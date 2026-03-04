Advertisement
Hindi Newsधर्मMeen Sankranti 2026 Date: इस साल कब है मीन संक्रांति? नोट करें सही तिथि शुभ योग एवं शुभ मुहूर्त

Meen Sankranti 2026 Date: इस साल कब है मीन संक्रांति? नोट करें सही तिथि शुभ योग एवं शुभ मुहूर्त

Meen Sankranti 2026 Date: ज्योतिष अनुसार मीन संक्रांति के दिन ही पापमोचिनी एकादशी भी पड़ रही है जिससे यह संक्रांति और भी शुभ और विशेष हो जाती है. आइए जानें इस साल मीन संक्राति कब है, इस दिन योग कौन से बन रहे हैं और शुभ मुहूर्त क्या हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 04, 2026, 04:04 PM IST
Meen Sankranti 2026
Meen Sankranti 2026

Meen Sankranti 2026 Kab Hai: सनातन धर्म में सूर्य का राशि परिवर्तन एक अति शुभ दिन माना जाता है और इसे संक्रांति के रूप में मनाया जाता है. इस तरह से जल्द ही सूर्य का राशि परिवर्तन कुंभ से मीन राशि में होने वाला है जिससे मीन संक्रांति होगी. हालांकि सूर्य के गुरु की मीन राशि में प्रवेश करते ही खरमास भी शुरू हो जाएगा जिसमें कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाएंगे. आइए जानें इस साल मीन संक्रांति कब है, इस दिन तिथि क्या है, कौन से योग बनेंगे और शुभ मुहूर्त कौन से होंगे. 

मीन संक्रांति और खरमास?
चैत्र महीने में सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे जिससे मीन संक्रांति होगी और इस गोचर के साथ ही खरमास शुरू हो जाएगा. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, पिता, यश और आत्मा के कारक सूर्य देव 15 मार्च को बीच रात में 01:08 बजे शनि की कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में गोचर कर जाएंगे जिससे 15 मार्च को मीन संक्रांति होगी. इसी के साथ 15 मार्च से खरमास शुरू होकर 14 अप्रैल तक रहेगा. इस अवधि में शुभ काम नहीं किए जाएंगे. ध्यान दें सूर्य जब भी गुरु की धनु या मीन राशि में प्रवेश करते हैं तो खरमास शुरू हो जाता है. वहीं, सूर्य के अगली राशि में प्रवेश करने तक खरमास रहता है. हर संक्रांति की तरह ही मीन संक्रांति पर स्नान-ध्यान, पूजा और दान आदि करने का विशेष महत्व है.

मीन संक्रांति शुभ मुहूर्त 
15 मार्च को होने वाली मीन संक्रांति पर पुण्य काल सुबह 06:41 बजे से दोपहर 12:40 बजे तक रहेगा. इस दिन महा पुण्य काल सुबह 06:41 बजे से सुबह 08:41 बजे तक होगा. पुण्य क्षण बीच रात 01:08 बजे तक होगा. इन्हीं शुभ मुहूर्त में स्नान-ध्यान, पूजा, जप-तप और दान आदि किए जाएंगे. इस बार का मीन संक्रांति पर एकादशी तिथि का संयोग हो रहा है जिससे दिन और भी शुभ हो जाता है.

मीन संक्रांति शुभ योग 
मीन संक्रांति पर अति शुभ शिववास योग बन रहा है. शिव और परिघ योग भी इस संक्रांति पर बन रहा है और इन शुभ योग में सूर्य देव की पूजा करना अति शुभ परिणाम दे सकता है. यश और सुख बढ़ सकता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- श्री लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र का पाठ कर होली के दिन की करें शुरुआत, पूरे साथ भाग्य का मिलेगा साथ और बढ़ेगा धन!

और पढ़ें- Rahu Gochar 2026: शतभिषा नक्षत्र के प्रथम पद में राहु का गोचर अचानक दिलाएगा कामयाबी, बढ़ जाएगी कमाई और शोहरत!

