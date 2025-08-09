डिप्रेशन दूर कर कॉन्फिडेंस बढ़ाता है सूर्य का यह चमत्कारी रत्न, दिन-रात बढ़ेगी Gen-Z जातकों की सुख-समृद्धि

Gemstone Removes Depression: ज्योतिष शास्त्र में प्रत्येक ग्रह का एक विशेष रत्न माना गया है, जो जीवन में ऊर्जा, संतुलन और सकारात्मक परिवर्तन लाने में सहायक होता है. सूर्य का प्रतिनिधि रत्न माणिक्य (Ruby) है, जिसे हिंदी में माणिक भी कहा जाता है. यह रत्न आत्मविश्वास, मानसिक शक्ति और नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है. वैदिक ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्म, प्रसिद्धि, धन, ऐश्वर्य और आत्मविश्वास का कारक माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं Gen-Z जातकों के लिए सूर्य का ये चमत्कारी किस प्रकार वरदान समान साबित होता है और इसे धारण करने के क्या नियम और सावधानियां हैं.

माणिक्य और सूर्य का संबंध

सूर्य ग्रह को आत्मा, आत्मसम्मान, ऊर्जा और नेतृत्व का कारक माना जाता है. जब जन्म कुंडली में सूर्य कमजोर होता है, तो व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी, नकारात्मक सोच, मानसिक दबाव और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं. ऐसे में माणिक्य धारण करने से सूर्य की ऊर्जा बढ़ती है, जो मन और आत्मा को मजबूती प्रदान करती है.

डिप्रेशन और मानसिक मजबूती में लाभ

माणिक्य ऊर्जा, उत्साह और प्रेरणा का प्रतीक है. यह आत्मसम्मान को पुनः जागृत करता है. नकारात्मक विचारों को कम करता है. साथ ही मानसिक थकान और उदासी दूर करता है. इसके अलावा यह रत्न निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत बनाता है. इस कारण से इसे मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए प्रभावी रत्न माना जाता है.

माणिक्य पहनने का सही तरीका

रत्न का चयन- शुद्ध, प्राकृतिक और कम से कम 5–6 रत्ती का माणिक्य चुनें.

धातु- इसे सोने में जड़वाना सर्वोत्तम होता है.

शुभ दिन व समय- रविवार, सूर्योदय के समय धारण करें.

अंगुली- दाहिने हाथ की अनामिका (Ring Finger) में पहनें.

शुद्धिकरण विधि- पहनने से पहले रत्न को गंगाजल और कच्चे दूध में शुद्ध करें.

मंत्र जाप- धारण करते समय “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें.

सावधानी

माणिक्य सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता. यदि कुंडली में सूर्य अशुभ स्थिति में हो या अन्य ग्रहों से पीड़ित हो, तो इसे पहनने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिष के जानकार से सलाह अवश्य लें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)