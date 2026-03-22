Advertisement
trendingNow13150050
Hindi Newsधर्मSomwar Upay: सोमवार को करें ये 5 अचूक उपाय, महादेव की बरसेगी कृपा, बनेगा हर बिगड़ा काम

Somwar Upay: सोमवार को करें ये 5 अचूक उपाय, महादेव की बरसेगी कृपा, बनेगा हर बिगड़ा काम

Somwar Upay: धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सोमवार के दिन विधि-विधान से शिवलिंग का पूजन करने से कुंडली के अशुभ ग्रहों का प्रभाव समाप्त होता है और जीवन में सकारात्मकता का संचार होता है. अगर आप भी मानसिक तनाव, आर्थिक बाधाओं या करियर की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो सोमवार के ये विशेष ज्योतिषीय उपाय आपके कष्टों को दूर कर सुख-समृद्धि के द्वार खोल सकते हैं. आइए जानते हैं महादेव को प्रसन्न करने वाले उपायों के बारे में.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Mar 22, 2026, 05:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Somwar Upay: सोमवार को करें ये 5 अचूक उपाय, महादेव की बरसेगी कृपा, बनेगा हर बिगड़ा काम

Somwar ke Upay: शास्त्रों के अनुसार, सप्ताह का प्रत्येक दिन किसी ना किसी देवी-देवता से जुड़ा होता है. सोमवार का दिन देवों के देव महादेव को समर्पित है. मान्यता है कि भोलेनाथ बेहद सरल स्वभाव के हैं और सच्ची श्रद्धा से की गई छोटी सी पूजा से भी प्रसन्न हो जाते हैं. यही वजह है कि सोमवार के दिन उनकी विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. अगर आप भी जीवन की बाधाओं से मुक्ति और शिव कृपा पाना चाहते हैं, तो सोमवार के ये विशेष ज्योतिषीय उपाय आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि सोमवार के दिन आसान और अचूक उपायों को करने से महादेव की विशेष कृपा प्राप्त होगी. 

मानसिक शांति के लिए

कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कमजोर होने पर मानसिक तनाव और अस्थिरता बनी रहती है. इसे ठीक करने के लिए सोमवार के ब्रह्म मुहूर्त या प्रदोष काल में शिवलिंग का पूजन करें. इसके साथ ही 21 बेलपत्रों पर सफेद चंदन से 'ॐ नमः शिवाय' लिखकर अर्पित करें. इसके बाद वहीं बैठकर शिव चालीसा या शिवाष्टक का पाठ करें. सोमवार के दिन इस उपाय को करने से न सिर्फ चंद्रमा मजबूत होता है, बल्कि मन भी शांत रहता है.

सुखी वैवाहिक जीवन के लिए 

वैवाहिक जीवन में मधुरता और अटके हुए कार्यों को पूरा करने के लिए यह उपाय अत्यंत फलदायी है. इसके लिए सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध और जल का अभिषेक करें, फिर गौरी-शंकर रुद्राक्ष अर्पित करें. महादेव को घी, शक्कर और गेहूं के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाएं. इसके बाद शाम के समय (प्रदोष काल) में सफेद वस्तुओं जैसे चावल, दूध या चांदी का दान करें. ऐसा करने से महादेव की कृपा प्राप्त होती है और दांपत्य जीवन सुखद रहता है.

Add Zee News as a Preferred Source

आर्थिक तंगी और कर्ज से मुक्ति के लिए

अगर आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं, तो गन्ने के रस का यह उपाय चमत्कारिक सिद्ध हो सकता है. इसके लिए सोमवार के दिन सूर्योदय के समय शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें. शाम को शहद की धारा अर्पित करें. रुद्राक्ष की माला से 'ॐ नमो धनदाय स्वाहा' मंत्र का जाप सुबह-शाम करें. इससे धन आगमन के नए रास्ते खुलने लगते हैं.

व्यापार में उन्नति और करियर में ग्रोथ के लिए

कारोबार में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए पंचामृत का प्रयोग विशेष माना गया है. ऐसे में सोमवार के दिन पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें. अभिषेक के बाद तांबे के पात्र में थोड़ा सा पवित्र दूध भर लें और उसे अपने कार्यस्थल या दुकान पर 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करते हुए छिड़कें. सोमवार के दिन इस उपाय को करने से व्यापार में आ रही आर्थिक बाधा दूर होती है और उन्नति के नए अवसर प्राप्त होते हैं. 

