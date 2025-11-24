Advertisement
Mokshada Ekadashi: मोक्षदा एकादशी पर की गई ये गलतियां पड़ेंगी भारी, मंद पड़ जाएगी धन की गति

Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी पर धार्मिक नियमों का पालन और दोषों से बचकर पूजा करने से व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में सुख-शांति आती है. आइए जानते हैं कि इस दिन किन गलतियों से बचना चाहिए.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Nov 24, 2025, 04:36 PM IST
Mokshada Ekadashi: मोक्षदा एकादशी पर की गई ये गलतियां पड़ेंगी भारी, मंद पड़ जाएगी धन की गति

Mokshada Ekadashi 2025: हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में मोक्षदा एकादशी 1 दिसंबर सोमवार को पड़ रही है. यह तिथि भगवान श्रीकृष्ण और श्रीहरि विष्णु की आराधना के लिए अत्यंत शुभ मानी जाती है. मान्यता है कि इस पवित्र तिथि पर व्रत रखने और नियम पूर्वक पूजा करने से पापों का क्षय होता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है. मोक्षदा एकादशी को गीता जयंती भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवन श्रीकृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद्भगवद् गीता का उपदेश दिया था. इसलिए यह तिथि भक्ति, संयम और आध्यात्मिक साधना के लिए अत्यंत शुभ मानी गई है. लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन कुछ विशेष कार्यों से परहेज करना चाहिए, अन्यथा व्रत और पूजा का फल अधूरा रह जाता है. आइए जानते हैं कि मोक्षदा एकादशी के दिन किन गलतियों से बचना जरूरी है.

तामसिक भोजन का सेवन न करें

मोक्षदा एकादशी के दिन मांस, मछली, अंडा, प्याज, लहसुन, मदिरा और फास्ट फूड जैसे तामसिक पदार्थों के सेवन की मनाही होती है. यह दिन शरीर, मन और आत्मा की पवित्रता का प्रतीक है, इसलिए सात्त्विक भोजन ही ग्रहण करना चाहिए.

झूठ बोलना और विवाद करना

इस तिथि पर क्रोध, झगड़ा और कटु वचन बोलना अशुभ माना जाता है. मोक्षदा एकादशी मानसिक शांति और धर्म मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है, इसलिए इस दिन संयमित और मधुर बातचीत रखनी चाहिए.

व्रत में भूलकर भी अनाज न खाएं

शास्त्रों के अनुसार एकादशी के दिन अनाज सेवन वर्जित माना गया है, क्योंकि माना जाता है कि इस दिन अनाज में पापों का वास होता है. जो लोग व्रत रखते हैं, उन्हें फलाहार या सात्त्विक आहार का सेवन करना चाहिए. 

यह भी पढ़ें: जन्म से भाग्यशाली होते हैं ये लोग, पूर्व जन्म के पुण्य से पाते हैं वैभव और सम्मान

देर तक सोना और पूजा न करना

इस दिन देर तक सोना अशुभ माना गया है क्योंकि मोक्षदा एकादशी का महत्व तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान और पूजा-पाठ करें.

दान और सेवा से दूर न रहें

कुछ लोग व्रत तो रखते हैं लेकिन दान-पुण्य नहीं करते। यह भी एक बड़ी भूल मानी गई है. मोक्षदा एकादशी पर दान करना अत्यंत शुभ होता है, खासतौर पर अन्न, कपड़ा, दीपदान, गीता पुस्तक का दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है.

नकारात्मक विचार या अपमान

शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, मोक्षदा एकादशी के दिन माता-पिता, गुरु या बुजुर्गों का अपमान वर्जित है. यह दिन सम्मान, सेवा और विनम्रता का प्रतीक है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Mokshada Ekadashi 2025

