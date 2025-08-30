Rashifal September 2025: इन 3 राशिफल वालों को दनादन मिलागा धन, प्रेम में आएगी गहराई, जानें सितंबर का मासिक राशिफल!
Advertisement
trendingNow12902499
Hindi Newsधर्म

Rashifal September 2025: इन 3 राशिफल वालों को दनादन मिलागा धन, प्रेम में आएगी गहराई, जानें सितंबर का मासिक राशिफल!

Monthly Horoscope September 2025 Aries To Pisces In Hindi: इस माह में नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां संभालनी पड़ सकती हैं। प्रेम जीवन और पारिवारिक संबंधों में सकारात्मक ऊर्जा देखने को मिलेगी। आइए जानते हैं, सितम्बर का महीना आपकी राशि के लिए क्या खास लेकर आ रहा है।

Written By  Narinder Juneja|Last Updated: Aug 30, 2025, 02:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

September 2025 Masik Rashifal
September 2025 Masik Rashifal

Masik Rashifal September 2025 :सितम्बर का महीना नई उम्मीदों, बदलाव और अवसरों से भरा हुआ रहने वाला है। यह महीना कई राशियों के लिए करियर, वित्त और निजी जीवन में नए रास्ते खोल सकता है। कुछ लोगों को इस महीने मेहनत के अनुसार अच्छे परिणाम मिलेंगे, तो वहीं कुछ को धैर्य और संयम से आगे बढ़ने की सलाह दी जाती है। रिश्तों में तालमेल बैठाने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता भी रहेगी। व्यापार से जुड़े लोगों को लाभ के अवसर मिल सकते हैं.

मेष राशि
सितम्बर का महीना मेष राशि वालों के लिए ऊर्जा और उत्साह से भरपूर रहेगा। कार्यक्षेत्र में नए मौके मिल सकते हैं और आपकी मेहनत रंग लाएगी। व्यापार में भागीदारों का सहयोग मिलेगा। वित्तीय स्थिति पहले से बेहतर होगी, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रेम जीवन में आपसी समझ और गहराई बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन व्यस्तता के चलते थकान महसूस हो सकती है। महीने के अंत में किसी खास योजना से लाभ होने की संभावना है।

वृषभ राशि
वृषभ राशि वालों के लिए सितम्बर का महीना मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन धीरे-धीरे सफलता मिलेगी। धन के मामले में स्थिरता बनी रहेगी, हालांकि किसी निवेश से पहले सोच-समझकर निर्णय लें। परिवार के साथ समय बिताना आपको मानसिक सुकून देगा। छात्रों को पढ़ाई में अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी। सेहत को लेकर सावधान रहें और खान-पान पर विशेष ध्यान दें।

Add Zee News as a Preferred Source

मिथुन राशि
मिथुन राशि के जातकों के लिए यह महीना तरक्की और उन्नति का संकेत लेकर आया है। नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में नए समझौते या साझेदारी से लाभ होगा। वित्तीय स्थिति मजबूत होगी और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। परिवार के साथ सामंजस्य रहेगा। प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी और साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक शांति बनाए रखने के लिए ध्यान या योग करना लाभकारी होगा।

कर्क राशि
कर्क राशि वालों के लिए सितम्बर का महीना परिवार और करियर दोनों ही मामलों में महत्वपूर्ण रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार से जुड़े लोगों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, लेकिन धैर्य से काम लेने पर सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति धीरे-धीरे सुधरेगी। परिवार में किसी मांगलिक कार्य की संभावना है। प्रेम संबंधों में विश्वास और समर्पण बढ़ेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा, हालांकि ज्यादा काम से थकान हो सकती है।

सिंह राशि
सिंह राशि वालों के लिए सितम्बर का महीना नए अवसरों का द्वार खोलने वाला रहेगा। करियर में तरक्की मिलेगी और आपके काम की सराहना होगी। व्यापारी वर्ग के लिए यह समय विशेष लाभकारी है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और नए स्रोतों से आय बढ़ेगी। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। प्रेम जीवन में साथी के साथ संबंध और गहरे होंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन यात्रा के दौरान सतर्क रहें। यह महीना आपके आत्मविश्वास को और भी मजबूत करेगा।

कन्या राशि
कन्या राशि वालों के लिए सितम्बर का महीना मेहनत और संघर्ष से भरा रहेगा, लेकिन अंत में सफलता जरूर मिलेगी। नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में लाभ होगा, लेकिन साझेदारी में सावधानी बरतें। वित्तीय स्थिति में उतार-चढ़ाव रहेगा, इसलिए फिजूलखर्ची से बचें। परिवार में सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। प्रेम संबंधों में गलतफहमी हो सकती है, इसलिए धैर्य से काम लें। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

