अंतिम संस्कार के समय मटकी फोड़ने के पीछे क्या है रहस्य, इस विधि से आत्मा को क्या दिया जाता है संदेश?

Hindu funeral rites: हिंदू धर्म में 16 संस्कारों का वर्णन मिलता है. जिसमें सबसे अंत में आता है दाह संस्कार जिसके कारण इसे अंतिम संस्कार भी कहते हैं. किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद दाह संस्कार की पूरी प्रथा निभाई जाती हैं ताकि दिवंगत आत्मा शांत होकर मोक्ष के लिए आगे बढ़ सके. अंतिम संस्कार के समय कुछ नियमों का पालन किया जाता है जिसमें मुखाग्नि देने से पहले पानी से भरी मिट्टी की मटकी को भी फोड़ने की प्रथा को निभाया जाता है. आइए विस्तार से जानें कि आखिर यह प्रथा क्या है और इसे क्यों निभाया जाता है.

अंतिम संस्कार के समय मटकी फोड़ने की परंपरा क्या है?

हिंदू शास्त्रों के अनुसार, अंतिम संस्कार में मृत शरीर को अग्नि से जलाया जाता है जिसे मुखाग्नि देना कहते हैं लेकिन उससे पहले छेदी हुई मिट्टी की मटकी में पानी भरकर कंधे पर रखा जाता है और फिर चिता के चारों ओर दक्षिणावर्त परिक्रमा की जाती है. अंत में एक परिक्रमा वामावर्त करने का नियम है. इसके बाद इस मटकी को पीछे की तरफ फेंक दिया जाता है जिससे मटकी गिरकर फूट जाती है. इसके बाद मुखाग्नि दी जाती है. अंतिम संस्कार का यह एक बहुत अहम चरण होता है.

अंतिम संस्कार के समय मटकी फोड़ने का महत्व

शास्त्रों के अनुसार, मृत शरीर के प्रतीक के रूप में मिट्टी की मटकी ली जाती है और आत्मा के प्रतीक के रूप में मटकी में भरा पानी भरा जाता है. जब परिक्रमा करने पर धीरे-धीरे पानी का टपकता है तो यह इस बात का प्रतीक होता है कि शरीर और आत्मा का संबंध अति कमजोर होता और यह संबंध यही समाप्त होता है. मटकी टूट जाती है इसका अर्थ है कि आत्मा को अब पूरी तरह से शरीर से अलग होना होगा और आगे की यात्रा शुरू करनी होगी. मानव शरीर अब पंचतत्व में विलीन हो जाएगा. वहीं मटकी फोड़ते समय चिता की परिक्रमा करने के पीछे का करण है कि ऐसा कर घर परिवार संबंधी मित्र दिवंगत आत्मा के प्रति अपना सम्मान और कृतज्ञता व्यक्ति करते हैं.

मटकी तोड़ने के पीछे धार्मिक और व्यावहारिक कारण

मटकी का टूटना यह दर्शाता है कि मृतक के सभी सांसारिक संबंध और मोह इसी लोक में खत्म हो चुके हैं और अब आत्मा को मुक्त होकर मोक्ष की ओर बढ़ना चाहिए. धार्मिक कारणों के अलावा इस प्रथा का एक व्यावहारिक कारण ये भी है कि पुराने समय में अंतिम संस्कार नदी तट के बजाए खूले खेत खलिहान या श्मशान भूमि में किए जाते थे. मटकी से जब चिता के चारों ओर पानी गिर जाता था तो चीता से आग फैलने का डर खत्म हो जाता था. यह प्रथा अग्नि से सुरक्षा पाने का एक रास्ता होता था जो आज भी दाह संस्कार का एक मुख्य चरण है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

