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Hindi Newsधर्ममोहिनी एकादशी 2026: आज जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, हर मनोकामना होगी पूरी!

मोहिनी एकादशी 2026: आज जरूर पढ़ें ये व्रत कथा, हर मनोकामना होगी पूरी!

Mohini Ekadashi Vrat Katha: आज मोहिनी एकादशी है और इस पवित्र व्रत की पूजा में अगर आपने ये व्रत कथा नहीं पढ़ी, तो पूजा का अधूरा फल ही प्राप्‍त होगा. यहां पढ़ें वो चमत्कारी कथा जो हर मनोकामना पूरी कर सकती है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 27, 2026, 07:35 AM IST
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मोहिनी एकादशी की व्रत कथा.
मोहिनी एकादशी की व्रत कथा.

आज की एकादशी की कथा : मोहिनी एकादशी आज 27 अप्रैल 2026, सोमवार को है. हर साल वैशाख शुक्‍ल एकादशी को मोहिनी एकादशी पड़ती है. इसी दिन भगवान विष्‍णु ने मोहिनी अवतार लिया था. धर्म-शास्‍त्रों में मोहिनी एकादशी का व्रत मनोकामना पूर्ति करने वाला व्रत बताया गया है. लिहाजा आज नियमानुसान एकादशी व्रत करें और पूजा में यह कथा जरूर पढ़ें. 

मोहिनी एकादशी की व्रत कथा  

धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे कृष्ण! वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की क्या विधि है, यह सब विस्तारपूर्वक बताइए.

श्रीकृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज! मैं आपसे एक कथा कहता हूँ, जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्रजी से कही थी. एक समय श्रीराम बोले कि हे गुरुदेव! कोई ऐसा व्रत बताइए, जिससे समस्त पाप और दु:ख का नाश हो जाए. मैंने सीताजी के वियोग में बहुत दु:ख भोगे हैं.

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महर्षि वशिष्ठ बोले- हे राम! आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है. आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है. यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है. वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है. इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दु:खों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है. मैं इसकी कथा कहता हूँ. ध्यानपूर्वक सुनो.

सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था. वहाँ धन-धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है. वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था. उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएँ, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे. सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष भी लगवाए थे. उसके 5 पुत्र थे- सुमना, सद्‍बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि.

इनमें से पाँचवाँ पुत्र धृष्टबुद्धि महापापी था. वह पितर आदि को नहीं मानता था. वह वेश्या, दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर-स्त्री के साथ भोग-विलास करता तथा मद्य-मांस का सेवन करता था. इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था.

इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था. घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने-कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा. जब सबकुछ नष्ट हो गया तो वेश्या और दुराचारी साथियों ने उसका साथ छोड़ दिया. अब वह भूख-प्यास से अति दु:खी रहने लगा. कोई सहारा न देख चोरी करना सीख गया.

एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया. मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया. राजाज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया. कारागार में उसे अत्यंत दु:ख दिए गए. बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने का कहा.

वह नगरी से निकल वन में चला गया. वहाँ वन्य पशु-पक्षियों को मारकर खाने लगा. कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष-बाण लेकर पशु-पक्षियों को मार-मारकर खाने लगा.

(यह भी पढ़ें: साप्‍ताहिक अंक ज्‍योतिष 27 अप्रैल-3 मई 2026 : हर किसी का नहीं… सिर्फ इन 3 मूलांक वालों का चमकेगा भाग्य!

एक दिन भूख-प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुँच गया. उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे. उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सद्‍बुद्धि प्राप्त हुई.

वह कौडिन्य मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे मुने! मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं. आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए. उसके दीन वचन सुनकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो. इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएँगे. मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया.

हे राम! इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णुलोक को गया. इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं. संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है. इसके माहात्म्य को पढ़ने से अथवा सुनने से एक हजार गौदान का फल प्राप्त होता है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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