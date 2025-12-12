Advertisement
trendingNow13038242
Hindi Newsधर्मMole On Forehead Meaning: माथे पर तिल होना शुभ या अशुभ, धन से क्या है इसका संबंध, जानें इसका सही और सटीक मतलब!

Mole On Forehead Meaning: माथे पर तिल होना शुभ या अशुभ, धन से क्या है इसका संबंध, जानें इसका सही और सटीक मतलब!

Mole On Forehead Meaning: शरीर के अलग अलग अंगों पर तिल होना व्यक्ति के बारे में कई बातें बताता है. आइए जानें माथे पर दाईं बाईं और माथे के बीचों बीच तिल होने का क्या अर्थ होता है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Dec 12, 2025, 12:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mole On Forehead Meaning
Mole On Forehead Meaning

Mole On Forehead Meaning as per Samudrik Shastra: सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार शरीर के अलग अलग अंगों पर तिल होना व्यक्ति के बारे में बहुत गहरी बातें बताता है. सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, किसी व्यक्ति के माथे पर तिल होना शुभ भी हो सकता है और इसके अशुभ संकेत भी हो सकता है. इस कड़ी में विस्तार से जानेंगे कि माथे के दाईं और बाईं ओर या बीच माथे पर तिल होने का क्या अर्थ है. ऐसे लोगों का व्यक्तित्व कैसा होता है. 

माथे पर तिल होने का क्या अर्थ हैं? (Mole On Forehead Meaning)
माथे पर बाईं तरफ तिल होना
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माथे पर बाईं तरफ तिल होना बताता है कि ऐसे लोग शांत स्वभाव के होते हैं. ये लोग सुख में जीवन गुजारते हैं और ब्रांडेड व महंगी चीजों का शौक रखते हैं. ये लोग जीवन में सफलता हासिल करते हैं. कड़ी मेहनत करने वाले ये लोग शुभ फलों की प्राप्ति करते हैं.

माथे पर दाहिनी तरफ तिल
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माथे पर दाहिनी तरफ तिल होना कई संकेत देता है. ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं. ऐसी महिलाएं अपने घर में धन और समृद्धि लाती हैं. ये लोग बहुत लकी होते हैं और अपने जीवन में सफलता बिना रुके हासिल करते हैं. ये लोग खूब धनी होते हैं. ये लोग साहसी और मेहनती होते हैं. जीवन में सबकुछ मेहनत से पाते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

माथे के बीच तिल होना
सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार माथे के बीचों बीच तिल होना व्यक्ति को लकी बनाता है. जिनके माथे पर बीच में तिल होता है वो लोग ईश्वर की कृपा प्राप्त करते हैं और हर मोड़ पर इन्हें भगवान की मदद हर समय प्राप्त होता है. करियर हो या जीवन की अन्य कामयाबियां खुद अपनी मेहनत से ही ये लोग पाते हैं. पारिवारिक सुख से लेकर दांपत्य सुख सब मिलता है और आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी होती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Finger Astrology: हाथ की पांचों उंगलियों का किसी न किसी ग्रह से है गहरा कनेक्शन, जानें कैसा होता है इनका जीवन पर असर!

और पढ़ें- क्या महिलाएं बजा सकती हैं शंख, क्या यह बुरी आत्माओं को दूर भागता है? ज्योतिषाचार्य से जानिए ऐसे ही सवालों के जवाब!

और पढ़ें-  Angel Numbers: बार-बार चमत्कारी नंबरों का दिखना क्या दे रहा संकेत? जानें इस एंजल नंबर का क्या है मतलब!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Mole On Forehead Meaning

Trending news

IndiGo के ऊपर DGCA का बड़ा एक्शन! 4 'सुरक्षा गार्ड' बर्खास्त, 200 उड़ान रद्द...
IndiGo crisis
IndiGo के ऊपर DGCA का बड़ा एक्शन! 4 'सुरक्षा गार्ड' बर्खास्त, 200 उड़ान रद्द...
गोवा नाइटक्लब के बाद भुवनेश्वर के नामी रूफटॉप रेस्टोरेंट में लगी आग
goa nightclub
गोवा नाइटक्लब के बाद भुवनेश्वर के नामी रूफटॉप रेस्टोरेंट में लगी आग
गीता को बताया जिहाद, आतंकी हमले के दौरान बदल रहे थे कपड़े! कौन थे शिवराज पाटिल?
Shivraj Patil
गीता को बताया जिहाद, आतंकी हमले के दौरान बदल रहे थे कपड़े! कौन थे शिवराज पाटिल?
घने कोहरे ने बरपाया कहर... खाई में गिरी राम भक्तों से भरी बस, 9 की दर्दनाक मौत!
Andhra Pradesh
घने कोहरे ने बरपाया कहर... खाई में गिरी राम भक्तों से भरी बस, 9 की दर्दनाक मौत!
मुंबई हमले के बाद इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेता का निधन, 90 की उम्र में आखिरी सांस
shivraj patil congress
मुंबई हमले के बाद इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेता का निधन, 90 की उम्र में आखिरी सांस
CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
CM Siddaramaiah
CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
PM Modi dinner
गोंगुरा पनीर-पालकुरा ​​पप्पू...पीएम मोदी के दिए डिनर का मेन्यू वायरल, देखें सभी नाम
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
e-Cigarettes
संसद में ई-सिगरेट से लेकर नोटों की गड्डियां तक, कब-कब लोकतंत्र का मंदिर हुआ शर्मसार?
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
Mohan Bhagwat
तिरुपरनकुंद्रम पर RSS चीफ मोहन भागवत का बड़ा ऐलान, कहा- अगर जरूरत पड़ी तो...
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस
Punjab
पटियाला और फतेहगढ़ साहिब जिलों में CM मान का औचक निरीक्षण, जारी किया शो कॉज नोटिस