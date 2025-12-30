Advertisement
trendingNow13058597
Hindi Newsधर्मMole Astrology: क्या आपके पास भी है विदेश यात्रा और अपार धन का संकेत? समुद्र शास्त्र से जानें गुप्त राज

Mole Astrology: क्या आपके पास भी है विदेश यात्रा और अपार धन का संकेत? समुद्र शास्त्र से जानें गुप्त राज

Samudrik Shastra: पैर के अंगूठे का तिल व्यक्ति को कर्मयोगी बनाता है. यह इस बात का संकेत है कि आप जीवन में रुकने के लिए नहीं, बल्कि निरंतर चलते रहने और ऊंचाइयों को छूने के लिए पैदा हुए हैं. आइए सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार जानते हैं कि पैर के अंगूठे पर तिल होना किस बात का संकेत देता है. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 30, 2025, 04:34 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mole Astrology: क्या आपके पास भी है विदेश यात्रा और अपार धन का संकेत? समुद्र शास्त्र से जानें गुप्त राज

Mole Astrology: समुद्र शास्त्र के अनुसार, हमारे शरीर पर मौजूद हर तिल हमारे व्यक्तित्व और भविष्य का एक गुप्त दस्तावेज होता है. जहां हथेली की रेखाएं भाग्य का संकेत देती हैं, वहीं पैरों के तिल व्यक्ति की यात्रा, संघर्ष और सफलता की कहानी बयां करते हैं. अगर आपके पैर के अंगूठे पर तिल है, तो यह सिर्फ एक शारीरिक निशान नहीं है, बल्कि आपके स्वभाव और किस्मत से जुड़ा एक गहरा संकेत है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, पौरों मौजूद तिल व्यक्ति की कई खूबियों और खामियों के बारे में बाताते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि पैर के अंगूठे पर तिल किस बात का संकेत देते हैं.

अटूट साहस और कर्मठता 

जिन जातकों के पैर के अंगूठे पर तिल होता है, वे स्वभाव से बेहद ऊर्जावान और साहसी होते हैं. ऐसे लोग आलस्य से दूर रहते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जी-तोड़ मेहनत करने से पीछे नहीं हटते. चुनौतियों को देखकर पीछे हटना इनके स्वभाव में नहीं होता, बल्कि ये हर बाधा को अपनी मेहनत से पार करने का हुनर रखते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

घुमक्कड़ स्वभाव 

सामुद्रिक शास्त्र में पैर के अंगूठे पर तिल को भ्रमण का कारक माना गया है. ऐसे लोग स्वभाव से घुमक्कड़ होते हैं। इन्हें नई जगहों को खोजना, संस्कृतियों को समझना और अक्सर यात्राएं करना बहुत पसंद होता है. कई मामलों में यह तिल विदेश यात्रा या घर से दूर रहकर सफलता प्राप्त करने का भी संकेत देता है.

नहीं होते लकीर के फकीर

कार्यक्षेत्र में ऐसे लोग अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं. ये लकीर के फकीर नहीं होते, बल्कि अपने काम को करने के लिए नए और अनूठे तरीके खोजते हैं. इनकी बुद्धि काफी तेज होती है, जिसके कारण ये अपने प्रतिस्पर्धियों से हमेशा दो कदम आगे रहते हैं.

फिजूलखर्ची से रहते दूर

पैसों के मामले में ये लोग काफी समझदार माने जाते हैं. पैर के अंगूठे पर तिल वाले जातक फिजूलखर्ची के बजाय भविष्य की सुरक्षा और निवेश पर अधिक ध्यान देते हैं. इनकी आर्थिक स्थिति आमतौर पर स्थिर रहती है क्योंकि ये अपने धन का खर्च बहुत सोच-समझकर करते हैं.

यह भी पढ़ें: नाक, होंठ या आंख! चेहरे का कौन सा तिल आपको बना सकता है करोड़पति? जानें इनसे जुड़े छिपे हुए संकेत

रिश्तों में वफादारी और समर्पण

सामाजिक और पारिवारिक जीवन में ये लोग बहुत भरोसेमंद साबित होते हैं. अपने करीबियों और मित्रों के प्रति इनका रवैया बहुत ही स्नेही और सुरक्षात्मक होता है. हालांकि, अपने काम और जुनून के प्रति अधिक व्यस्त रहने के कारण, कई बार इन्हें परिवार को पर्याप्त समय देने में कठिनाई हो सकती है.

कैसी रहती है सेहत?

ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, पैर के अंगूठे पर तिल होने का एक अर्थ यह भी है कि जातक को अपने पैरों की सेहत के प्रति लापरवाह नहीं होना चाहिए. इन्हें अक्सर पैरों में थकान, नसों में खिंचाव या सूजन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. नियमित व्यायाम और पैरों की देखभाल इनके लिए जरूरी है.

संघर्ष और चुनौतियां

जहां यह तिल सफलता का संकेत देता है,वहीं यह जीवन में शुरुआती संघर्ष को भी दर्शाता है. ऐसे जातकों को जीवन के कुछ पड़ावों पर आर्थिक या करियर संबंधी रुकावटों का सामना करना पड़ सकता है. लेकिन अपनी मानसिक मजबूती के कारण, ये इन समस्याओं का हल शांति और धैर्य से ढूंढ लेते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

samudrik shastra

Trending news

यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
Assam
यहां खड़ा करना चाहते थे हंगामा, चौपट हुआ प्लान... पुलिस ने गिरफ्तार किए 11 लोग
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
BMC Elections 2026
महायुति की सीट शेयरिंग से नाराज BJP की साथी ने तोड़ दिया नाता, अकले लड़ेगी BMC चुनाव
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
Indian Army
ध्वस्त किए आतंकी कैंप, घुटनों पर आया PAK... 2025 में भारतीय सेना की बड़ी उपलब्धियां
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
Indian fishermen
श्रीलंका की इतनी हिम्मत! समंदर में दिखा रही गुंडई; 3 और मछुआरों को पकड़ा, मचा बवाल
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
NIA
कौन हैं IPS राकेश अग्रवाल जिन्हें गृह मंत्रालय ने दिया NIA चीफ का एडिशनल चार्ज
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
PM Modi-Putin
पुतिन के घर पर ड्रोन से हमले की सूचना, पीएम मोदी ने 'जिगरी दोस्त' के लिए क्या किया?
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
amit shah news
BSF केंद्र सरकार के अधीन तो बंगाल में घुसपैठ कैसे हो रही? पत्रकार ने शाह से पूछ लिया
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
Angel Chakma
एंजेल चकमा की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, की गई ये मांग
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
West Bengal news
बंगाल में आग ने मचाया हाहाकार, जलकर राख हुईं 200 दुकानें, की जा रही जांच
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप
BMC elections
'मराठी लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात...' राउत ने शिंदे पर गंभीर आरोप