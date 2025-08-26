Ganesh Chaturthi 2025: मोदक या मोतीचूर लड्डू... गणेश चतुर्थी पर गणपति को किसका लगाएं भोग, जानिए

Ganesha Laddu Bhog: गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणपति की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. इस दिन भगवान गणेश को कई प्रकार के भोग लगाए जाते हैं. आइए जानते हैं कि गणपति को लड्डू या मोतीचूर में से किसका भोग लगाना उचित होगा.
Trending Photos
Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश को समर्पित है. इस दिन भक्त गणपति बप्पा को घर बुलाकर उनकी पूजा-अर्चना करते हैं और तरह-तरह के पकवानों का भोग लगाते हैं. गणेश जी को मिठाइयों के राजा कहा जाता है क्योंकि उन्हें मीठा विशेष रूप से प्रिय है. खासतौर पर मोदक और मोतीचूर के लड्डू का महत्व इस दिन और भी बढ़ जाता है. लेकिन, अक्सर लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि गणपति बप्पा को किसका भोग लगाना अधिक शुभ होता है. आइए विस्तार से जानते हैं.
मोदक का महत्व
शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार, गणपति बप्पा को मोदक अत्यंत प्रिय हैं. ऐसा कहा जाता है कि मोदक ज्ञान, सुख और समृद्धि का प्रतीक है. मोदक को संस्कृत में आनंदक भी कहा जाता है, यानी जो आनंद प्रदान करे. गणेश चतुर्थी पर खासतौर पर स्टीम्ड मोदक (उकडीचे मोदक) बनाए जाते हैं. मान्यता है कि 21 मोदक का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होकर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं.
मोतीचूर लड्डू का महत्व
मोतीचूर के लड्डू को भी गणपति प्रसाद में विशेष स्थान प्राप्त है. यह लड्डू संपन्नता, ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. पूजा के समय मोतीचूर लड्डू का भोग लगाने से परिवार में धन वृद्धि और खुशहाली आती है.
दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में जहां मोदक का महत्व अधिक है, वहीं उत्तर भारत में मोतीचूर लड्डू को विशेष रूप से प्रसाद में चढ़ाया जाता है.
मोदक बनाम मोतीचूर लड्डू- किसका भोग लगाएं?
यदि परंपरा और शास्त्रों की मानें तो मोदक गणेश जी का प्रियतम भोग है. लेकिन यदि मोदक उपलब्ध न हो या बनाने में कठिनाई हो, तो मोतीचूर लड्डू का भोग भी उतना ही शुभ माना गया है. कई जगहों पर भक्त दोनों का भोग लगाते हैं- पहले मोदक और फिर मोतीचूर लड्डू, जिससे पूजा पूर्ण मानी जाती है.
यह भी पढ़ें: नृत्य करते से लेकर लेटे हुए गणपति तक, ये है भगवान गणेश की हर मुद्रा का रहस्य
भोग से जुड़ी मान्यताएं
गणपति को भोग हमेशा तुलसी पत्ता छोड़कर किसी भी फूल और पत्ते के साथ अर्पित किया जा सकता है. भोग लगाते समय “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करने से प्रसाद और भी अधिक फलदायी हो जाता है. मोदक और लड्डू का प्रसाद परिवार और पड़ोसियों में बांटने से घर में शुभ ऊर्जा का संचार होता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)