Mithun Sankranti 2026: मिथुन संक्रांति का दिन ज्योतिष अनुसार बहुत शुभ और प्रभावशाली होता है. इस दिन सूर्य देव अपने मित्र ग्रह बुध की राशि मिथुन में प्रवेश करते हैं. इसे ज्योतिष अनुसार अति शुभ घटना माना जाता है. इस साल सूर्य का गोचर 15 जून 2026 को हो रहा है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मिथुन संक्रांति पर अगर सूर्य देव की पूजा उपासना करें तो शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं. संक्रांति के दिन पवित्र नदी में स्नान करने का विधान है या घर में ही नहाने के पानी थोड़ा सा गंगाजल डालकर भी नहा सकते हैं. मान्यतानुसार ऐसा करने से शारीरिक परेशानियां दूर होने लगती है. ऐसे ही कई और उपायों को करके कुंडली में सूर्य की स्थिति को मजबूत किया जा सकता है.
जिनकी जातकों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर होती है उन्हें मिथुन संक्रांति के दिन कुछ विशेष उपाय करने चाहिए. इन उपायों को करने से शीघ्र परिणाम प्राप्त होते हैं. मजबूत सूर्य करियर में तरक्की के रास्ते खोलता है और किए गए कार्यों में अपार सफलता मिलती है. मिथुन संक्रांति के शुभ मौके पर कौन से उपाय करें आइए जानें.
भाग्य तेज करने का उपाय- मिथुन संक्रांति पर 15 जून को सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि कर भगवान का ध्यान करें. इसके बाद तांबे के लोटे में जल भरकर लाल फूल, अक्षत, रोली और गुड़ मिलाएं. सूर्योदय होने पर इसी जल से सूर्य देव को अर्घ्य दें. इस एक उपाय से भाग्य तेज होता है और कामयबी मिलती है.
करियर के लिए उपाय- संक्रांति के दिन आदित्य ह्रदय स्तोत्र का पाठ करें. इससे सूर्य देव की विशेष कृपा से करियर में तरक्की तेजी से होगी.
कामयाबी के लिए उपाय- मिथुन संक्रांति के दिन लाल कपड़े पहनें और लाल चंदन का तिलक लगाएं. काम में सफलता मिलेगी.
सुख-समृद्धि के लिए उपाय- तांबे के बर्तन से लेकर गुड़, लाल वस्त्र और गेहूं का दान करें. सुख और धन की प्राप्ति होगी.
धन हानि रोकने का उपाय- मिथुन संक्रांति पर सोमवती अमावस्या का शुभ संयोग हो रहा है. शिवलिंग पर इस दिन काले तिल मिले जल से अभिषेक करें. धन हानि रुकेगी.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)