Ganesh Chaturthi 2025: मोदक या मोतीचूर लड्डू... गणेश चतुर्थी पर गणपति को किसका लगाएं भोग, जानिए
Advertisement
trendingNow12897501
Hindi Newsधर्म

Ganesh Chaturthi 2025: मोदक या मोतीचूर लड्डू... गणेश चतुर्थी पर गणपति को किसका लगाएं भोग, जानिए

Ganesha Laddu Bhog: गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणपति की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. इस दिन भगवान गणेश को कई प्रकार के भोग लगाए जाते हैं. आइए जानते हैं कि गणपति को लड्डू या मोतीचूर में से किसका भोग लगाना उचित होगा.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 26, 2025, 04:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ganesh Chaturthi 2025: मोदक या मोतीचूर लड्डू... गणेश चतुर्थी पर गणपति को किसका लगाएं भोग, जानिए

Ganesh Chaturthi 2025: गणेश चतुर्थी का पर्व भगवान गणेश को समर्पित है. इस दिन भक्त गणपति बप्पा को घर बुलाकर उनकी पूजा-अर्चना करते हैं और तरह-तरह के पकवानों का भोग लगाते हैं. गणेश जी को मिठाइयों के राजा कहा जाता है क्योंकि उन्हें मीठा विशेष रूप से प्रिय है. खासतौर पर मोदक और मोतीचूर के लड्डू का महत्व इस दिन और भी बढ़ जाता है. लेकिन, अक्सर लोग इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि गणपति बप्पा को किसका भोग लगाना अधिक शुभ होता है. आइए विस्तार से जानते हैं.

मोदक का महत्व

शास्त्रों और पौराणिक कथाओं के अनुसार, गणपति बप्पा को मोदक अत्यंत प्रिय हैं. ऐसा कहा जाता है कि मोदक ज्ञान, सुख और समृद्धि का प्रतीक है. मोदक को संस्कृत में आनंदक भी कहा जाता है, यानी जो आनंद प्रदान करे. गणेश चतुर्थी पर खासतौर पर स्टीम्ड मोदक (उकडीचे मोदक) बनाए जाते हैं. मान्यता है कि 21 मोदक का भोग लगाने से भगवान गणेश प्रसन्न होकर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

मोतीचूर लड्डू का महत्व

मोतीचूर के लड्डू को भी गणपति प्रसाद में विशेष स्थान प्राप्त है. यह लड्डू संपन्नता, ऊर्जा और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है. पूजा के समय मोतीचूर लड्डू का भोग लगाने से परिवार में धन वृद्धि और खुशहाली आती है. 
दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में जहां मोदक का महत्व अधिक है, वहीं उत्तर भारत में मोतीचूर लड्डू को विशेष रूप से प्रसाद में चढ़ाया जाता है. 

मोदक बनाम मोतीचूर लड्डू- किसका भोग लगाएं?

यदि परंपरा और शास्त्रों की मानें तो मोदक गणेश जी का प्रियतम भोग है. लेकिन यदि मोदक उपलब्ध न हो या बनाने में कठिनाई हो, तो मोतीचूर लड्डू का भोग भी उतना ही शुभ माना गया है. कई जगहों पर भक्त दोनों का भोग लगाते हैं- पहले मोदक और फिर मोतीचूर लड्डू, जिससे पूजा पूर्ण मानी जाती है.

यह भी पढ़ें: नृत्य करते से लेकर लेटे हुए गणपति तक, ये है भगवान गणेश की हर मुद्रा का रहस्य

भोग से जुड़ी मान्यताएं

गणपति को भोग हमेशा तुलसी पत्ता छोड़कर किसी भी फूल और पत्ते के साथ अर्पित किया जा सकता है. भोग लगाते समय “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जाप करने से प्रसाद और भी अधिक फलदायी हो जाता है. मोदक और लड्डू का प्रसाद परिवार और पड़ोसियों में बांटने से घर में शुभ ऊर्जा का संचार होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

ganesh chaturthi 2025

Trending news

'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
operation sindoor
'पाकिस्तान ने मांगी थी रहम की भीख, ऑपरेशन सिंदूर में नेवी ने बना लिया था बंदी'
माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान दिखा मौसम का कहर, अर्धकुवारी के पास भूस्खलन;कई घायल
Adhkwari Landslide
माता वैष्णो देवी यात्रा के दौरान दिखा मौसम का कहर, अर्धकुवारी के पास भूस्खलन;कई घायल
Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही
Jammu Kashmir Monsoon
Jammu Kashmir Monsoon: जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश ने मचाई तबाही
फडणवीस की 'स्मार्ट विलेज' योजना पर शिवसेना UBT का तंज
maharastra
फडणवीस की 'स्मार्ट विलेज' योजना पर शिवसेना UBT का तंज
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावह वीडियो
Jammu Kashmir
जम्मू के डोडा में बादल फटने से भीषण तबाही, सैलाब में 4 की मौत; देखें भयावह वीडियो
वोट चोरी के आरोप में घिरे ECI खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब
Voter Fraud
वोट चोरी के आरोप में घिरे ECI खोजा नया रास्ता, नागिरकों से मांगा जाएगा जवाब
कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
Tamilnadu
कुत्ता पालने वालों के लिए इस राज्य में बड़ा आदेश, बात नहीं मानी तो होगी जेल?
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
Maruti E Vitara
'मेड इन इंडिया' से 'मेक फॉर वर्ल्ड' की ओर बढ़ रहा देश, गुजरात में PM मोदी की हुंकार
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी
JPC
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका देगी RJD? इस मुद्दे पर पीछा छुड़ाने की तैयारी
मुस्लिम व्लॉगर ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
Kerala News
मुस्लिम व्लॉगर ने मंदिर में धोए पैर... रील देख भड़के हिंदू, जानें आगे क्या हुआ
;