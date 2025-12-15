Advertisement
trendingNow13041603
Hindi Newsधर्मMole Astrlogy: शरीर के इन अंगों पर तिल होते हैं बेहद अशुभ, गरीबी में गुजरती है जिंदगी

Mole Astrlogy: शरीर के इन अंगों पर तिल होते हैं बेहद अशुभ, गरीबी में गुजरती है जिंदगी

Mole Astrlogy: सामुद्रिक शास्त्र में जहां कुछ तिलों को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, वहीं कुछ स्थानों पर इनकी उपस्थिति व्यक्ति के जीवन में चुनौतियों और संघर्षों का संकेत देती है. ये तिल ग्रहों की कमजोरी या नकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 15, 2025, 02:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mole Astrlogy: शरीर के इन अंगों पर तिल होते हैं बेहद अशुभ, गरीबी में गुजरती है जिंदगी

Mole Astrlogy Prediction: मानव शरीर पर मौजूद छोटे-छोटे तिल, जिन्हें अंग्रेजी में 'मोल' (Mole) कहते हैं. तिल सिर्फ त्वचा के निशान नहीं होते, बल्कि ये सामुद्रिक शास्त्र (Samudrika Shastra) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. इस प्राचीन विद्या के अनुसार, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर तिलों की उपस्थिति व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और भविष्य के बारे में कई गहरे संकेत देती . कुछ तिल अत्यंत शुभ माने जाते हैं, जो धन और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वहीं कुछ तिल अशुभ परिणाम भी दर्शा सकते हैं। आइए जानते हैं शरीर के ऐसे कौन से तिल हैं जो व्यक्ति के लिए सौभाग्य लेकर आते हैं:

माथे की बाईं ओर तिल 

माथे का संबंध ज्योतिष में राहु ग्रह से माना जाता है. माथे के बाईं तरफ तिल का होना अत्यंत अशुभ माना जाता है. यह राहु के नकारात्मक प्रभाव और दुर्बल परिणामों का प्रतीक होता है. जबकि, माथे की दाईं ओर तिल का होना राहु के शुभ होने और सकारात्मक फल देने का संकेत देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

होंठों के नीचे या ठोढ़ी पर तिल

होंठों और ठोढ़ी पर बुध (बुद्धि और वाणी) और शुक्र (प्रेम और ऐश्वर्य) ग्रहों का आधिपत्य माना गया है. अगर तिल होंठों के नीचे या ठोढ़ी पर स्थित है, तो यह अशुभ माना जाता है. इसका संकेत है कि कुंडली में बुध और शुक्र ग्रह कमजोर हैं, जिससे जातक को उनके अशुभ परिणाम झेलने पड़ सकते हैं. वहीं, होंठों के ऊपर तिल का होना बुध और शुक्र की मजबूती को दर्शाता है.

यह भी पढ़ें: राजयोग का संकेत देते हैं शरीर के इन अंगों पर तिल, मिलती है खूब दौलत-शोहरत

कंधे के नीचे तिल

कंधे का स्वामी ग्रह सूर्य (यश, करियर और उन्नति) माना जाता है. कंधे पर या कंधे के ठीक नीचे तिल का होना अशुभ फलदायक माना गया है. यह तिल सूर्य की शक्ति को कम करता है. इस दुर्बलता का सीधा प्रभाव व्यक्ति के करियर, उन्नति, सफलता, पारिवारिक जीवन और भाग्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, जिससे संघर्ष बढ़ जाता है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Mole Astrlogy

Trending news

बहू को जिताने के लिए अमेरिका से 'फ्लाइट' लेकर आया ससुर, 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव
telangana sarpanch election
बहू को जिताने के लिए अमेरिका से 'फ्लाइट' लेकर आया ससुर, 1 वोट से पलट गया पूरा चुनाव
भगवान के आराम में दखल क्यों', SC ने बांके बिहारी मंदिर की सुनवाई में ये क्यों बोला?
Banke Bihari Temple
भगवान के आराम में दखल क्यों', SC ने बांके बिहारी मंदिर की सुनवाई में ये क्यों बोला?
तमिलनाडु के आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा; कहां से आया गुलाबी पक्षियों का ग्रुप?
Tamil Nadu news
तमिलनाडु के आसमान में दिखा दुर्लभ नजारा; कहां से आया गुलाबी पक्षियों का ग्रुप?
'खरगे की उम्र नहीं, राहुल लायक नहीं', पार्टी से निकाले जानें पर मोकिम का आया बयान
Mohammed Moquim
'खरगे की उम्र नहीं, राहुल लायक नहीं', पार्टी से निकाले जानें पर मोकिम का आया बयान
बैजयंत पांडा-पीयूष गोयल को BJP ने दी बड़ी जिम्मेदारी, PM मोदी-अमित शाह सभी की नजरें
#BJP
बैजयंत पांडा-पीयूष गोयल को BJP ने दी बड़ी जिम्मेदारी, PM मोदी-अमित शाह सभी की नजरें
नहीं सुधर रही व्यवस्था, सरकारी स्कूल में परोसे जा रहे कीड़े वाले चावल
Karnataka News
नहीं सुधर रही व्यवस्था, सरकारी स्कूल में परोसे जा रहे कीड़े वाले चावल
अभी तो चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ और, इस पार्टी ने बांटने शुरू कर दिए पर्चे
Tamil Nadu news
अभी तो चुनाव का ऐलान भी नहीं हुआ और, इस पार्टी ने बांटने शुरू कर दिए पर्चे
60 दिन की छंटनी... कांग्रेस की मनरेगा बंद, 'राम जी' बिल में 5 बड़े बदलाव करेगी सरकार
MNERGA
60 दिन की छंटनी... कांग्रेस की मनरेगा बंद, 'राम जी' बिल में 5 बड़े बदलाव करेगी सरकार
'कब्र...' वाली बात पर भड़के नड्डा, सदनों में हुआ हंगामा; कांग्रेस से माफी की मांग
Winter Session
'कब्र...' वाली बात पर भड़के नड्डा, सदनों में हुआ हंगामा; कांग्रेस से माफी की मांग
पहलगाम हमले का सच सामने आने वाला है... NIA आज चार्जशीट दाखिल करेगी, खुलेगी PAK की पो
Pahalgam
पहलगाम हमले का सच सामने आने वाला है... NIA आज चार्जशीट दाखिल करेगी, खुलेगी PAK की पो