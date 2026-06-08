/Mithun Sankranti 2026: मिथुन संक्रांति पर किन मंत्रों का जाप कर सूर्यदेव को करें प्रसन्न, मिट जाएगा दामन पर लगा दाग और बढ़ेगा सम्मान!

Surya Mantra Mantra On Mithun Sankranti 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्यदेव का राशि परिवर्तन एक बड़ी घटना है. सूर्य देव की हिंदू धर्म में देवता के रूप में पूजा की जाती है. सूर्य देव की जिस व्यक्ति पर कृपा होती है उस जीवन में खूब सम्मान प्राप्त होता है, व्यक्ति में आत्मविश्वास भरा होता है और उसे किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट नहीं होता है. 15 जून 2026, सोमवार को दोपहर 12:58 बजे वृषभ राशि से सूर्य देव का गोचर मिथुन राशि में होगा. सूर्य देव का जब किसी राशि में प्रेवश होता है तो उसे उस राशि की संक्रांति कहा जाता है. इस तरह इसे मिथुन संक्राति कहा जाएगा.
सूर्य देव का राशि परिवर्तन कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि इस अवसर पर सूर्य उपासना कर अगर कुछ शक्तिशाली सूर्य मंत्रों का जाप करें तो इसके शुभ परिणाम जल्द ही दिखने लगते हैं. ऐसे में आइ सूर्य देव के प्रभावशाली मंत्रों को जानें साथ ही उनके जाप से होने वाले फायदों को भी जानें.
सूर्य देव का यह बीज मंत्र अति शक्तिशाली है जिसके जाप से ऊर्जा मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सोच में सकारात्मकता आती है और समाज में सम्मान की प्राप्ति होती है और बड़ी सफलताएं प्राप्त होती हैं.
मंत्र- ॐ सूर्याय नमः
अर्थ- ‘सूर्य देव को मैं प्रणाम करता हूं.’
यह मंत्र सूर्य की दिव्य शक्ति को पाने एक सरल रास्ता है. इस मंत्र के जाप से नेत्र रोगों, थकान और आलस व्यक्ति से दूर भागता है.
मंत्र- ॐ घृणि: सूर्याय नमः
अर्थ- ‘हे तेजस्वी सूर्य देव! मैं आपको नमस्कार करता हूं.’
इस मंत्र के जाप से व्यक्ति को जीवन में स्पष्टता मिलती है, निर्णय क्षमता बढ़ती है और आंतरिक ज्ञान भी बढ़ने लगता है. छात्रों के लिए यह मंत्र शुभ परिणाम देने वाला सिद्ध हो सकता है.
मंत्र है- ॐ भास्कराय नमः
अर्थ है: ‘मैं प्रकाश प्रदान करने वाले भास्कर देव को नमन करता हूँ।’
सूर्य देव के इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति का सम्मान, आत्मविश्वास और शारीरिक ऊर्जा में सकारात्मक बदलाव आता है.
मंत्र- ॐ ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः
सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करने से व्यक्ति का मन, बुद्धि, और आत्मा शुद्ध होती है.
मंत्र- ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॥
अर्थ- ‘हम उस परम दिव्य प्रकाश यानी सूर्य देव का ध्यान कर रहे है जो भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक लोकों का स्रोत हैं. परम तेजस्वी और प्रकाशमान देवताबुद्धि व ज्ञान को प्रकाशित करें और सही मार्ग दिखाएं.’
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)