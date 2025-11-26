Advertisement
trendingNow13019397
Hindi Newsधर्म

मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े ये काम कर देंगे व्रत का फल आधा, जानें किन नियमों का रखें ध्यान

Mokshada Ekadashi 2025 Tulsi Rituals: हिंदू धर्म में एकादशी को बेहद प्रभावशाली व्रत माना गया है. मोक्षदा एकादशी का व्रत इस साल 1 दिसंबर को रखा जाएगा. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस दिन तुलसी से जुड़ी किन गलतियों से बचना चाहिए.  

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 26, 2025, 08:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी से जुड़े ये काम कर देंगे व्रत का फल आधा, जानें किन नियमों का रखें ध्यान

Mokshada Ekadashi 2025: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. मान्यता है कि इस दिन विधि-विधान से पूजा और व्रत करने से साधक को सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. हिंदू पंचांह के अनुसार, इस साल मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर को पड़ रही है. इस दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना की जाएगी. चूंकि, एकादशी का व्रत बेहद प्रभावशाली होता है, इसलिए इस दिन तुलसी से जुड़ी कुछ गलतियों को करने से बचना चाहिए. क्योंकि ऐसा करने से व्रत का फल आधा हो जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन तुलसी से जुड़ी किन गलतियों को करने से परहेज करना जरूरी है.

एकादशी के दिन भूलकर भी न करें ये काम

कथाओं में बताया गया है कि माता तुलसी स्वयं भगवान विष्णु के प्रति एकादशी के दिन निर्जला व्रत रखती हैं. इसलिए इस तिथि पर तुलसी में जल चढ़ाना या उनके पत्ते तोड़ना उचित नहीं माना जाता. ऐसा करने से उनके व्रत में बाधा उत्पन्न होने का विश्वास है, जो पूजा-पाठ के शुभ फल में कमी ला सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

लक्ष्मी जी हो सकती हैं रुष्ट

तुलसी के पास हमेशा स्वच्छता बनाए रखना आवश्यक है. एकादशी सहित किसी भी दिन तुलसी के समीप जूते-चप्पल, झाड़ू, कूड़ेदान या गंदगी नहीं रखनी चाहिए. यह माता लक्ष्मी के अपमान के समान माना जाता है और इससे घर में आर्थिक संकट आने का संकेत भी माना जाता है.

यह भी पढ़ें: बंद किस्मत खोल देगा शनि-मंगल का ये दुर्लभ योग, 5 राशि वालों के जीवन में आएगा धन का सैलाब!

एकादशी पर तुलसी को क्यों नहीं छूते?

परंपरा के अनुसार एकादशी के दिन तुलसी को छूना भी वर्जित है. इसके बावजूद शाम के समय तुलसी के पास घी का दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है. इस दिन 7 या 11 परिक्रमा कर तुलसी मंत्रों का जप करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है.

कैसे प्रसन्न होंगे भगवान विष्णु? 

तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना गया है और उनके बिना विष्णु जी का भोग अधूरा समझा जाता है. इसलिए एकादशी की पूजा में तुलसी के पत्तों को जरूर शामिल करना चाहिए. शास्त्रों के अनुसार, एकादशी के दिन पत्ते तोड़ना निषिद्ध है, तो एक दिन पहले तुलसी पत्ते उतारकर रख लें या फिर गमले में अपने आप गिरे हुए पत्तों का उपयोग करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Mokshada Ekadashi 2025

Trending news

अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
MEA
अपने गिरेबान में झांको... अयोध्या में ध्वजारोहण से तिलमिलाए पाक को भारत ने दिया जवाब
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
sbi viral video
वाह क्या जुगाड़ किया है, बैंक पहुंचने के लिए लगाया गजब का दिमाग, देखें Video
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
Weather
चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
BR Gavai
ज्यूडिशियल एक्टिविज्म को न्यायिक टेररिज्म में... जानें पूर्व CJI ने क्यों कही ये बात
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
Bandi Sanjay Kumar
'BJP समर्थित उम्मीदवार जिताओ, 10 लाख का फंड पाओ'; नेताजी ने दिया ऑफर तो...
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
amit shah
BJP मुख्यालय के टाइपिस्ट की बेटी की शादी में शामिल हुए अमित शाह, देखकर चौंक गए लोग
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
PM Modi
'संविधान को कमजोर न करें PM मोदी...', पीएम के खत पर भड़के कांग्रेस सांसद
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
Constitution Day
RSS का ड्राफ्ट बनाने में कोई रोल नहीं, BJP संविधान के उसूलों को तोड़ रही: कांग्रेस
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
kolkata News
'डेटिंग ऐप से दोस्ती, होटल में हत्या...', पार्टनर ने CA को क्यों उतारा मौत के घाट?
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी
Kunal Kamra
कामरा की टी-शर्ट पर बड़ा बवाल, BJP ने कॉमेडियन के खिलाफ दी पुलिस कार्रवाई की चेतावनी