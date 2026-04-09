Mesh Sankranti 2026: मेष संक्रांति पर बनने वाला है अशुभ वैधृति योग, जानें किन सरल उपायों से बुरे प्रभावों को कम करें?

Vaidhriti Yog 2026: इस साल 14 अप्रैल 2026 को होने वाली मेष संक्रांति पर चंद्रमा की उल्टी स्थिति से वैधृति योग का निर्माण हो रहा है. ज्योतिष शास्त्र की मानें तो इस योग को एक अशुभ योग के रूप में जाना जाता है जिसके प्रभाव से जीवन में नकारात्मकता फैलती है और जीवन की चुनौतियों में लगातार वृद्धि होने लगती है. हालांकि वैधृत योग का अलग-अलग व्यक्ति पर अलग-अलग तरह से प्रभाव पड़ता है. इस अशुभ वैधृति योग का प्रभाव कैसा होता है और इससे पार पाने के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं, इस बारे में हम बहुत विस्तार से जानेंगे. साथ ही ये भी जानेंगे कि मेष संक्रांति यानी सूर्य के मेष राशि में गोचर करने के साथ ही बन रहे इस वैधृति योग के लिए सूर्यदेव से जुड़े कौन से अन्य उपाय और मंत्रों का जाप कर सकते हैं.

शुभ वैधृति योग के प्रभाव

मेष संक्राति पर बनने वाले अशुभ वैधृति योग के प्रभाव से जीवन में अनेक संकट आ सकते हैं. Add Zee News as a Preferred Source

मेष संक्राति पर बनने वाले अशुभ वैधृति योग की वजह से भाग्य का साथ नहीं प्राप्त होता है.

मेष संक्राति पर बनने वाले अशुभ वैधृति योग से घर में सुख-समृद्धि नहीं टिकती है.

वैधृति योग के अशुभ प्रभाव से कार्यों में स्थिरता नहीं रहती है और बाधाएं बनी रहती है.

मेष संक्राति पर बनने वाले वैधृति योग के अशुभ प्रभाव से मानसिक तनाव व अशांति बढ़ जाती है.

मेष संक्राति पर बनने वाले वैधृति योग के अशुभ प्रभाव से धन संबंधी परेशानियां बढ़ सकती है.

मेष संक्राति पर अशुभ वैधृति योग के प्रभाव से पारिवारिक रिश्ते खराब हो सकती है.

अशुभ वैधृति योग के प्रभाव से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां बढ़ने लगती है.

वैधृति योग के प्रभाव से जातकों की सोच नकारात्मक होने लगती है और गुस्सा बढ़ सकता है.

अशुभ योग के अशुभ प्रभाव को दूर करने के सरल उपाय-

वैधृति योग के अशुभ प्रभाव को कम या दूर करने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं. जिनको करके इस योग के अशुभ प्रभाव से बचा जा सकता है.

शिव अभिषेक पर गंगाजल चढ़ाएं. धन और काले तिल को जल में मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं.

अशुभ वैधृति योग मेष संक्रांति वाले दिन बनने वाला है ऐसे में सूर्योपासना करना इसके प्रभाव को कम कर सकता है. इसके लिए तांबे के लोटे में जल, लाल फूल, अक्षत व काले तिल को मिलाकर सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य दें.

कुछ विशेष वस्तुओं का दान करें जैसे- तांबे का बर्तन, गुड़, सत्तू, या लाल रंग के कपड़े.

आदित्य हृदय स्तोत्र या सूर्याष्टकम का पाठ का पाठ करना वैधृत योग के प्रभाव को निष्क्रिय कर सकता है.

सूर्य देव के मंत्रों का जाप करें. आइए कुछ मंत्र जानें-

सूर्यदेव मूल मंत्र का जाप करें-

'ॐ घृणिसूर्याय नमः।'

सूर्य बीज मंत्र का जाप करें-

'ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः।'

सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें-

'ॐ आदित्याय विद्महे प्रभाकराय धीमहि

तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्॥'

सूर्य प्रातः स्मरण श्लोक का पाठ करें

'प्रातः स्मरामि खलु तत्सवितुर्वरेण्यं

रूपं हि मण्डलमृचोऽथ तनुर्यजूंषि।

सामानि यस्य किरणाः प्रभवादिहेतुं

ब्रह्माहरात्मकमलक्ष्यमचिन्त्यरूपम्‌॥'

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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