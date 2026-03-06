Meen Sankranti 2026: मीन संक्रांति पर इन उपायों को कर सूर्य को करें मजबूत, दूर तक फैलेगी प्रसिद्धि, बढ़ेगा आत्मविश्वास!

Meen Shankranti Upay 2026: इस साल मीन संक्रांति का पर्व 15 मार्च को मनाया जाएगा यानी सूर्य 15 मार्च को गुरु की मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे. सूर्य का यह राशि परिवर्तन बहुत महत्‍वपूर्ण माना गया है. दरअसल सूर्य के मीन राशि में प्रवेश करते ही खरमास शुरू हो जाता है. इस दौरान भगवान विष्णु और सूर्य की पूजा करने का विधान है. मीन संक्रांति पर सूर्य को मजबूत करने के कुछ उपाय कर सकते हैं. आइए जानें मीन संक्रांति के दिन शुभ मुहूर्त क्या हैं और कैसे सूर्य को मजबूत करें.

मीन संक्रांति शुभ मुहूर्त

मीन संक्रांति पर शुभ मुहूर्त में स्नान-ध्यान करना व सूर्यदेव की पूजा करना शुभ माना गया है. शुभ काल में जप-तप और दान करने का महत्व बढ़ जाता है.

पुण्य काल सुबह 06:41 बजे से दोपहर 12:40 बजे तक.

महा पुण्य काल सुबह 06:41 बजे से सुबह 08:41 बजे तक.

पुण्य क्षण बीच रात 01:08 बजे तक.

मीन संक्रांति की पूजा विधि (Meen Sankranti Puja Vidhi)

मीन संक्रांति पर सुबह सूर्योदय से पहले जाग जाएं और स्नान आदि कर लें. सूर्योदय होते ही सूर्यदेव को प्रणाम करें. अब एक तांबे के लोटे में जल भरें, उसमें थोड़ा सिंदूर डालें, लाल फूल डालें और अक्षत डालें और अब इस जल से सूर्यदेव को अर्घ्य दें. अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र का जाप जरूर करें. सूर्य चालीसा और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना भी अति शुभ होगा. अब कपूर या घी का दीपक जलाकर सूर्य देव की आरती कर पूजा को संपन्न करें.

सूर्य को मजबूत करने के उपाय

सुबह जागकर सूर्योदय जरूर देखें और सूर्य नमस्कार करें.

समय से उठे और स्‍नान आदि कर तांबे के पात्र से सूर्यदेव को अर्घ्य दें.

जल में लाल सिंदूर, लाल चंदन मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य दें तो अधिक लाभ होगा.

सूर्यदेव को अर्ध्य देते समय ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः ओम दिवाकराय नमः मंत्र का जाप करें.

अपने पिता और पिता समान लोगों का अपमान न करें. उनका आशीर्वाद लें.

गरीबों को जरूरत की चीजें और फल बांटें.

रविवार के दिन और संक्रांति के दिन नमक का त्याग करें.

सुबह के समय विशेष कर संक्रांति और रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.

लाल कपड़े, सोना, तांबे के बर्तन, म‍ाणिक्‍य, अनाज में गेहूं, जौ आदि का दान करें.

सूर्य के मजबूत होने का प्रभाव

सूर्य की कृपा जिन जातकों पर होती है या जिन जातकों का सूर्य मजबूत होता है उन्हें कोई भी रोग छू नहीं पाता है. समाज में सम्‍मान बढ़ता है. आत्मविश्वास में कमी नहीं होती है.

