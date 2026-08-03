/Sawan Somwar Vrat Niyam: सावन सोमवार व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं? जानें पूजा विधि, नियम, आरती और भोग

Sawan Somwar Vrat Niyam: सावन सोमवार का व्रत रख रहे हैं? तो यह जरूर जान लें कि इस व्रत में कौन-सा फलाहार खाया जा सकता है और किन चीजों से बचना चाहिए. साथ ही शिव जी की पूजा कैसे करें, उन्हें भोग में क्या अर्पित करें? वरना सही विधि, आरती और भोग के अभाव में व्रत का पूरा फल नहीं मिलता है.
सावन सोमवार व्रत में केवल सात्विक और फलाहारी भोजन का ही सेवन करना चाहिए. आज यानी 3 अगस्त 2026 को सावन के पहले सोमवार पर जानें कि इस व्रत में क्या-क्या खाया जा सकता है. साथ ही किन चीजों को खाने से व्रत टूट जाता है.
व्रत में क्या खाएं - मौसमी फल (सेब, केला, अनार, पपीता, अंगूर, आम, अनानास, जामुन), दूध और दूध से बनी चीजों मिठाई का सेवन कर सकते हैं. मेवे (बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट, मखाना और मूंगफली) का सेवन कर सकते हैं. फलाहारी चीजें जैसे- साबूदाना, कुट्टू का आटा, सिंघाड़े का आटा और समा के चावल का सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा सब्जियों आलू, शकरकंद, लौकी, कद्दू, टमाटर, हरी धनिया, मिर्च और अरबी का सेवन भी व्रत में किया जा सकता है. लेकिन ध्यान रखें यदि नमक ले रहे हैं तो सेंधा नमक का ही सेवन करें. व्रत का भोजन बनाने में जीरा के अलावा अन्य मसालों का उपयोग न करें. जरूरत महसूस हो तो चाय-कॉफी पी सकते हैं. पवित्रता और शुद्धता के लिए बाहर की चीजें खाने-पीने से बचें.
व्रत में क्या न खाएं - सावन सोमवार व्रत में अनाज और दालों का सेवन न करें. ना ही प्याज, लहसुन जैसी तामसिक चीजें खाएं.
लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, धनिया पाउडर और हल्दी का प्रयोग भी व्रत की फलाहार बनाने में न करें.
सावन सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा में भोग लगाएं. भोग में पंचामृत, सफेद मिठाई और मौसमी फल अर्पित करें.
स्नान और साफ कपड़े पहनने के बाद ही पूजा करें. शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाएं. पंचामृत से अभिषेक करें. आखिर में फिर से जल या गंगाजल से अभिषेक करें. शिव जी को चंदन लगाएं. धतूरा अर्पित करें. धूप-दीप करें. भोग लगाएं. शिव चालीसा और शिव जी की आरती पढ़ें. (संबंधित खबर: दूध, दही, जल, शहद या गंगाजल... किस इच्छापूर्ति के लिए किस चीज से करें सावन सोमवार पर शिवलिंग का अभिषेक?)
ॐ जय शिव ओंकारा,स्वामी जय शिव ओंकारा।
ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव,अर्द्धांगी धारा॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥
एकानन चतुराननपञ्चानन राजे।
हंसासन गरूड़ासनवृषवाहन साजे॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥
दो भुज चार चतुर्भुजदसभुज अति सोहे।
त्रिगुण रूप निरखतेत्रिभुवन जन मोहे॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥
अक्षमाला वनमालामुण्डमाला धारी।
त्रिपुरारी कंसारीकर माला धारी॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥
श्वेताम्बर पीताम्बरबाघम्बर अंगे।
सनकादिक गरुणादिकभूतादिक संगे॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥
कर के मध्य कमण्डलुचक्र त्रिशूलधारी।
सुखकारी दुखहारीजगपालन कारी॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥
ब्रह्मा विष्णु सदाशिवजानत अविवेका।
प्रणवाक्षर मध्येये तीनों एका॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥
लक्ष्मी व सावित्रीपार्वती संगा।
पार्वती अर्द्धांगी,शिवलहरी गंगा॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥
पर्वत सोहैं पार्वती,शंकर कैलासा।
भांग धतूर का भोजन,भस्मी में वासा॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥
जटा में गंगा बहत है,गल मुण्डन माला।
शेष नाग लिपटावत,ओढ़त मृगछाला॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥
काशी में विराजे विश्वनाथ,नन्दी ब्रह्मचारी।
नित उठ दर्शन पावत,महिमा अति भारी॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥
त्रिगुणस्वामी जी की आरतीजो कोइ नर गावे।
कहत शिवानन्द स्वामी,मनवान्छित फल पावे॥
ॐ जय शिव ओंकारा॥
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, शास्त्रों और विद्वानों द्वारा बताए गए पारंपरिक मतों पर आधारित है. अलग-अलग संप्रदायों, क्षेत्रों और परंपराओं में पूजा-पद्धति एवं नियम भिन्न हो सकते हैं. Zee News इसकी पूर्ण पुष्टि नहीं करता.)