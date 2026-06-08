/Mithun Sankranti 2026: मिथुन संक्रांति पर किन मंत्रों का जाप कर सूर्यदेव को करें प्रसन्न, मिट जाएगा दामन पर लगा दाग और बढ़ेगा सम्मान!

Surya Mantra Mantra On Mithun Sankranti 2026: वैदिक ज्योतिष के अनुसार, ग्रहों के राजा सूर्यदेव का राशि परिवर्तन एक बड़ी घटना है. सूर्य देव की हिंदू धर्म में देवता के रूप में पूजा की जाती है. सूर्य देव की जिस व्यक्ति पर कृपा होती है उस जीवन में खूब सम्मान प्राप्त होता है, व्यक्ति में आत्मविश्वास भरा होता है और उसे किसी भी तरह का शारीरिक कष्ट नहीं होता है. 15 जून 2026, सोमवार को दोपहर 12:58 बजे वृषभ राशि से सूर्य देव का गोचर मिथुन राशि में होगा. सूर्य देव का जब किसी राशि में प्रेवश होता है तो उसे उस राशि की संक्रांति कहा जाता है. इस तरह इसे मिथुन संक्राति कहा जाएगा.