धर्म

Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी पर करें मोरपंख के ये चमत्कारी उपाय, बदलेगी किस्मत और नकारात्मक ऊर्जा हो जाएगी राख!

Mokshada Ekadashi 2025 Upay: मोक्षदा एकादशी पर मोरपंख के कुछ अचूक उपायों को करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है. विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो सकती है और जीवन के सभी दुखों का निवारण हो सकता है. आइए मोरपंख के उपायों के बारे में विस्तार से जानें.

Nov 29, 2025, 08:01 AM IST
Mokshada Ekadashi 2025
Mokshada Ekadashi 2025 Peacock Feathers Remedies: मोक्षदा एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है. इस तिथि पर व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और भगवान की कृपा घर पर बनी रहती है. इस दिन जो भी भक्त व्रत रखते हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं उनके लिए मोक्ष के रास्ते खुल सकते हैं. मोक्षदा एकादशी पर कुछ उपाय भी किए जा सकते हैं जिससे घर की आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सके, साथ ही कुछ ऐसे उपाय भी इस एकादशी तिथि पर कर सकते हैं जिससे घर में किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो सके. इस कड़ी में आइए जानें मोरपंख के वो उपाय जिनको करके जीवन की कई बाधाओं का अंत हो सकता है.

मोरपंख के चमत्कारी उपाय
कृष्ण जी की कृपा के लिए मोरपंख का उपाय
मोरपंख का सबसे पहला उपाय ये है कि पूजा घर में भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा के साथ एक या तीन मोरपंख लगाएं. इससे भगवान अति प्रसन्न होकर कृपा करेंगे. एकादशी तिथि पर मोरपंख को गंगाजल से शुद्ध कर धूप-दीप जलाकर दिखाएं.

धन के लिए मोरपंख का उपाय
धन लाभ के लिए मोरपंख का उपाय कर सकते हैं. इसके लिए पूजा करने के बाद मोरपंख को तिजोरी या धन रखने वाली जगह स्थान दें. मां लक्ष्मी इससे प्रसन्न होंगी और आर्थिक स्थिति सुधरेगा. 

सुख समृद्धि के लिए मोरपंख का उपाय
मोरपंख का एक उपाय ये भी है कि घर के मुख्य द्वार पर एक साबूत मोरपंख लगाएं. इससे घर में किसी भ तरह की नकारात्मकता का प्रवेश घर में नहीं होगा. सुख-समृद्धि बढ़ेगी.

मोक्षदा एकादशी की पूजा विधि

  • मोक्षदा एकादशी पर सुबह जल्दी उठकर स्नान ध्यान करें.

  • पीले रंग के कपड़े धारण कर भगवान विष्णु की पूजा करें. 

  • भगवान को पंचामृत से स्नान कराएं.

  • पीले फूल, फल अर्पित करें.

  • भगवान को धूप, दीप और तुलसी पत्र चढ़ाएं.

  • आरती कर पूजा को संपन्न करें 

  • व्रत का संकल्प करके उसका पालन करें. 

  • द्वादशी तिथि पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान कर पारण करें.

मोक्षदा एकादशी के मंत्र
सफलता पाने के लिए विष्णु मूल मंत्र
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

शक्ति और सुरक्षा के लिए पंचरूप मंत्र
शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम्।
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्॥

बाधा दूर करने और तरक्की के लिए सत्यनारायण मंत्र
श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे. हे नाथ नारायण वासुदेवा॥

