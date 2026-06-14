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Mithun Sankranti 2026: मिथुन संक्रांति पर इस महाउपाय से प्रसन्न हो जाएंगे सूर्य देव, कितनी देर का पुण्य काल और क्या है पूजा विधि! जानें

Mithun Sankranti 2026: हिंदू धर्म में संक्रांति का बहुत महत्व बताया गया है. सूर्यदेव जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे उस राशि की संक्रांति कहा जाता है. इसी तरह सोमवार, 15 जून के दिन मिथुन संक्रांति हो रहा है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 14, 2026, 02:38 PM IST|Updated: Jun 14, 2026, 02:38 PM IST
Mithun Sankranti 2026: मिथुन संक्रांति पर इस महाउपाय से प्रसन्न हो जाएंगे सूर्य देव, कितनी देर का पुण्य काल और क्या है पूजा विधि! जानें
Image Credit: Surya Dev

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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