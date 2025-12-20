Advertisement
Mole Astrology: क्या सच में गालों पर तिल वाले लोग होते हैं बेहद रोमांटिक और खर्चीले? जानें व्यक्तित्व

Mole on Cheek Prediction: सामुद्रिक शास्त्र में शरीर पर मौजूद तिल से जुड़े विशेष शुभ-अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है. आइए जानते हैं कि गालों पर तिल वाले जातक कैसे होते हैं. उनका भविष्य और भाग्य क्या कहता है. 

 

Dec 20, 2025, 06:27 PM IST
Mole Astrology: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, इंसान के शरीर पर मौजूद तिल सिर्फ निशान नहीं होते, बल्कि ये व्यक्ति के भविष्य, व्यक्तित्व और छिपे हुए स्वभाव के संकेत देते हैं. चेहरे पर, विशेषकर गालों पर तिल होना सौंदर्य के साथ-साथ आपके भाग्य को भी दर्शाता है. गालों पर तिल वाले लोगों में कुछ खूबियां होती है, जिसकी वजह से वे दूसरों से अलग होते हैं. इसके अलावा गालों पर तिल वाले लोग बेहद भाग्यशाली भी होते हैं. ऐसे लोगों को हर वक्त किस्मत का साथ मिलता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि गालों पर तिल वाले लोगों में और कौन की खूबियां होती हैं. 

गाल के बीच में तिल

जिन लोगों के गाल के बिल्कुल बीचों-बीच तिल होता है, उनका व्यक्तित्व बहुत भावुक होता है. समुद्र शास्त्र के अनुसार, ऐसे लोग दिल के बहुत साफ होते हैं और दूसरों की बातों पर जल्दी भरोसा कर लेते हैं. हालांकि इन्हें अक्सर किस्मत का धनी माना जाता है, लेकिन स्वभाव में अत्यधिक कोमलता के कारण ये दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित या आहत हो जाते हैं. इनकी दूरदर्शिता और आकर्षण इन्हें समाज में अलग पहचान दिलाता है.

गाल के ऊपरी हिस्से पर तिल

गाल की हड्डी के पास या ऊपरी हिस्से पर तिल होना व्यक्ति की क्रिएटिविटी को दर्शाता है. ऐसे लोग किसी भी कार्य को साधारण तरीके से करना पसंद नहीं करते. बल्कि, वे हर काम में अपनी कलात्मकता और नवीनता का पुट डालते हैं. आर्थिक दृष्टि से ये लोग संपन्न होते हैं और परिवार के प्रति इनका लगाव अटूट होता है. जीवनसाथी के प्रति पूरी तरह समर्पित होना इनकी सबसे बड़ी खूबी होती है.

दाहिने गाल पर तिल

दाएं गाल पर तिल होना बहुत शुभ माना जाता है, खासतौर पर महिलाओं के लिए. ऐसी महिलाएं बेहद प्रभावशाली व्यक्तित्व वाली और सौभाग्यशाली होती हैं. इन्हें जीवन में कभी भी आर्थिक अभाव का सामना नहीं करना पड़ता. हालांकि, इनका सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होता है, लेकिन अत्यधिक सफलता और वैभव के कारण कभी-कभी इनके स्वभाव में थोड़ा अहंकार भी झलक सकता है.

यह भी पढ़ें: शरीर के इन अंगों पर तिल होते हैं बेहद अशुभ, गरीबी में गुजरती है जिंदगी

दोनों गालों पर तिल

अगर किसी व्यक्ति के दोनों गालों पर तिल हैं, तो सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार ऐसा जातक गजब की इच्छाशक्ति वाला होता है. ऐसे लोग एक बार जो संकल्प कर लेते हैं, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं. ये अपनी शर्तों पर जीवन जीना पसंद करते हैं और सत्य के मार्ग पर चलने के प्रति अडिग रहते हैं. दाएं गाल पर तिल वाली महिलाएं जीवनसाथी के मामले में बहुत भाग्यशाली मानी जाती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Mole astrology

Trending news

