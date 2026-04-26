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Hindi Newsधर्मMohini Ekadashi 2026: मोहिनी एकादशी का व्रत कर पाएं पापों से मुक्ति, जानें शुभ मुहूर्त पूजा विधि मंत्र और पारण का सही समय!

Mohini Ekadashi 2026: मोहिनी एकादशी का व्रत कर पाएं पापों से मुक्ति, जानें शुभ मुहूर्त पूजा विधि मंत्र और पारण का सही समय!

Mohini Ekadashi 2026 puja Vidhi and Vtar paran ka Samay: वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि पर मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाता है. विष्णु जी के मोहिनी अवतार की इस तिथि पर पूजा की जाती है. जो भी भक्त यह व्रत रखता है उसे मोह-माया से मुक्ति मिलती है और पुण्य फलों की प्राप्ति होती है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 26, 2026, 10:27 AM IST
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Mohini Ekadashi 2026
Mohini Ekadashi 2026

Mohini Ekadashi 2026 Date and Shubh Muhurat: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है. धार्मिक और आध्यात्मिक रूप से देखें तो मोहिनी एकादशी व्रत करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है. वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार हुआ था. इस एकादशी व्रत को करने से जीवन के कष्टों व पापों का नाश होता है. मन के भ्रम से मुक्ति मिलती है और  मोह-माया से परे जाकर धर्म और सत्य का ज्ञान होता है. घर में सुख और मानसिक शांति का संचार करने वाली इस मोहिनी एकादशी व्रत से जुड़ी जानकारियां आइए जानें.

मोहिनी एकादशी कब है?
वैदिक पंचांग के अनुसार हर साल मोहिनी एकादशी व्रत वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाता है. इस साल यह एकादशी तिथि 26 अप्रैल 2026 को शाम 06:06 बजे शुरू होगी और 27 अप्रैल 2026 को शाम 06:15 बजे तिथि का समापन होगा. उदया तिथि में मोहिनी एकादशी का व्रत 27 अप्रैल 2026 को सोमवार के दिन रखा जाएगा.

पूजा का शुभ मुहूर्त
मोहिनी एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 27 अप्रैल को सुबह 09:02 बजे से लेकर सुबह 10:40 बजे तक रहेगा. इस समयावधि में भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाएगी. 

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मोहिनी एकादशी पर जानें अन्य शुभ मुहूर्त- 
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:58 बजे से लेकर दोपहर 12:50 बजे तक.
अमृत काल - दोपहर 02:40 बजे से लेकर शाम 04:19 बजे तक.

मोहिनी एकादशी पूजा विधि
सुबह स्नान आदि कर मंदिर को साफ करें व गंगाजल छिड़कें.
भगवान श्री हरि विष्णु का दूध से अभिषेक करें.
इसके बाद पंचामृत सहित गंगाजल से अभिषेक करें
पीला चंदन और पीले पुष्प चढ़ाएं.
अब विष्णु जी के सामने घी का दीपक जलाएं.
मन ही मन व्रत का संकल्प करें.
तुलसी दल के साथ भगवान को पीले भोग अर्पित करें.
मोहिनी एकादशी की व्रत कथा सुने सुनाएं.
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप कर भगवान का ध्यान करें.
श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी जी की आरती कर पूजा को संपन्न करें.
अंत में पूजा उपासना में हुई किसी भी तरह की भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें.

मोहिनी एकादशी का मंत्र
'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'
'ॐ नारायणाय लक्ष्म्यै नमः'

कब करें मोहिनी एकादशी का व्रत पारण?
मोहिनी एकादशी व्रत का पारण हमेशा सही समय पर करें, नहीं तो व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होगा. अगले दिन द्वादशी तिथि पर यानी 28 अप्रैल 2026 को सुबह 05:43 बजे से लेकर सुबह 08:21 बजे तक पारण के लिए सही समय है. पहले पूजा पाठ करें और फिर पारण करें. अब इच्छा और अपनी स्थिति के अनुसार दान करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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