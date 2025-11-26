मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े ये काम कर देंगे व्रत का फल आधा, जानें किन नियमों का रखें ध्यान

Mokshada Ekadashi 2025 Tulsi Rituals: हिंदू धर्म में एकादशी को बेहद प्रभावशाली व्रत माना गया है. मोक्षदा एकादशी का व्रत इस साल 1 दिसंबर को रखा जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन तुलसी से जुड़ी किन गलतियों से बचना चाहिए.
Mokshada Ekadashi 2025: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा और व्रत करने से साधक को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. हिंदू पंचांह के अनुसार, इस साल मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर को पड़ रही है. इस दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना की जाएगी. चूंकि, एकादशी का व्रत बेहद प्रभावशाली होता है, इसलिए इस दिन तुलसी से जुड़ी कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए. क्योंकि ऐसा करने से व्रत का फल आधा हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ी किन गलतियों को करने से परहेज करना जरूरी है.
एकादशी के दिन भूलकर भी न करें ये काम
कथाओं में बताया गया है कि माता तुलसी स्वयं भगवान विष्णु के प्रति एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखती हैं. इसलिए इस तिथि पर तुलसी में जल चढ़ाना या उनके पत्ते तोड़ना उचित नहीं माना जाता. ऐसा करने से उनके व्रत में बाधा उत्पन्न होने का विश्वास है, जो पूजा-पाठ के शुभ फल में कमी ला सकता है.
लक्ष्मी जी हो सकती हैं रुष्ट
तुलसी के पास हमेशा स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है. एकादशी सहित किसी भी दिन तुलसी के समीप जूते-चप्पल, झाड़ू, कूड़ेदान या गंदगी नहीं रखनी चाहिए. यह माता लक्ष्मी के अपमान के समान माना जाता है और इससे घर में आर्थिक संकट आने का संकेत भी माना जाता है.
एकादशी पर तुलसी को क्यों नहीं छूते?
परंपरा के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी को छूना भी वर्जित है. इसके बावजूद शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है. इस दिन 7 या 11 परिक्रमा कर तुलसी मंत्रों का जप करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है.
कैसे प्रसन्न होंगे भगवान विष्णु?
तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है और उनके बिना विष्णु जी का भोग अधूरा समझा जाता है. इसलिए एकादशी की पूजा में तुलसी के पत्तों को जरूर शामिल करना चाहिए. शास्त्रों के अनुसार, एकादशी के दिन पत्ते तोड़ना निषिद्ध है, तो एक दिन पहले तुलसी पत्ते उतारकर रख लें या फिर गमले में अपने आप गिरे हुए पत्तों का उपयोग करें.
