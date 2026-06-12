भाग्य तेज करने का उपाय- मिथुन संक्रांति पर 15 जून को सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि कर भगवान का ध्यान करें. इसके बाद तांबे के लोटे में जल भरकर लाल फूल, अक्षत, रोली और गुड़ मिलाएं. सूर्योदय होने पर इसी जल से सूर्य देव को अर्घ्य दें. इस एक उपाय से भाग्य तेज होता है और कामयबी मिलती है.

करियर के लिए उपाय- संक्रांति के दिन आदित्य ह्रदय स्तोत्र का पाठ करें. इससे सूर्य देव की विशेष कृपा से करियर में तरक्की तेजी से होगी.

कामयाबी के लिए उपाय- मिथुन संक्रांति के दिन लाल कपड़े पहनें और लाल चंदन का तिलक लगाएं. काम में सफलता मिलेगी.

सुख-समृद्धि के लिए उपाय- तांबे के बर्तन से लेकर गुड़, लाल वस्त्र और गेहूं का दान करें. सुख और धन की प्राप्ति होगी.

धन हानि रोकने का उपाय- मिथुन संक्रांति पर सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग हो रहा है. शिवलिंग पर इस दिन काले तिल मिले जल से अभिषेक करें. धन हानि रुकेगी.