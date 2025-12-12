Mole On Forehead Meaning: माथे पर तिल होना शुभ या अशुभ, धन से क्या है इसका संबंध, जानें इसका सही और सटीक मतलब!

Mole On Forehead Meaning as per Samudrik Shastra: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर के अलग अलग अंगों पर तिल होना व्यक्ति के बारे में बहुत गहरी बातें बताता है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, किसी व्यक्ति के माथे पर तिल होना शुभ भी हो सकता है और इसके अशुभ संकेत भी हो सकता है. इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे कि माथे के दाईं और बाईं ओर या बीच माथे पर तिल होने का क्या अर्थ है. ऐसे लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है.

माथे पर तिल होने का क्या अर्थ हैं? (Mole On Forehead Meaning)

माथे पर बाईं तरफ तिल होना

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माथे पर बाईं तरफ तिल होना बताता है कि ऐसे लोग शांत स्वभाव के होते हैं. ये लोग सुख में जीवन गुजारते हैं और ब्रांडेड व महंगी चीजों का शौक रखते हैं. ये लोग जीवन में सफलता हासिल करते हैं. कड़ी मेहनत करने वाले ये लोग शुभ फलों की प्राप्ति करते हैं.

माथे पर दाहिनी तरफ तिल

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माथे पर दाहिनी तरफ तिल होना कई संकेत देता है. ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं. ऐसी महिलाएं अपने घर में धन और समृद्धि लाती हैं. ये लोग बहुत लकी होते हैं और अपने जीवन में सफलता बिना रुके हासिल करते हैं. ये लोग खूब धनी होते हैं. ये लोग साहसी और मेहनती होते हैं. जीवन में सबकुछ मेहनत से पाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

माथे के बीच तिल होना

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माथे के बीचों बीच तिल होना व्यक्ति को लकी बनाता है. जिनके माथे पर बीच में तिल होता है वो लोग ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं और हर मोड़ पर इन्हें भगवान की मदद हर समय प्राप्त होता है. करियर हो या जीवन की अन्य कामयाबियां खुद अपनी मेहनत से ही ये लोग पाते हैं. पारिवारिक सुख से लेकर दांपत्य सुख सब मिलता है और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Finger Astrology: हाथ की पांचों उंगलियों का किसी न किसी ग्रह से है गहरा कनेक्शन, जानें कैसा होता है इनका जीवन पर असर!

और पढ़ें- क्या महिलाएं बजा सकती हैं शंख, क्या यह बुरी आत्माओं को दूर भागता है? ज्योतिषाचार्य से जानिए ऐसे ही सवालों के जवाब!

और पढ़ें- Angel Numbers: बार-बार चमत्कारी नंबरों का दिखना क्या दे रहा संकेत? जानें इस एंजल नंबर का क्या है मतलब!