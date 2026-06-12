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Mithun Sankranti 2026: मिथुन संक्रांति पर सूर्य को बलवान करने का बड़ा मौका, चुपके से करें ये 5 उपाय, कदमों में होगी कामयाबी!

Mithun Sankranti Upay: 15 जून 2026 को सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे जिससे मिथुन संक्रांति होगी. ज्योतिष अनुसार मिथुन संक्रांति पर अगर कुछ विशेष उपाय करें तो सूर्य को मजबूत किया जा सकता है जिससे बड़ी कामयाबियां हासिल हो सकती है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 12, 2026, 06:18 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 06:18 PM IST
Mithun Sankranti 2026: मिथुन संक्रांति पर सूर्य को बलवान करने का बड़ा मौका, चुपके से करें ये 5 उपाय, कदमों में होगी कामयाबी!
Image Credit: AI (Surya Dev)

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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