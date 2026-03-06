Mehandipur Balaji: मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में की ये 1 छोटी सी चूक, तो घर तक साथ आएगा 'साया'

Advertisement
Hindi Newsधर्मMehandipur Balaji: मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में की ये 1 छोटी सी चूक, तो घर तक साथ आएगा साया

Mehandipur Balaji Mandir Secrets: भारत के राजस्थान राज्य के करौली जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो इंसान की रूह को झकझोर देता है. यहां का वातावरण अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग है. मान्यता है कि इस पवित्र धाम की यात्रा के दौरान मर्यादा और यहां की पौराणिक परंपराओं का पालन करना बेहद जरूरी है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 06, 2026, 12:57 PM IST
Mehandipur Balaji Mandir: राजस्थान के करौली जिले में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर को हनुमान जी के सबसे चमत्कारी और रहस्यमयी धामों में से एक माना जाता है. भक्तों का अटूट विश्वास है कि यहां बालाजी महाराज के दर्शन मात्र से ही जीवन की कठिन से कठिन बाधाएं दूर हो जाती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं. यह दरबार विशेष रूप से उन लोगों के लिए आशा की किरण है जो ऊपरी बाधाओं या प्रेत-आत्माओं के कष्टों से जूझ रहे हैं. यहां संकट निवारण के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जाते हैं, जिन्हें अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है. मंदिर की विशेष ऊर्जा और वहां के आध्यात्मिक परिवेश को देखते हुए दर्शन के कुछ कठोर नियम निर्धारित हैं. मान्यताओं के अनुसार, इन नियमों की अनदेखी करना भारी पड़ सकता है. कहा जाता है कि अगर कोई भक्त यहां के नियमों की अनदेखी करता है, तो अनजाने में कोई नकारात्मक शक्ति उसके साथ जुड़ सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में कौन-कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए.

बाल स्वरूप में बिराजते हैं हनुमान

मंदिर के भीतर हनुमान जी अपने बाल स्वरूप में विराजमान हैं. यहां का दृश्य सामान्य मंदिरों जैसा नहीं होता. यहां आपको लोग अजीब हरकतें करते, चिल्लाते या जंजीरों में बंधे हुए दिख सकते हैं. मान्यता है कि बालाजी महाराज की शक्ति के सामने दुष्ट आत्माएं टिक नहीं पातीं और तड़पने लगती हैं.  इसी कारण यहां दर्शन के कुछ कठोर नियम बनाए गए हैं, जिनका उल्लंघन करना भारी पड़ सकता है.

इन नियमों का पालन है बेहद जरूरी

पीछे मुड़कर देखना वर्जित है- मंदिर परिसर से बाहर निकलते समय एक सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए. लोक मान्यताओं के अनुसार, मंदिर में छोड़ी गई नकारात्मक शक्तियां आवाज देकर आपको भ्रमित कर सकती हैं. अगर आप पीछे मुड़ते हैं, तो वह ऊर्जा आपके साथ घर तक जा सकती है.

खान-पान में शुद्धता (सात्विक आहार)- बालाजी के दर्शन से पहले और बाद में आहार की शुद्धता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है. दर्शन से 1 हफ्ते पहले लहसुन, प्याज, मांस और मदिरा जैसे तामसिक भोजन का त्याग कर देना चाहिए. दर्शन के बाद घर लौटने के बाद भी लगभग 11 दिनों तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए ताकि भक्ति का प्रभाव बना रहे.

प्रसाद घर ले जाने की मनाही- आमतौर पर हम मंदिरों का प्रसाद घर लाते हैं, लेकिन मेहंदीपुर बालाजी में यह सख्त मना है. यहां का प्रसाद (जिसे 'दरख्वास्त' या 'अर्जी' कहते हैं) वहीं छोड़ना होता है. मान्यता है कि यहां की कोई भी खाने-पीने की चीज या प्रसाद घर ले जाने से नकारात्मक शक्तियां आपके पीछे लग सकती हैं. यहां तक कि पीने के पानी की बोतल भी साथ बाहर नहीं लानी चाहिए.

अनजान लोगों और ढोंगी तांत्रिकों से दूरी- मंदिर परिसर में कई बार लोग पंडित या तांत्रिक बनकर आपको भ्रमित कर सकते हैं. इसलिए भक्तों को सलाह दी जाती है कि वे किसी के बहकावे में आकर धन व्यर्थ न करें. बालाजी दरबार में केवल श्री राम नाम का जाप और बालाजी की भक्ति ही संकट काटती है. किसी अनजान व्यक्ति से वस्तु लेना या अनावश्यक बात करना जोखिम भरा हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: साल 2027 में 6 मिनट 22 सेकंड तक छा जाएगा अंधेरा, लगेगा सदी का सबसे लंबा सूर्यग्रहण

आचरण से जुड़ी सावधानियां 

मंदिर में पीड़ित लोगों की स्थिति देखकर हंसना या उनका मजाक उड़ाना वर्जित है. उनके प्रति सहानुभूति रखें और उन्हें रास्ता दें. मंदिर की दीवारों या अनजान वस्तुओं को छूने से बचें. बालाजी के दर्शन के बाद भगवान श्री राम और माता सीता के दर्शन करना जरूरी माना जाता है, क्योंकि हनुमान जी अपने आराध्य के भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

 

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

