Mole Astrlogy: शरीर के इन अंगों पर तिल होते हैं बेहद अशुभ, गरीबी में गुजरती है जिंदगी

Mole Astrlogy: सामुद्रिक शास्त्र में जहां कुछ तिलों को सौभाग्य का प्रतीक माना गया है, वहीं कुछ स्थानों पर इनकी उपस्थिति व्यक्ति के जीवन में चुनौतियों और संघर्षों का संकेत देती है. ये तिल ग्रहों की कमजोरी या नकारात्मक प्रभाव को दर्शाते हैं.
Mole Astrlogy Prediction: मानव शरीर पर मौजूद छोटे-छोटे तिल, जिन्हें अंग्रेजी में 'मोल' (Mole) कहते हैं. तिल सिर्फ त्वचा के निशान नहीं होते, बल्कि ये सामुद्रिक शास्त्र (Samudrika Shastra) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. इस प्राचीन विद्या के अनुसार, शरीर के विभिन्न हिस्सों पर तिलों की उपस्थिति व्यक्ति के स्वभाव, भाग्य और भविष्य के बारे में कई गहरे संकेत देती . कुछ तिल अत्यंत शुभ माने जाते हैं, जो धन और सफलता का मार्ग प्रशस्त करते हैं, वहीं कुछ तिल अशुभ परिणाम भी दर्शा सकते हैं। आइए जानते हैं शरीर के ऐसे कौन से तिल हैं जो व्यक्ति के लिए सौभाग्य लेकर आते हैं:
माथे की बाईं ओर तिल
माथे का संबंध ज्योतिष में राहु ग्रह से माना जाता है. माथे के बाईं तरफ तिल का होना अत्यंत अशुभ माना जाता है. यह राहु के नकारात्मक प्रभाव और दुर्बल परिणामों का प्रतीक होता है. जबकि, माथे की दाईं ओर तिल का होना राहु के शुभ होने और सकारात्मक फल देने का संकेत देता है.
होंठों के नीचे या ठोढ़ी पर तिल
होंठों और ठोढ़ी पर बुध (बुद्धि और वाणी) और शुक्र (प्रेम और ऐश्वर्य) ग्रहों का आधिपत्य माना गया है. अगर तिल होंठों के नीचे या ठोढ़ी पर स्थित है, तो यह अशुभ माना जाता है. इसका संकेत है कि कुंडली में बुध और शुक्र ग्रह कमजोर हैं, जिससे जातक को उनके अशुभ परिणाम झेलने पड़ सकते हैं. वहीं, होंठों के ऊपर तिल का होना बुध और शुक्र की मजबूती को दर्शाता है.
कंधे के नीचे तिल
कंधे का स्वामी ग्रह सूर्य (यश, करियर और उन्नति) माना जाता है. कंधे पर या कंधे के ठीक नीचे तिल का होना अशुभ फलदायक माना गया है. यह तिल सूर्य की शक्ति को कम करता है. इस दुर्बलता का सीधा प्रभाव व्यक्ति के करियर, उन्नति, सफलता, पारिवारिक जीवन और भाग्य पर स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है, जिससे संघर्ष बढ़ जाता है.
