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इस मंदिर में जाने से कांपते हैं अच्छे-अच्छे सूरमा! यहां सरेआम की जाती है भूत-प्रेतों की अदालत और झाड़ फूंक

राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भूत प्रेत और ऊपरी बाधाओं से मुक्ति के लिए एक चमत्कारी अदालत लगती है, जहां भारी से भारी नकारात्मक शक्तियों का सरेआम इलाज और झाड़ फूंक की जाती है.

Written Byharsh singh
Published: Jul 04, 2026, 03:56 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:56 PM IST
इस मंदिर में जाने से कांपते हैं अच्छे-अच्छे सूरमा! यहां सरेआम की जाती है भूत-प्रेतों की अदालत और झाड़ फूंक

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harsh singh

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में एक अनुभवी और धारदार शैली के पत्रकार हैं. उन्होंने मार्च 2024 में जी न्यूज जॉइन किया था. वर्तमान में हर्ष धर्म और ज्योतिष से जुड़ी खबरों की खास कवरेज कर रहे हैं. वे देश-दुनिया के धार्मिक आयोजनों, अध्यात्म और ज्योतिषीय गणनाओं से जुड़े जरूरी अपडेट्स दर्शकों तक पूरी सटीकता के साथ पहुंचाते हैं. हर्ष को उनकी फैक्ट-आधारित और भरोसेमंद लेखन शैली के लिए जाना जाता है, जिसकी वजह से उनकी खबरों पर रिकॉर्ड पेज-व्यूज आते हैं.

मास कम्युनिकेशन में पोस्ट-ग्रेजुएशन करने वाले हर्ष अपनी पूरी ऊर्जा और समझ के साथ धर्म-कर्म और ऐस्ट्रो की दुनिया के खबरों को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचा रहे हैं.

अगर आप हर्ष सिंह से संपर्क करना चाहते हैं या उनसे जुड़ा कोई सुझाव साझा करना चाहते हैं, तो उन्हें इस ईमेल आईडी पर लिख सकते हैं: Harsh.singh@India.com

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