Mole On Hand: हथेली की इन जगहों पर तिल का होना क्या देता है संकेत, चंद्र पर्वत से लेकर शनि पर्वत के तिल के बारे में जानें

Mole, Samudrik Shastra: सामुद्रिक शास्त्र में तिल का बहुत महत्व है. किसी व्यक्ति की हथेली के अलग अलग जगह या अलग अलग पर्वत पर तिल का होना कई तरह के संकेत देता है. हथेली पर तिल की स्थिति क्या हैं इसे जानकर इस बात का पता लगाया जा सकता है कि आखिर कौन सा तिल शुभ है और कौन सा तिल अशुभ है. आइए हथेली के अलग अलग हिस्से के तिल के बारे में जानें.

हथेली के शुभ अशुभ तिल

बृहस्पति पर्वत पर तिल

किसी व्यक्ति की हथेली के बृहस्पति पर्वत पर तिल हो तो वह व्यक्ति अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पाते हैं.

चंद्र पर्वत पर तिल

किसी व्यक्ति की हथेली के चंद्र पर्वत पर तिल है तो वह व्यक्ति चंचल मन का स्वामी होता है. हालांकि इन जातकों की शादी में कई तरह के अड़चनें आ सकती हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

शनि पर्वत पर तिल

किसी व्यक्ति की हथेली के शनि पर्वत पर तिल होना शुभ माना जाता है. ऐसे लोग नए दोस्त बनाना बहुत पसंद करते हैं और ये लोग मेहनती होते हैं. ऐसे लोगों को जीवन में मिले जुले परिणाम प्राप्त करते हैं.

हथेली में शुक्र पर्वत पर तिल

किसी व्यक्ति की हथेली के शुक्र पर्वत पर तिल होना अशुभ माना जाता है. ऐसे लोगों के विचारों में नकारात्मकता बनी रहती है. वैवाहिक जीवन में मुश्किल बनी रहती है.

हथेली में मंगल पर्वत पर तिल

किसी व्यक्ति की हथेली के मंगल पर्वत पर तिल होना अशुभ माना जाता है. ऐसे लोग अचानक दुर्घटनाओं के शिकार हो जाते हैं. अचानक संपत्ति हानि हो सकती है.

हथेली में बुध पर्वत पर तिल

किसी व्यक्ति की हथेली के बुध पर्वत पर तिल का होना व्यक्ति को अचानक नुकसान होने का संकेत देता है. कई बार ये लोग आर्थिक तंगी का शिकार हो जाते हैं.

हथेली के इन तिल का अर्थ

दाहिनी हथेली के ऊपरी भाग में तिल होना व्यक्ति को महाधनवान बना देता है.

बाईं हथेली के ऊपरी भाग में तिल होना हाथ में पैसा नहीं टिकने का संकेत देता है. ऐसे लोग पैसे नहीं चुका पाते हैं.

किसी व्यक्ति के हथेली या फिर अंगूठे के बीच में तिल है तो वह रचनात्मक होते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Demons Temples: इन 5 मंदिरों में पूजे जातें हैं राक्षस और राक्षसी, हर मंदिर की हैं अनोखी और हैरान करने वाली मान्यताएं!

और पढ़ें- Palmistry: छोटी मोटी टूटी... हथेली की जीवन रेखा में छुपे हैं व्यक्ति के कई राज, जानते ही चौंक जाएंगे!

और पढ़ें- वो दिव्य गाय जो इच्छानुसार दे सकती थी असीमित भोजन, इसी से जुड़ी है विश्वामित्र और वशिष्ठ के युद्ध की कथा!