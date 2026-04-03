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Mesh Sankranti 2026: मेष संक्रांति पर ये काम करने से सूर्य देव होंगे प्रसन्न, नौकरी से जुड़ी हर समस्या हो जाएगी दूर

Mesh Sankranti 2026 Upay For Job: सूर्य देव की कृपा पाने के लिए संक्रांति का दिन बेहद खास माना गया है. सूर्य देव जब मेष राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे मेष संक्रांति कहा जाता है. इस महीने मेष संक्रांति का शुभ संयोग 14 तारीख को बनने जा रहा है. ऐसे में अगर आप भी नौकरी से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो कुछ उपाय अपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 03, 2026, 06:27 PM IST
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Mesh Sankranti 2026: मेष संक्रांति पर ये काम करने से सूर्य देव होंगे प्रसन्न, नौकरी से जुड़ी हर समस्या हो जाएगी दूर

Mesh Sankranti 2026: वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, जब सूर्य देव एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, तो उसे सूर्य संक्रांति कहा जाता है. ज्योतिष में सूर्य को आत्मा,पद-प्रतिष्ठा और स्थायित्व का कारक माना गया है. कहा जाता है कि जब कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी रहती है, तो जातक को नौकरी और कारोबार से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता. जबकि, अगर सूर्य कुंडली में अशुभ स्थिति में हो तो, जातक को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. किसी भी नौकरी में स्थिरता के लिए सूर्य का मजबूत होना बेहद जरूरी माना गया है. इसलिए, जॉब से जुड़ी परेशानियों को दूर करन के लिए मेष संक्रांति बेहद खास मानी जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मेष संक्रांति पर किन आसान उपायों को करने से जॉब से जुड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं.

कब है मेष संक्रांति?

दृक पंचांग के अनुसार, इस साल मेष संक्रांति 14 अप्रैल को है. इस दिन पुण्यकाल सुबह 6 बजकर 29 मिनट से लेकर दोपहर 1 बजकर 50 मिनट तक रहेगा. वहीं, इस दिन महापुण्य काल सुबह 7 बजकर 33 मिनट से लेकर 11 बजकर 45 मिनट तक रहेगा. बता दें कि संक्रांति पर पुण्यकाल और महापुण्य काल के दौरान स्नान-दान करने से विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है. 

मेष संक्रांति पर कैसे दूर होगी जॉब से जुड़ी समस्या

सूर्य देव को चढ़ाएं ये चीजें- मेष संक्रांति सूर्य देव की कृपा पाने के लिए बेहद खास अवसर होता है. कहा जाता है कि इस दिन सूर्य देव को प्रसन्न करने से नौकरी से जुड़ी समस्याएं अपने आप दूर होने लगती हैं. ऐसे में अगर आप भी नौकरी से जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो मेष संक्रांति के दिन जल में लाल फूल और कुमकुम मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करें. सूर्य देव को जल अर्पित करते वक्त "ॐ सूर्याय नमः" का जाप करते रहें. मान्यता है कि ऐसा करने से जॉब से जुड़ी परेशानियां धीरे-धीरे दूर होने लगती हैं.

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करें आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ- सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना अत्यंत लाभकारी माना गया है. ऐसे में मेष संक्रांति के दिन सुबह स्नान के बाद घर के पूजा स्थल पर या किसी सूर्य मंदिर में बैठकर आदित्य हृदय स्तोत्र का कम से कम 3 बार पाठ करें. मान्यता है कि इस दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से ना सिर्फ सेहत अच्छी रहती है, बल्कि नौकरी में भी प्रमोशन का योग बनता है. 

करें खैर की लकड़ी से जुड़ा उपाय-  अगर आप नौकरी या व्यापार में बार-बार असफलता का सामना कर रहे हैं और इससे निजात पाना चाहते हैं, तो मृगशिरा नक्षत्र में खैर की लकड़ी का एक टुकड़ा लाकर कार्यस्थल पर या बिजनेस वाली जगह पर रखें. अगर खैर की लकड़ी ना मिले तो पान में प्रयोग किया जाने वाला कत्थे को एक पुड़िये में लपेटकर अपने पास रखें और अगले दिन उस लकड़ी या कत्थे को किसी नदी में बहा दें. ऐसा करने से नौकरी और व्यापार से जुड़ी समस्या दूर होने लगती है. 

यह भी पढ़ें: संतान प्राप्ति में आ रही है बाधा! मासिक जन्माष्टमी पर कर लें ये आसान उपाय, होगा लाभ

सूर्य संक्रांति पर कैसे करें सूर्य देव की उपासना

शास्त्रों में सूर्य देव को जल चढ़ाने के लिए विशेष नियम और सावधानियों का जिक्र किया गया है. शास्त्रीय नियम के मुताबिक, सूर्य संक्रांति के दिन सूर्योदय के वक्त उन्हें जल अर्पित करने से विशेष शुभ फल की प्राप्ति होती है. इस दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए पीतल के लोटे का इस्तेमाल करना चाहिए. सूर्य देव हमेशा पूरब दिशा में ही उदित होते हैं. ऐसे में इस दिन पूरब दिशा की ओर मुंह करके ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए. जल अर्पित करने से पहले पीतल के लोटे में अक्षत, जल, लाल फूल और रोली जरूर मिला लें. साथ ही सूर्य देव को जल देते वक्त 'ऊं आदित्य नम: मंत्र या ऊं घृणि सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करते रहें. जल अर्पित करने बाद जमीन पर गिरे जल को अपने माथे पर लगाएं. मेष संक्रांति पर इस विधि से सूर्य देव की उपासना करने पर उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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