यह भी पढ़ें: केतु का नक्षत्र परिवर्तन इन 5 राशि वालों के लिए बेहद अशुभ, बढ़ेंगी आर्थिक और मानसिक परेशानियां

धन-धान्य और सकारात्मक ऊर्जा के लिए

घर में बरकत और नकारात्मकता को दूर रखने के सोमवार के दिन शिवलिंग पर अक्षत (साबुत चावल), सफेद चंदन, धतूरा और गंगाजल अर्पित करें. इसके साथ ही कच्चे चावल में काले तिल मिलाकर महादेव को चढ़ाएं और बाद में तिल का दान कर दें. इतना करने के बाद महामृत्युंजय मंत्र का जाप और शिव रक्षा स्तोत्र का पाठ करें. ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और सुख-समृद्धि बढ़ती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Somwar Upay

Trending news

कौन है ये 'नन्हा दोस्त', जिसे में गोद में बिठाकर PM मोदी ने किया दुलार; फोटो वायरल
PM Modi
कौन है ये 'नन्हा दोस्त', जिसे में गोद में बिठाकर PM मोदी ने किया दुलार; फोटो वायरल
आप गाड़ी नहीं चलाते, फिर भी तेल बिगाड़ सकता है पूरा बजट; क्या-क्या होगा प्रभावित?
Crude Oil price
आप गाड़ी नहीं चलाते, फिर भी तेल बिगाड़ सकता है पूरा बजट; क्या-क्या होगा प्रभावित?
JK में घुसपैठियों को दिखाएंगे जहन्नुम, बॉर्डर पर BSF के साथ तैनात होंगे SOG कमांडोज
jammu kashmir news
JK में घुसपैठियों को दिखाएंगे जहन्नुम, बॉर्डर पर BSF के साथ तैनात होंगे SOG कमांडोज
मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम की हाई लेवल मीटिंग, कच्चे तेल को लेकर बनेगा प्लान
PM Modi meeting
मिडिल ईस्ट संकट के बीच पीएम की हाई लेवल मीटिंग, कच्चे तेल को लेकर बनेगा प्लान
दो दिन बारिश, ठंड के बाद आज खिली धूप, कल कैसा रहेगा मौसम? जानिए हफ्ते भर का हाल
Weather
दो दिन बारिश, ठंड के बाद आज खिली धूप, कल कैसा रहेगा मौसम? जानिए हफ्ते भर का हाल
खत्म हो जाएगी मुंबई की सालों पुरानी बाढ़ समस्या, BMC ने तैयार किया मास्टर प्लान
Mumbai News
खत्म हो जाएगी मुंबई की सालों पुरानी बाढ़ समस्या, BMC ने तैयार किया मास्टर प्लान
सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा विजेता बने मोदी, 25 साल से नहीं हारे कोई चुनाव
PM Modi
सियासी अखाड़े का सबसे बड़ा विजेता बने मोदी, 25 साल से नहीं हारे कोई चुनाव
एमपी यूनीवर्सिटी में बवाल.. भेदभाव से भड़क उठे छात्र, धरने में की ये डिमांड
Hostel allocation controversy
एमपी यूनीवर्सिटी में बवाल.. भेदभाव से भड़क उठे छात्र, धरने में की ये डिमांड
पाकिस्तान में आतंक चरम पर, भारत में बड़ी गिरावट; ग्लोबल टेरर इंडेक्स ने खोल दी पोल
Pakistan
पाकिस्तान में आतंक चरम पर, भारत में बड़ी गिरावट; ग्लोबल टेरर इंडेक्स ने खोल दी पोल
TMC ने अपनाई 'ट्विन कैंपेन स्ट्रैटेजी', एक साथ दो मोर्चों पर BJP को घेरने की कोशिश
West Bengal Election 2026
TMC ने अपनाई 'ट्विन कैंपेन स्ट्रैटेजी', एक साथ दो मोर्चों पर BJP को घेरने की कोशिश