मोहिनी एकादशी 2026: भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार, व्रत रखने से मिलता है हजारों गायों के दान का पुण्य

Mohini Ekadashi kab hai 2026: मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख शुक्‍ल एकादशी को रखा जाता है. यह बेहद पवित्र दिन होता है. इस दिन भगवान विष्‍णु ने मोहिनी अवतार लिया था. यह श्रीहरि विष्‍णु का एकमात्र स्‍त्री अवतार है. मोहिनी एकादशी का व्रत रखने और पूजा करने से हजारों गायों का दान करने जितना फल मिलता है. इस साल मोहिनी एकादशी व्रत 27 अप्रैल 2026, सोमवार को रखा जाएगा. जानिए मोहिनी एकादशी व्रत का महत्‍व और इससे जुड़ी अहम घटनाएं.

मोहिनी एकादशी व्रत का महत्‍व

मोहिनी एकादशी व्रत न केवल भौतिक सुख देता है, बल्कि आध्यात्मिक उन्‍नति के लिए भी विशेष है. यह व्रत करने से जीवन में सुख-समृद्धि, सकारात्‍मकता बढ़ती है. साथ ही पापों का नाश होता है. व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति की राह पर अग्रसर होता है. यह व्रत करने से साधक को कई तीर्थों के दर्शन करने और हजारों गायों का दान करने के बराबर फल मिलता है. साथ ही यह व्रत करने से दरिद्रता दूर होती है.

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मोहिनी एकादशी से जुड़ी अहम घटनाएं

अमृत की रक्षा के लिए मोहिनी अवतार - जब समुद्र मंथन में अमृत निकला तो उसकी असुरों से रक्षा करने और देवताओं को अमृत पान कराने के लिए भगवान विष्‍णु ने मोहिनी नामक एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था. असुर जब अमृत लेकर भागने लगे तो मोहिनी अवतार लेकर भगवान ने असुरों को माया में उलझाया और देवताओं को पिलाकर अमरत्‍व प्रदान किया. वरना संसार में असुरों का राज होता.

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भगवान राम और युधिष्ठिर ने किया था मोहिनी एकादशी व्रत - त्रेता युग में जब भगवान राम, पत्‍नी सीता के वियोग से दुखी हुए तो महर्षि वशिष्ठ ने प्रभु श्री राम को मोहिनी एकादशी का व्रत करने की सलाह दी थी. वहीं द्वापर युग में महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह व्रत रखने के लिए कहा था. ताकि वे मोह-माया के बंधनों से छूट सकें और धर्म के लिए युद्ध कर सकें.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)