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Mithun Sankranti 2026: मिथुन संक्रांति पर किन मंत्रों का जाप कर सूर्यदेव को करें प्रसन्न, मिट जाएगा दामन पर लगा दाग और बढ़ेगा सम्मान!

Surya Mantra Benefits: मिथुन संक्रांति पर सूर्य उपासना का विशेष महत्व है. आइए इस लेख में जानें कि किन मंत्रों का जाप कर सूर्यदेव की कृपा पा सकते हैं, किन मंत्रों के जाप से व्यक्ति को समाज में सम्मान प्राप्त हो सकता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 08, 2026, 09:18 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 09:18 PM IST
Mithun Sankranti 2026: मिथुन संक्रांति पर किन मंत्रों का जाप कर सूर्यदेव को करें प्रसन्न, मिट जाएगा दामन पर लगा दाग और बढ़ेगा सम्मान!
Image Credit: Surya

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