Hindi Newsधर्म

Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी व्रत के कठोर नियमों का पालन करना बहुत जरूरी, जानें क्या खाएं और क्या नहीं!

Mokshada Ekadashi 2025: इस साल मोक्षदा एकादशी व्रत 1 दिसंबर को रखा जाएगा. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि मोक्षदा एकादशी व्रत के दौरान क्या खाएं और क्या न खाएं. इसके साथ ही मोक्षदा एकादशी पर किन नियमों का विशेष रूप से पालन करें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Nov 21, 2025, 08:14 PM IST
Mokshada Ekadashi 2025

Mokshada Ekadashi 2025 vrat rules: 1 दिसंबर 2025 को पड़ने वाली मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी तिथि पर मोक्षदा एकादशी व्रत रखा जाएगा. मोक्षदा एकादशी व्रत रखने से आध्यात्मिक शुद्धि और आत्मिक शांति मिलती है. इस व्रत में कुछ भोजन का सेवन करना वर्जित होता है तो कुछ चीजों का सेवन किया जा सकता है. भगवान विष्णु की सेवा आराधना कर साधक एक समय का आहार ग्रहण करते हैं ऐसे में जरूरी है कि वे ये जान लें कि कौन सा भोजन जातकों को करना चाहिए और किन चीजों का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए. आइए इस कड़ी में विस्तार से जानें कि भगवान विष्णु को समर्पित मोक्षदा एकादशी व्रत में क्या खाएं और क्या न खाएं. इसके साथ ही ये भी जानेंगे कि मोक्ष का रास्ता खोलने वाली इस एकादशी पर व्रत रखने वाले साधकों को किन जरूरी नियमों का पालन करना चाहिए. 

मोक्षदा एकादशी व्रत के नियम
मोक्षदा एकादशी व्रत से एक दिन पहले यानी दशमी तिथि पर सात्विक भोजन करें लेकिन इस तिथि पर चावल, जौ आदि न खाएं. एकादशी व्रत की सुबह जल्दी उठें और स्नान कर भगवान का ध्यान करें. भगवान विष्णु और श्री कृष्ण उपासना पूजा कर व्रत रखें. “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का जाप 108 बार करें. रात में जागकर कीर्तन करें और द्वादशी तिथि पर शुभ मुहूर्त में पारण कर दान करें.

मोक्षदा एकादशी व्रत में क्या खा सकते हैं
एकादशी व्रत में ताजे और मौसमी फलों का सेवन करें जैसे केला, सेब, संतरा, अंगूर आदि खा सकते हैं. फलाहार व्रत में इन फल से शक्ति मिलेगी. 
दूध, दही, पनीर और छाछ का सेवन पाचन के लिए अच्छा हो सकता है. इसके सेवन कर सकते हैं.
आलू, शकरकंद, अरबी व सिंघाड़े के आटे से बने प्रसाद या व्रत का भोजन करें. 
कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा या पर साबूदाना और राजगिरा का सेवन पौष्टिक हो सकता है.
अगर व्रत में नहीं है तो सात्विक सब्जियों का सेवन करने वर्जित नहीं है. जैसे टमाटर, गाजर, लौकी, ककड़ी आदि.
फलाहार में अगर सेंधा नमक, काली मिर्च या अदरक का सेवन करें तो इसमें भी कोई मनाही नहीं. 

मोक्षदा एकादशी व्रत में क्या क्या न खाएं
एकादशी तिथि पर लहसुन, प्याज, चावल, गेहूं, दालें न खाएं और नमक का त्याग करें.
मांस, मछली, अंडा, मदिरा जैसी चीजों का सेवन न करें.
हल्दी, हींग, राई के साथ ही मेथी दाना और गंभीर मसाले न खाएं.
एकादशी तिथि पर बासी भोजन न करें और न ही भोजन को दोबारा गर्म करके सेवन करें. 
व्रत में हो या न हों लेकिन इस तिथि पर दो बार भोजन न करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं.

Mokshada Ekadashi 2025

