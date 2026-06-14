Mithun Sankranti ke Upay: हिंदू धर्म में संक्रांति का बहुत महत्व है. जब किसी राशि में ग्रहों के राजा और आत्मा के कारक सूर्य देव का प्रवेश होता है तो इसे उस राशि की संक्रांति कहा जाता है. सूर्य देव जब एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करते हैं तो इसे पर्व की तरह मनाया जाता है. इसी तरह मिथुन संक्रांति को भी अति शुभ दिन माना जा रहा है.
हिंदू पंचांग के अनुसार, मिथुन संक्रांति 15 जून 2026, सोमवार को होगा. इस दौरान सूर्य देव वृष राशि से निकलेंगे और मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएगा. आइए जानें इस दिन का पुण्य काल क्या होगा, सूर्य देव की पूजा विधि क्या होगी और इस दिन का महत्व क्या है.
पंचांग के अनुसार, 15 जून 2026, सोमवार को दोपहर 12:59 बेजे मिथुन राशि में सूर्य देव का प्रवेश होगा जिससे मिथुन संक्रांति होगी.
संक्रांति का क्षण दोपहर के समय 12:59 बजे होगा. इस दिन पुण्य काल संक्रांति के समय से लेकर यानी दोपहर 12:59 बजे से लेकर शाम के 07:20 बजे तक कुल 6 घंटे 21 मिनट तक रहने वाला है. महा पुण्य काल की बात करें तो यह दोपहर 12:59 बजे से शुरू होकर दोपहर 03:19 बजे तक 2 घंटे 20 मिनट तक बना रहेगा. धार्मिक दृष्टि से देखें तो महा पुण्य काल को विशेष महत्व दिया जाता है और अति शुभ समय माना जाता है. इस काल में स्नान, दान और पूजा उपासना करने से फल कई गुना बढ़ जाता है. ध्यान दें इस दिन सूर्योदय सुबह 05:45 बजे होगा और सूर्यास्त शाम के 07:09 बजे होगा. समय के अनुसार इसमें कुछ मिनटों का फर्क हो सकता है.
मिथुन संक्रांति सूर्य देव की उपासना का एक बहुत पवित्र और विशेष दिन है. ध्यान दें धार्मिक मान्यताओं में सूर्यदेव ऊर्जा, अच्छा स्वास्थ्य, आत्मविश्वास के साथ ही सफलता दिलाने वाले देवता हैं. जब संक्रांति के शुभ अवसर पर सूर्य देव की विधि-विधान से उपासना की जाती है तो व्यक्ति के सभी पाप, शारीरिक दोष और सफलता पाने में आ रही बाधाओं का अंत होता है. धार्मिक मान्यता है कि मिथुन संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और शुद्ध मन से सूर्योदय के समय सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए. साथ ही दान-पुण्य करना चाहिए. इससे व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक होता है और जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है.
सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि कर लाल या केसरिया रंग के कपड़े पहनें.
स्नान के बाद तांबे के लोटे में जल भरें और उसमें लाल फूल, अक्षत और गुड़ मिलाएं.
अब जैसे ही सूर्योदय हो सूर्यदेव को अर्घ्य दें व उन्हें प्रणाम करें.
अर्घ्य देने के बाद एक कुशा के आसन पर बैठ जाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें.
सूर्यदेव का ध्यान लगाकर उनके कुछ प्रभावशाली मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं.
मिथुन संक्रांति पर दान करना एक तरह से महाउपाय माना गया है. इस दिन सच्चे मन से पहले सूर्य देव की पूजा करें और फिर कुछ विशेष वस्तुओं का दान करें. जैसे- गेहूं, गुड़, लाल कपड़ा, तांबे के बर्तन, मौसमी फल और अन्न. संक्रांति पर्व पर इस चीजों का दान करना अति पुण्य फलदायी होता है. इस दिन जरूरतमंद व्यक्तियों को भोजन करवाना भाग्य खोल सकता है. काम में आ रहीं बाधाएं दूर होंगी और परिवार की सुख-शांति फैसलेगी.