Mokshada Ekadashi 2025: मोक्षदा एकादशी पर भद्रा का साया और पंचक, जानें शुभ मुहूर्त दीपक का उपाय और पारण समय!

Mokshada Ekadashi 2025 Date: मोक्षदा एकादशी व्रत हर साल मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि पर मनाई जाती है. मोक्षदा एकादशी व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से जातक को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवात्मा को कष्ट नहीं भोगते हैं. इस बार मोक्षदा एकादशी पर कब से कब तक भद्रा का साया होगा और पंचक कितनी देर तक होगा, पूजा का मुहूर्त और पारण का समय क्या होगा, ये सब कुछ हम इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे.

मोक्षदा एकादशी 2025 कब है

दृक पंचांग के अनुसार, मोक्षदा एकादशी व्रत मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी तिथि पर रखा जाएगा. एकादशी तिथि 30 नवंबर 2025, दिन रविवार को रात 09:29 बजे से शुरू होकर 1 दिसंबर दिन सोमवार को शाम 07:01 बजे समाप्त होगी. उदया ति​थि में मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 2025 को रखा जाएगा.

मोक्षदा एकादशी 2025 पर योग और शुभ मुहूर्त

मोक्षदा एकादशी पर व्यतीपात योग बनेगा. इसके बाद वरीयान योग होगा.

मोक्षदा एकादशी पर रेवती नक्षत्र होगा. इसके बाद अश्विनी नक्षत्र होगा.

मोक्षदा एकादशी पर पूजा का शुभ मुहूर्त- अमृत सर्वोत्तम समय सुबह 06:56 बजे से सुबह 08:15 बजे तक.

मोक्षदा एकादशी पर शुभ-उत्तम मुहूर्त सुबह 09:33 बजे से लेकर सुबह 10:52 बजे तक.

Add Zee News as a Preferred Source

भद्रा में है मोक्षदा एकादशी, पंचक भी

इस बार मोक्षदा एकादशी पर भद्रा का साया है और पंचक भी लगा रहेगा. मोक्षदा एकादशी पर भद्रा सुबह में 8 बजकर 20 मिनट से शाम 7 बजकर 01 मिनट तक है. इस भद्रा का वास धरती पर होगा. ऐसे में आप भद्रा में कोई शुभ कार्य न करें. इस दिन पंचक 06:56 ए एम से रात 11:18 पी एम तक है. यह भद्रा गुरुवार से शुरू हो रही है, इसका अशुभ प्रभाव नहीं पड़ता है.

मोक्षदा एकादशी 2025 पर पारण समय

मोक्षदा एकादशी पर 01 दिसंबर को व्रत रखकर पारण 2 दिसंबर को सुबह 06:57 बजे से लेकर सुबह 09:03 मिनट तक है. पारण वाले दिन द्वादशी तिथि दोपहर 03:57 बजे पर समाप्त होगा.



दीपक से जुड़े सरल उपाय

मोक्षदा एकादशी की शाम को तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देंगी.

मोक्षदा एकादशी की शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से सभी देवी-देवता प्रसन्न होंगे और पितर शांत होकर कृपा करेंगे.

मोक्षदा एकादशी की शाम को मुख्य द्वार पर दोनों ओर घी के दीपक जलाने से घर में सकारात्मक ऊर्जाऔर सुख-शांति का संचार होगा.

मोक्षदा एकादशी पर पूजा के समय भगवान विष्णु के सामने 11 दीपक जलाएं और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें. सभी दुखों का नाश होगा.

मोक्षदा एकादशी की शाम को पीली सरसों जलते दीपक में डालें और पूजा स्थान पर रखें. आर्थिक संकट दूर होगी और घर में दरिद्रता नहीं आएगी.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Budhwar Ke Upay:सारे दरवाजे हो चुके हैं बंद तो बप्पा करेंगे इच्छा पूर्ण, बुधवार को करें ये 3 आसान उपाय, झटपट होंगे काम!

और पढ़ें- Millionaire Palmistry: हथेली पर बना धन त्रिकोण व्यक्ति को बना देता है महाधनवान, चेक करें आपकी हथेली पर है या नहीं!

और पढ़ें- Griha Pravesh Niyam: कौन से दिन भूलकर भी न करें गृह प्रवेश, वास्तु टिप्स के अनुसार किन बातों का रखें विशेष ध्यान!