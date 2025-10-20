Maa Laxami Inspired Names: दीपावली पर जन्मी बिटिया को दें मां लक्ष्मी से जुड़े सुंदर नाम, खूब कमाएगी धन और भोगेगी सुख!

Baby Names Inspired By Diwali: इस साल दिवाली 20 अक्तूबर 2025 को यानी आज धूमधाम से दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है. प्रकाश के इस उत्सव के दिन अगर आपके घर में बिटिया का जन्म हुआ तो समझ लें कि आपके घर में साक्षात मां लक्ष्मी का आगमन हुआ है. लक्ष्मी स्वरूपा अपनी बिटिया के लिए आपको कुछ ऐसे नाम चुनने चाहिए जो सुंदर तो हो ही साथा ही उसका कोई सुदर अर्थ भी हो. इसके साथ ही दिवाली के दिन जन्में होने के कारण नाम मां लक्ष्मी या दिपावली से जुड़ा हुआ भी हो. दिवाली पर जन्मीं बेटियों के लिए ये हैं कुछ सुंदर नाम.

लड़की की के लिए दीपावली से जुड़े सुंदर और ट्रेंडिंग नाम

दिपाली – दीपों से सजी हुई, चमकदार

लक्ष्मी – धन और सौभाग्य की देवी

आर्या – सम्माननीय और संस्कारी

कियारा – उज्ज्वल, पवित्र

प्रदीप्ति – जो प्रकाश फैलाए

आद्या – प्रथम शक्ति, देवी दुर्गा का रूप

रोशनी – उजाला, दिव्यता का प्रतीक

तनिष्का – सोने जैसी पवित्र और सुंदर

लड़की के लिए ये कुछ सुंदर नाम

अदित्रि : मां लक्ष्‍मी को अदित्रि भी कहते हैं जिसका अर्थ है सर्वोच्च सम्मान या सीखा हुआ. बिटिया को ये प्यारा नाम दे सकते हैं.

देवाश्री : अपनी बिटिया को देवाश्री नाम दे सकते हैं, मां लक्ष्‍मी को देवाश्री भी कहते हैं.

कृति : अपनी बिटिया को कृति नाम दे सकते हैं जिसका अर्थ है रचा हुआ, किया गया काम.

अष्टलक्ष्मी के नाम पर रख सकते हैं बिटिया का नाम

आदि लक्ष्मी: जिसका अर्थ है आदिशक्ति या प्रथम लक्ष्मी.

धन लक्ष्मी: जिसका अर्थ है धन की देवी.

धान्य लक्ष्मी: जिसका अर्थ है अनाज की देवी लक्ष्मी.

गज लक्ष्मी: जिसका अर्थ है पशु धन दात्री की देवी लक्ष्मी.

संतान लक्ष्मी: जिसका अर्थ है संतान की देवी.

वीर लक्ष्मी: जिसका अर्थ है साहस या वीरता की देवी.

विजया लक्ष्मी: जिसका अर्थ है विजय या जीत की देवी.

विद्या लक्ष्मी: जिसका अर्थ है ज्ञान और शिक्षा की देवी.

