Advertisement
trendingNow13131752
Hindi Newsधर्मMeen Sankranti 2026: मीन संक्रांति पर इन उपायों को कर सूर्य को करें मजबूत, दूर तक फैलेगी प्रसिद्धि, बढ़ेगा आत्मविश्वास!

Meen Sankranti 2026: मीन संक्रांति पर इन उपायों को कर सूर्य को करें मजबूत, दूर तक फैलेगी प्रसिद्धि, बढ़ेगा आत्मविश्वास!

Meen Sankranti 2026: मीन संक्रांति पर कुछ प्रभावशाली उपायों को करके सूर्य को मजबूत किया जा सकता है. आइए इस दिन का शुभ मुहूर्त जान लें साथ ही ये भी जान लें कि इस दिन कौन से उपाय किए जा सकते हैं.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Mar 06, 2026, 04:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Meen Sankranti 2026
Meen Sankranti 2026

Meen Shankranti Upay 2026: इस साल मीन संक्रांति का पर्व 15 मार्च को मनाया जाएगा यानी सूर्य 15 मार्च को गुरु की मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. सूर्य का यह राशि परिवर्तन बहुत महत्‍वपूर्ण माना गया है. दरअसल सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही खरमास शुरू हो जाता है. इस दौरान भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा करने का विधान है. मीन संक्रांति पर सूर्य को मजबूत करने के कुछ उपाय कर सकते हैं. आइए जानें मीन संक्रांति के दिन शुभ मुहूर्त क्या हैं और कैसे सूर्य को मजबूत करें.

मीन संक्रांति शुभ मुहूर्त
मीन संक्रांति पर शुभ मुहूर्त में स्नान-ध्यान करना व सूर्यदेव की पूजा करना शुभ माना गया है. शुभ काल में जप-तप और दान करने का महत्व बढ़ जाता है.
पुण्य काल सुबह 06:41 बजे से दोपहर 12:40 बजे तक.
महा पुण्य काल सुबह 06:41 बजे से सुबह 08:41 बजे तक.
पुण्य क्षण बीच रात 01:08 बजे तक.

मीन संक्रांति की पूजा विधि (Meen Sankranti Puja Vidhi)
मीन संक्रांति पर सुबह सूर्योदय से पहले जाग जाएं और स्नान आदि कर लें. सूर्योदय होते ही सूर्यदेव को प्रणाम करें. अब एक तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें थोड़ा सिंदूर डालें, लाल फूल डालें और अक्षत डालें और अब इस जल से सूर्यदेव को अर्घ्य दें. अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का जाप जरूर करें. सूर्य चालीसा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी अति शुभ होगा. अब कपूर या घी का दीपक जलाकर सूर्य देव की आरती कर पूजा को संपन्न करें.

Add Zee News as a Preferred Source

सूर्य को मजबूत करने के उपाय

  • सुबह जागकर सूर्योदय जरूर देखें और सूर्य नमस्कार करें.

  • समय से उठे और स्‍नान आदि कर तांबे के पात्र से सूर्यदेव को अर्घ्य दें.

  • जल में लाल सिंदूर, लाल चंदन मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें तो अधिक लाभ होगा.

  • सूर्यदेव को अर्ध्य देते समय ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः ओम दिवाकराय नमः मंत्र का जाप करें.

  • अपने पिता और पिता समान लोगों का अपमान न करें. उनका आशीर्वाद लें.

  • गरीबों को जरूरत की चीजें और फल बांटें.

  • रविवार के दिन और संक्रांति के दिन नमक का त्याग करें. 

  • सुबह के समय विशेष कर संक्रांति और रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

  • लाल कपड़े, सोना, तांबे के बर्तन, म‍ाणिक्‍य, अनाज में गेहूं, जौ आदि का दान करें.

सूर्य के मजबूत होने का प्रभाव
सूर्य की कृपा जिन जातकों पर होती है या जिन जातकों का सूर्य मजबूत होता है उन्हें कोई भी रोग छू नहीं पाता है. समाज में सम्‍मान बढ़ता है. आत्मविश्वास में कमी नहीं होती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- पांडवों से जुड़ी है निष्कलंक महादेव मंदिर की पौराणिक कथा, यहां दर्शन पाते ही हो जाती है आत्मशुद्धि!

और पढ़ें- Mangal Gochar 2026: शनि के नक्षत्र में मंगल करेंगे प्रवेश, 5 राशि के लोग 18 दिन में पाएंगे खूब तरक्की, जमकर कमाएंगे धन!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Meen Sankranti 2026

Trending news

बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान
social media
बच्चों के सोशल मीडिया यूज पर पाबंदी, कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश के CM का ऐलान
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
iran
'आखिरी गोली और अंतिम...', इतिहास के सुनहरे पन्‍नों में दर्ज होगी ईरान की ललकार
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
nitish kumar
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
Sukhoi 30mki
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान