पंचांग के अनुसार, 15 जून 2026, सोमवार को दोपहर 12:59 बेजे मिथुन राशि में सूर्य देव का प्रवेश होगा जिससे मिथुन संक्रांति होगी.

संक्रांति का क्षण दोपहर के समय 12:59 बजे होगा. इस दिन पुण्य काल संक्रांति के समय से लेकर यानी दोपहर 12:59 बजे से लेकर शाम के 07:20 बजे तक कुल 6 घंटे 21 मिनट तक रहने वाला है. महा पुण्य काल की बात करें तो यह दोपहर 12:59 बजे से शुरू होकर दोपहर 03:19 बजे तक 2 घंटे 20 मिनट तक बना रहेगा. धार्मिक दृष्टि से देखें तो महा पुण्य काल को विशेष महत्व दिया जाता है और अति शुभ समय माना जाता है. इस काल में स्नान, दान और पूजा उपासना करने से फल कई गुना बढ़ जाता है. ध्यान दें इस दिन सूर्योदय सुबह 05:45 बजे होगा और सूर्यास्त शाम के 07:09 बजे होगा. समय के अनुसार इसमें कुछ मिनटों का फर्क हो सकता है.