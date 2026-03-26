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Mesh Sankranti 2026: कब है मेष संक्रांति, नोट कर लें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि और महत्व

Mesh Sankranti 2026 Date Muhurat Puja Vidhi: सूर्य देव जब एक राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे संक्रांति कहा जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, 14 अप्रैल को सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, इसलिए इस दिन मेष संक्रांति मनाई जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष संक्रांति के दिन पुण्यकाल और महा पुण्यकाल का समय और पूजन विधि क्या है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 26, 2026, 08:58 PM IST
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Mesh Sankranti 2026: कब है मेष संक्रांति, नोट कर लें शुभ मुहूर्त और पूजन विधि और महत्व

Mesh Sankranti 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्य जब मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे मेष संक्रांति कहा जाता है. आम बोलचाल की भाषा में सूर्य की स्थिति बदलने को भी संक्रांति कहा जाता है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है. ग्रहों के राजा सूर्य हर महीने अपनी चाल बदलते हैं. संक्रांति के दिन सूर्य पूजन और स्नान-दान का विशेष महत्व होता है. इसलिए इस दिन भक्त बड़ी संख्या में गंगा स्नान कर उसके बाद दान-पुण्य करते हैं. कहा जाता है कि संक्रांति के दिन सूर्यदेव की पूजा करने से उत्तम स्वास्थ्य और धन-ऐश्वर्य का वरदान प्राप्त होता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस मेष संक्रांति कब मनाई जाएगी, शुभ मुहूर्त और पूजन विधि क्या है. 

मेष संक्रांति 2026 स्नान-दान मुहूर्त

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, सूर्य देव जब एक राशि से दूसरी राशि में जाते हैं तो संक्रांति मनाई जाती है. जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे मेष संक्रांति कहा जाता है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल मेष संक्रांति 14 अप्रैल को मनाई जाएगी. ऐसा इसलिए क्योंकि इसी दिन सूर्य देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे. इस बार मेष संक्रांति पर पुण्यकाल का समय सुबह 6 बजकर 29 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 50 मिनट तक रहेगा. इसके अलावा दिन महा पुण्यकाल सुबह 7 बजकर 33 मिनट से लेकर 11 बजकर 45 मिनट तक रहेगा. मेष संक्राति पर स्नान-दान के लिए ये मुहूर्त बेहद शुभ माने जाते हैं.   

मेष संक्रांति 2026 पूजा विधि

पौराणिक मान्यता के अनुसार, मेष संक्रांति के दिन गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है. ऐसे में अगर इस दिन गंगा नदी में स्नान का संयोग ना बने, तो नहाने वाले पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान कर लें. मान्यता है कि ऐसा करने से शरीर और मन शुद्ध हो जाता है. इतना करने के बाद साफ कपड़े पहनकर उगते सूर्य को जल, लाल फूल, अक्षत और लाल चंदन अर्पित करें. इस दिन सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान "ॐ सूर्याय नमः" का जाप करें. ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है. सूर्य को अर्ध्य देने के बाद घर के पूजा स्थल पर या मंदिर में बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें. मान्यता है कि ऐसा करने से सेहत अच्छी रहती है. 

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यह भी पढ़ें: कौन हैं नीकलंठ वर्णी? अक्षरधाम मंदिर में क्यों स्थापित की गई उनकी 108 फीट की प्रतिमा

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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