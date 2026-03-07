Advertisement
Hindi Newsधर्मMeen Sankranti 2026: मीन संक्रांति के दिन भूलकर भी ना खाएं ये 2 चीजें, जानें क्या ना करें

Meen Sankranti 2026: मीन संक्रांति के दिन भूलकर भी ना खाएं ये 2 चीजें, जानें क्या ना करें

Meen Sankranti 2026 Mistakes: हिंदू धर्म में संक्रांति तिथि का विशेष महत्व है. सूर्य देव जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे मीन संक्रांति कहा जाता है. इस साल मीन संक्रांति 15 मार्च को पड़ रही है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मीन संक्रांति के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए और इसे दिन से जुड़े खास नियम क्या हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 07, 2026, 08:28 PM IST
Meen Sankranti 2026: मीन संक्रांति के दिन भूलकर भी ना खाएं ये 2 चीजें, जानें क्या ना करें

Meen Sankranti 2026: सनातन धर्म में चैत्र मास का विशेष आध्यात्मिक महत्व है. यह महीना न सिर्फ भक्ति का समय है, बल्कि ज्योतिषीय दृष्टि से भी बड़े बदलावों का होता है. चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जहां हिंदू नववर्ष (विक्रम संवत्) का आरंभ होता है, वहीं सूर्य का मीन राशि में प्रवेश जीवन की गति में थोड़ा ठहराव लाता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जब सूर्य देव मीन राशि में प्रवेश करते हैं, तो उस समय को मीन संक्रांति कहा जाता है. इसी दिन से खरमास का भी प्रारंभ होता है. हिंदू धर्म में खरमास को शुभ कार्यों के लिए वर्जित माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं मीन संक्रांति पर पुण्यकाल और महापुण्यकाल के लिए शुभ मुहूर्त क्या है और इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए.

मीन संक्रांति 2026 डेट और ग्रहों की चाल

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस साल, ग्रहों के राजा सूर्य 15 मार्च को मीन राशि में गोचर करेंगे. ज्योतिष के अनुसार, सूर्य देव 15 मार्च की देर रात (यानी 14 मार्च की मध्यरात्रि के बाद) 01 बजकर 08 मिनट पर मीन राशि में प्रवेश करेंगे. सूर्य के इस राशि परिवर्तन के साथ ही खरमास का महीना शुरू हो जाएगा.

कब से कब है रहेगा खरमास 2026? 

खरमास के दौरान सूर्य की गति धीमी मानी जाती है, जिसके कारण विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश और नए व्यापार की शुरुआत जैसे मांगलिक कार्य नहीं किए जाते. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल खरमास का आरंभ 15 मार्च से होने वाला है. जबकि, खरमास का समापन 14 अप्रैल 2026 को मेष संक्रांति के साथ होगा. 

मीन संक्रांति 2026 शुभ मुहूर्त 

मीन संक्रांति के दिन स्नान, दान और तर्पण का विशेष फल मिलता है. अगर आप भी पुण्य कमाना चाहते हैं पुण्यकाल और महापुण्य काल का विशेष ख्याल रखें. मीन संक्रांति के दिन पुण्य काल सुबह 6 बजकर 41 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 40 मिनट तक रहेगा. जबकि, इस दिन महापुण्य काल सुबह 6 बजकर 41 मिनट से लेकर 8 बजकर 41 मिनट तक रहेगा. 

यह भी पढ़ें: शनि के नक्षत्र में मंगल-बुध की युति से होगा 4 राशि वालों का भाग्योदय, खुलेंगे आमदनी के कई स्रोत

मीन संक्रांति के दिन क्या ना खाएं

शास्त्रों के अनुसार, मीन संक्रांति के दिन कुछ कार्य निषेध माने गए हैं. मान्यतानुसार, इस दिन लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा का पूरी तरह त्याग करना चाहिए. इसके साथ ही इस दिन किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए. साथ ही इस दिन मसूर की दाल, अलसी, राई, कुल्थी और चने का सेवन वर्जित माना जाता है. इसके अलावा इस दिन मूली, गाजर, बैंगन और बासी भोजन (बचा हुआ खाना) नहीं खाना चाहिए.

खरमास में क्या करें?

खरमास में रोज सूर्य देव को अर्घ्य दें. इसके साथ ही इस दौरान तिल, वस्त्र और अनाज का दान करें. खरमास के दौरान ऐसा करना बेहद फलदायी होता है. चूंकि चैत्र नवरात्रि भी इसी के आसपास पड़ती है, इसलिए मां दुर्गा की उपासना और जप-तप के लिए यह समय बेहद फलदायी होता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Meen Sankranti 2026

