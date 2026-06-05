Mithun Sankranti 2026: इस साल मिथुन संक्रांति पर बन रहा सर्वार्थ सिद्धि योग, सूर्य उपासना से मिलेंगे शुभ फल, जानें दान सामग्री

Mithun Sankranti 2026 Date: वैदिक ज्योतिष में सूर्य देव भले ही ग्रहों के राजा हैं लेकिन जब धार्मिक मान्यता की बात आती है तो सूर्य देव को देवता के रूप में पूजा जाता है. हर महीने सूर्य का राशि परिवर्तन होता है. जिस राशि में सूर्य का प्रवेश होता है उसे उस राशि का संक्रांति कहा जाता है. अभी सूर्य का संचरण शुक्र ग्रह की वृषभ राशि में हो रहा है. जल्द ही सूर्य का बुध की राशि मिथुन में प्रवेश होगा जिसे मिथुन संक्रांति कहा जाएगा. मिथुन संक्रांति पर सूर्य देव के निमित्त उपासना रखने व पूजा पाठ करने का विशेष महत्व बताया गया है. आइए मिथुन संक्रांति सही डेट व अन्य जानकारियां हासिल करें.

मिथुन संक्राति का समय क्या है?

वैदिक पंचांग के अनुसार, 15 जून 2026 को दोपहर 12:58 बजे मिथुन राशि में सूर्य देव प्रवेश कर जाएंगे और अगले एक माह तक इसी राशि में संचरण करेंगे. मिथुन राशि में सूर्य का प्रवेश मिथुन संक्रांति के रूप में जाना जाता है. इस दिन को सूर्यदेव का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है. सूर्य के गोचर वाले दिन सूर्य उपासना किया जाए को ऊर्जा, सफलता और जीवन के हर मोड़ पर उन्नति के रास्ते खुलते हैं.

मिथुन संक्रांति 2026 पर पुण्यकाल और सूर्योदय का समय

मिथुन संक्रांति पर पुण्यकाल और महा पुण्यकाल बहुत रखते हैं. इस समयावधि में दान करना, जाप करना और पूजा करना अति शुभ माना जाता है. इस समयावधि में पूजा पाठ करने का फल कई गुणा बढ़कर मिलता है.

मिथुन संक्रांति पर पुण्यकाल- दोपहर 12:59 बजे से लेकर शाम 7:20 बजे तक

मिथुन संक्रांति पर महा पुण्यकाल: दोपहर 12:59 बजे से लेकर 3:19 बजे तक

सूर्योदय का समय- सुबह 5:45 बजे.

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मिथुन संक्रांति पर सर्वार्थ सिद्धि योग कब से कब तक?

मिथुन संक्रांति पर सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है जो कि सुबह 5:23 बजे से लेकर 7:08 बजे तक बना रहेगा. धार्मिक और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार इस अति शुभ योग में नए कार्यों की शुरुआत करना श्रेष्ठ और शुभ फलदायी बताया गया है.

मिथुन संक्रांति पर क्या करें?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, मिथुन संक्रांति पर सूर्योदय के समय जल में लाल चंदन व फूल, अक्षत और कुमकुम मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ्य देना अति लाभकारी होता है. जो भी व्यक्ति ऐसा करता है उसे अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है. करियर उन्नति होती है बिजनेस संबंधी बाधाएं खत्म होकी है. रुके काम संपन्न होते हैं. इसके अलावा सूर्य देव की विशेष कृपा पाने के लिए मिथुन संक्रांति पर सूर्य मंत्रों का जाप करना भी प्रभावशाली हो सकता है. इस दिन मन को शांत करके आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें और इस मौके पर सूर्य चालीसा का पाठ करना भी आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता को बढ़ा सकता है. यश, सम्मान और सुख बढ़ सकता है साथ ही पिता के स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है.

मिथुन संक्रांति पर किन चीजों का दान करें?

मिथुन संक्रांति पर कुछ वस्तुओं का दान करना बहुत शुभ होता है. आइए जानें संक्रांति के दिन क्या-क्या दान करें.

चावल, गेहूं, गुड़

छाता, सूती वस्त्र

चप्पल और पंखे का दान

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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