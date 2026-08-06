/क्या है शिव जी के नटराज रूप और तांडव का सच? जान लें पैरों के नीचे दबे अपस्मार का रहस्य

शिव जी की नटराज वाली मूर्ति सिर्फ देखने में सुंदर नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया के बनने और मिटने का गहरा सच बताती है. जब भी हम नटराज की मूर्ति देखते हैं, तो दिमाग में तुरंत उनके तांडव डांस का सीन आ जाता है.
ज्यादातर लोग सोचते हैं कि तांडव का मतलब सिर्फ शिव जी का गुस्सा है. लेकिन सच यह है कि उनका ये नाच इस पूरी दुनिया के चक्र को चलाता है. आज का विज्ञान भी इस बात को मानती है. चलिए एकदम आसान भाषा में नटराज रूप का असली मतलब समझते हैं.
शिव जी के नटराज रूप का हर एक हिस्सा हमें जिंदगी की बड़ी बात सिखाता है. उनके चारों तरफ जो आग की लपटें दिखती हैं, वह हमारी इस पूरी दुनिया का प्रतीक हैं. उनके एक हाथ में डमरू है, जिसकी आवाज से इस सृष्टि की शुरुआत मानी जाती है.
वहीं दूसरे हाथ में जलती हुई आग है, जो बताती है कि एक दिन सब कुछ खत्म भी होगा. शिव जी का एक हाथ अभय मुद्रा में है, जिसका मतलब है डरो मत, मैं हूं ना. ये रूप बस यही सिखाता है कि बदलाव ही दुनिया का असली नियम है.
अगर आप नटराज की मूर्ति को ध्यान से देखें, तो शिव जी के एक पैर के नीचे एक छोटा सा बौना इंसान दबा दिखता है. पुरानी कहानियों में इसे अपस्मार कहा गया है.
आसान भाषा में कहें तो अपस्मार का मतलब है इंसान का घमंड, उसका अहंकार और अज्ञानता. जब इंसान में घमंड आ जाता है, तो उसे सही-गलत समझ नहीं आता.
शिव जी अपने पैर से इसी बौने को दबाकर रखते हैं. इसका सीधा सा मैसेज है. जब तक अपने अंदर के घमंड को नहीं दबाओगे, तब तक सही ज्ञान नहीं मिलेगा.
सबको लगता है कि शिव जी सिर्फ बहुत गुस्सा होने पर ही तांडव करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. शास्त्रों के हिसाब से तांडव दो तरह का होता है. पहला है आनंद तांडव, जो खुशी और नई दुनिया को बनाने के लिए होता है.
दूसरा है रुद्र तांडव, जो पुरानी चीजों के विनाश और सफाई के लिए होता है. जब नटराज नाचते हैं, तो उससे एक खास ऊर्जा निकलती है. यह डांस बताता है कि पुरानी चीजों का खत्म होना नए की शुरुआत के लिए बहुत जरूरी है.
आज के बड़े-बड़े वैज्ञानिक भी नटराज के इस रूप को देखकर हैरान हैं. स्विट्जरलैंड में दुनिया की सबसे बड़ी साइंस लैब सर्न के बाहर नटराज की एक बहुत बड़ी मूर्ति लगी है.
वैज्ञानिकों का कहना है कि एटम के अंदर के छोटे-छोटे कण जिस तरह लगातार बनते और मिटते रहते हैं, वह बिल्कुल नटराज के तांडव जैसा ही है. साइंस इसे कॉस्मिक डांस कहती है. यानी जो बात हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बता दी थी, उसे आज की साइंस भी सच मान रही है.
नटराज का यह रूप हमें जिंदगी जीने का सही रास्ता दिखाता है. यह सिखाता है कि सुख और दुख तो आते-जाते रहेंगे, इसलिए बदलाव से कभी डरना नहीं चाहिए.
जिस तरह शिव जी अपने पैर के नीचे अज्ञानता को दबाकर रखते हैं, वैसे ही हमें भी अपने लालच, गुस्से और घमंड को दबाकर रखना चाहिए. जब हम अपना अहंकार छोड़ देंगे, तभी मन को असली शांति मिलेगी. इसलिए अगली बार नटराज की मूर्ति देखें, तो इस बात को जरूर याद रखें.
डिस्क्लेमर: यह लेख धार्मिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है. इसका उद्देश्य पाठकों तक भारतीय संस्कृति से जुड़ी पौराणिक जानकारी को आसान भाषा में पहुंचाना है.