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मेष संक्रांति को क्यों कहते हैं सतुआ संक्रांति? जानें वजह और करियर में तेजी से सफलता पाने के खास उपाय

सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे मेष संक्रांति कहते हैं. यह दिन नए सौर वर्ष का प्रारंभ होता है. साथ ही सतुआ संक्रांति भी कहते हैं. इसके पीछे क्‍या वजह है और इस दिन किए गए कौन-से काम नौकरी-व्‍यापार में तेजी से सफलता दिलाते हैं, जानिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 13, 2026, 09:19 AM IST
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मेष संक्रांति को क्यों कहते हैं सतुआ संक्रांति? जानें वजह और करियर में तेजी से सफलता पाने के खास उपाय

मेष संक्रांति 14 अप्रैल 2026, मंगलवार को है. इसी दिन सूर्य गोचर करके मेष राशि में आएंगे. सफलता, आत्‍मविश्‍वास और यश के कारक ग्रह सूर्य का अपनी उच्‍च राशि मेष में आना उनकी ताकत को बड़ा देता है, जिससे वे शुभ फल देने लगते हैं. यही वजह है कि मेष संक्रांति के दिन दान-पुण्‍य करने और सफलता पाने के उपाय करना तेजी से असर दिखाता है. साथ ही इसे सतुआ संक्रांति भी कहते हैं. 

क्‍यों कहते हैं सतुआ संक्रांति? 

मेष संक्रांति के दिन सत्तू दान करने का बड़ा महत्‍व है इसलिए सत्तू संक्रांति या सतुआ संक्रांति कहते हैं. सत्तू को भुने चने को पीसकर बनाया जाता है, जिसका गर्मी में सेवन करना शरीर को ठंडक देता है. चूंकि सूर्य के मेष राशि में आते ही तेज गर्मी पड़ने लगती है. लिहाजा इस दौरान सत्तू का सेवन करना चाहिए और गरीबों को सत्तू का दान करना चाहिए. सत्तू दान करने से गुरु ग्रह भी मजबूत होता है, जिससे जीवन में सुख-समृद्धि और सौभाग्‍य बढ़ता है. 

(यह भी पढ़ें: 5 महीने तक राज करेंगी ये 4 राशियां, कर्क राशि में आकर बृहस्पति पलटेंगे किस्मत)

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मेष संक्रांति पर पुण्‍यकाल में करें स्‍नान-दान 

मेष संक्रांति के दिन पुण्‍यकाल में स्‍नान करना चाहिए, फिर सूर्य को जल चढ़ाना और दान करना चाहिए. ये कार्य यदि पुण्‍यकाल में किए जाएं तो विशेष लाभ होता है. मेष संक्रांति का पुण्‍यकाल सुबह 06:29 बजे से दोपहर 01:50 बजे तक है. वहीं महापुण्‍यकाल सुबह 07:33 बजे से 11:45 बजे तक है. 

करियर में सफलता पाने के उपाय 

सूर्य ग्रह सफलता, आत्‍मविश्‍वास, नेतृत्‍व क्षमता और यश के कारक हैं. मेष संक्रांति के दिन सूर्य देव को जल चढ़ाने और कुछ उपाय करने से नौकरी-व्‍यापार में जल्‍दी सफलता मिलने के योग बनते हैं. जानिए मेष संक्रांति के लिए क्‍या उपाय करें. 

- तांबे के पात्र में जल, रोली, अक्षत और लाल फूल डालकर सूर्य को अर्घ्‍य दें. इस दौरान सूर्य को अर्घ्‍य देने के मंत्र 'ॐ घृणि सूर्याय नमः' या 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करते रहें. 

- आदित्‍य हृदय स्‍तोत्र का पाठ करें, इससे आत्‍मविश्‍वास बढ़ता है और करियर में जल्‍द सफलता मिलने के योग बनते हैं. 

- मेष संक्रांति के दिन सत्‍तू और मिट्टी के घड़े का दान करें. साथ ही भगवान विष्‍णु की पूजा करें और उन्‍हें तुलसी दल अर्पित करें. 

(यह भी पढ़ें: लेजेंड्री सिंगर आशा भोंसले की बर्थडेट में छिपे 3 ज्योतिषीय राज, जिन्होंने बनाया उन्हें संगीत की महारानी

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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