Mesh Sankranti 2026: करियर में आ रही है रुकावट, तो आपके लिए वरदान साबित होगी मेष संक्रांति, जानें किन चीजों का करें दान

Mesh Sankranti 2026: ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को ग्रहों का राजा कहा गया है. ऐसे में जब ग्रहों के राजा सूर्य एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे संक्रांति कहा जाता है. ज्योतिषीय गणना के अनुसार, जब सूर्य मीन से मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे मेष संक्राति कहा जाता है. कहते हैं कि जब सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो खरमास समाप्त हो जाता है और मांगलिक कार्यों का सिलसिला शुरू हो जाता है. शास्त्रों के अनुसार, मेष संक्रांति का दिन धार्मिक दृष्टिकोण से भी खास होती है. इस अवसर स्नान-दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. मान्यता है कि इस दिन दान करने से करियर से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष संक्रांति पर किन चीजों का दान करने से करियर में तरक्की होगी.

मेष संक्रांति 2026 शुभ मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, इस साल मेष संक्रांति 14 अप्रैल को पड़ रही है. इस दिन स्नान-दान के लिए पुण्यकाल सुबह 6 बजकर 29 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 50 मिनट तक रहेगी. इसके अलावा इस दिन महापुण्य काल का समय सुबह 7 बजकर 33 मिनट से लेकर 11 बजकर 45 मिनट तक रहेगी. बता दें कि संक्रांति पर पुण्यकाल और महापुण्य के दौरान दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है.

सूर्य देव की कृपा के लिए खास है तांबे का दान

शास्त्रों के अनुसार, मेष संक्रांति पर तांबे का दान करना बेहद शुभ होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि तांबे का संबंध सूर्य से है. ऐसे में इस दिन तांबे का दान करें. मेष संक्रांति पर ऐसा करने से कुंडली का सूर्य मजबूत होता है और बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं. इसके अलावा इस उपाय से करियर में भी तरक्की होती है.

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गुड़-चावल का दान करने से होगी कार्यक्षेत्र में तरक्की

मेष संक्रांति के दिन गुड़ और चावल का दान भी खास माना गया है. चूंकि गुड़ का संबंध सूर्य और मंगल से होता है. ऐसे में मेष संक्रांति के दिन 'ॐ घूणि: सूर्य आदित्य:' इस मंत्र का जाप करते हुए गुड़ का दान करें. मान्यता है कि ऐसा करने से दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है. साथ ही परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है. इसके अलावा गुड़ का दान करने से कार्यक्षेत्र में भी अच्छी तरक्की होती है.

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गेहूं का दान करने से बढ़ेगी दौलत

मेष संक्रांति पर गेहूं का दान भी बेहद महत्वपूर्ण और लाभदायी माना गया है. कहा जाता है कि इस दिन अपने वजन के बराबर गेहूं का दान करने से सूर्य देव की असीम कृपा प्राप्त होती है. साथ ही सूर्य देव की कृपा से घर में धन-धान्य की कोई कमी नहीं होती. इसके अलावा यह उपाय नौकरी और कारोबार से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए भी खास है.

समृद्धि के लिए खास है मसूर दाल का दान

मेष संक्रांति सूर्य देव को समर्पित है. ऐसे में इस दिन साफ-सुथरे वस्त्र पहनकर सूर्य देव को अर्घ्य दें. सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही जरूरतमंदों के बीच मसूर दाल का दान करें. मान्यता है कि मेष संक्रांति पर मसूर दाल का दान करने से ग्रहों से सबंधित दोष दूर होते हैं और घर में धन-धान्य की कमी नहीं होती.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)