इन मान्यताओं को इतिहास और संस्कृति के नजरिए से देखा जाता है. फिर भी ये फैक्ट बताता है कि माया समाज में चाक देवता की कितनी बड़ी भूमिका थी. उनका प्रभाव केवल धर्म तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक और आर्थिक जीवन पर भी दिखाई देता था.

आज भी छिपे हैं कई रहस्य...

आज भी माया सभ्यता के कई प्राचीन अवशेष शोधकर्ताओं और पर्यटकों को आकर्षित करते हैं. चाक देवता से जुड़े मंदिर, मूर्तियां और ऐतिहासिक स्थल उस दौर की मान्यताओं की झलक दिखाते हैं. इन स्थानों में दफन कई रहस्य अब भी पूरी तरह सामने नहीं आ पाए हैं. यही कारण है कि चाक देवता और माया सभ्यता आज भी इतिहास प्रेमियों के लिए जिज्ञासा का विषय बने हुए हैं. वर्षा और प्रकृति से जुड़ी उनकी मान्यताएं यह भी बताती हैं कि प्राचीन समाज प्राकृतिक शक्तियों को कितना महत्वपूर्ण मानता था.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: देवभूमि उत्तराखंड का वो रहस्यमयी मंदिर, जहां भगवान के साथ होती है 'दानव' की पूजा

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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