Somwar Totka: सोमवार को शाम ढलटे ही इन 5 जगहों पर जलाएं दीया, महादेव दूर करेंगे आपकी हर दरिद्रता!

Somwar Totka: शिव पुराण और शास्त्रों के अनुसार, सोमवार की शाम (प्रदोष काल) में विशेष स्थानों पर दीपदान करने से न सिर्फ मानसिक शांति मिलती है, बल्कि घर की आर्थिक तंगी और दरिद्रता का भी नाश होता है.  आइए जानते हैं कि प्रदोष काल में किन स्थानों पर दीया जलाना चाहिए. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 16, 2026, 02:31 PM IST
Pradosh Kaal Upay: हिंदू धर्म में सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है. मान्यता है कि इस दिन की गई भक्ति से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं. वैसे तो भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शास्त्रों में कई उपाय बताए गए हैं. लेकिन इस दिन प्रदोष काल में दीये से जुड़े कुछ खास उपाय विशेष फलदायी साबित होते हैं. मान्यता है कि इस दिन प्रदोष काल में कुछ स्थानों पर दीया जलाने से आर्थिक स्थिति अच्छी होती है. इसके साथ ही रोग-दोष का निवारण होता है, मानसिक शांति मिलती है. यही वजह है कि शास्त्रों के जानकार सोमवार के दिन प्रदोष काल में कुछ स्थानों पर दीया जलाने की सलाह देते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि महादेव की कृपा पाने के लिए प्रदोष काल में किन स्थानों पर दीया जलाना चाहिए.

घर के मंदिर में 

शास्त्रों में सुबह और शाम दोनों समय देवालय में दीप जलाना अनिवार्य बताया गया है. सोमवार की शाम अपने घर के पूजा स्थल पर दीपक जलाकर आरती जरूर करें. इससे घर का वातावरण शुद्ध होता है और नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश रुक जाता है. यह उपाय परिवार के सदस्यों के बीच सामंजस्य और सुख-समृद्धि बढ़ाता है.

तुलसी के पास दीपदान 

तुलसी के पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना जाता है. सोमवार की शाम प्रदोष काल में तुलसी के नीचे घी का दीपक जलाने से दरिद्रता घर छोड़कर चली जाती है. यह दीपदान न सिर्फ धन के आगमन के मार्ग खोलता है, बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करता है.

शिवलिंग के पास घी का दीपक 

भगवान शिव आशुतोष हैं, जो थोड़े से प्रयास से ही प्रसन्न हो जाते हैं. सोमवार की शाम किसी शिव मंदिर में जाकर या घर पर ही शिवलिंग के सामने गाय के घी का दीपक जलाएं. यह उपाय करियर में आने वाली बाधाओं को दूर करता है और जातक को असाध्य रोगों व मानसिक तनाव से मुक्ति दिलाता है.

यह भी पढ़ें: मंगल-बुध का नक्षत्र गोचर करेगा इन 5 राशि वालों का भाग्योदय, अचानक धन लाभ के कई योग

मुख्य द्वार पर 

मान्यता है कि सूर्यास्त के समय माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं. जिस घर का मुख्य द्वार अंधकारमय होता है, वहां लक्ष्मी का वास नहीं होता. सोमवार की शाम अपने घर की चौखट के दाईं ओर एक दीपक जरूर जलाएं. इससे गृह क्लेश समाप्त होता है और सौभाग्य का आगमन होता है.

रसोई घर में दीपक

रसोई घर का संबंध हमारे स्वास्थ्य और समृद्धि से है. सोमवार की शाम रसोई में जहां पीने का पानी रखा जाता है (परिंडा), वहां एक दीपक जरूर जलाएं. इससे मां अन्नपूर्णा और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. यह छोटा सा टोटका घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होने देता और फिजूलखर्ची पर लगाम लगाता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