तुला राशि
तुला राशि वालों के लिए सितम्बर का महीना संतुलन और प्रगति से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा और वरिष्ठ अधिकारी आपसे प्रसन्न रहेंगे। व्यापार में नई योजनाएं सफलता देंगी। आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत होगी और बचत करने का मौका मिलेगा। परिवार में आपसी समझ बनी रहेगी। प्रेम जीवन में रोमांस और अपनापन बढ़ेगा। छात्रों के लिए यह महीना बेहद शुभ है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति भी बनी रहेगी।

वृश्चिक राशि
वृश्चिक राशि वालों के लिए सितम्बर का महीना चुनौतियों के साथ-साथ नए अवसर भी लेकर आएगा। नौकरी में बदलाव की संभावना है। व्यापारियों को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन धैर्य से काम लेने पर लाभ होगा। आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन बड़े निवेश से बचें। परिवार में छोटे-मोटे विवाद हो सकते हैं। प्रेम जीवन में उतार-चढ़ाव रहेंगे। सेहत के प्रति सतर्क रहें और नियमित व्यायाम करें।

धनु राशि
धनु राशि के जातकों के लिए सितम्बर का महीना उत्साहवर्धक रहेगा। करियर में सफलता के नए अवसर मिलेंगे। व्यापारियों को बड़ी डील से लाभ होगा। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और नए स्रोतों से धन की प्राप्ति होगी। परिवार में आपसी सामंजस्य रहेगा। प्रेम जीवन में साथी का सहयोग मिलेगा। छात्रों को पढ़ाई में मनचाहे परिणाम मिलेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन यात्रा के दौरान सतर्क रहें। यह महीना आपके आत्मविश्वास को और मजबूत करेगा।

मकर राशि
मकर राशि वालों के लिए सितम्बर का महीना नए प्रयासों और योजनाओं का रहेगा। कार्यक्षेत्र में मेहनत का पूरा फल मिलेगा। व्यापारी वर्ग को लाभ के अवसर मिलेंगे। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम जीवन में रोमांस बढ़ेगा और साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन तनाव से बचें। महीने के अंत में कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है।

कुंभ राशि
कुंभ राशि वालों के लिए सितम्बर का महीना करियर और वित्त के लिहाज से अच्छा साबित होगा। नौकरीपेशा लोगों को तरक्की और सम्मान मिलेगा। व्यापारियों को नए समझौते से लाभ होगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय के नए स्रोत खुलेंगे। परिवार में खुशियां आएंगी और सभी का सहयोग मिलेगा। प्रेम जीवन में स्थिरता रहेगी और रिश्तों में गहराई आएगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन खान-पान पर ध्यान दें। यह महीना आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा।

मीन राशि
मीन राशि वालों के लिए सितम्बर का महीना नए अवसरों और सकारात्मक बदलावों से भरा रहेगा। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापारियों के लिए यह समय शुभ है और नए प्रोजेक्ट से लाभ मिलेगा। आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और आपसी संबंध मजबूत होंगे। प्रेम जीवन में खुशियां बढ़ेंगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मानसिक शांति का अनुभव होगा। यह महीना आपके लिए सफलता और प्रगति का प्रतीक बनेगा।

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Karwa Chauth 2025: इस साल कब रखा जाएगा करवा चौथ व्रत, नोट करें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पूजन सामग्री

और पढ़ें- Premanand Ji Maharaj: क्या बिस्तर पर बैठकर नाम जप करना सही? प्रेमानंद जी महाराज ने इस बारे में क्या सुझाया

और पढ़ें- Nazar Battu Ki Kahani: बुरी नजर से बचाने वाले राक्षस की कहानी जानकर हिल जाएंगे, रहस्यमयों से भरी है यह पौराणिक कथा!

About the Author
author img
Narinder Juneja

गुरुग्राम आधारित वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं. उनकी विशेषज्ञता करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय प्रबंधन, विवाह, और विदेश यात्रा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में है. उनका दृष...और पढ़ें

TAGS

Monthly Horoscope September 2025

Trending news

मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
Maharashtra
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
congress
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Himanta Biswa Sarma
मदनी के 'लेटर बम' पर हिमंता का पलटवार, कहा- किसी कीमत पर नहीं बनने देंगे इस्लामिक...
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Maharashtra
Virar Collapse: 15 मिनट पहले आई कॉल, टल गया काल; 5 लोग पहुंचे सलाखों के पीछे
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
Jammu and Kashmir
Reasi: 'इस रात की सुबह नहीं...', हंसता खेलता परिवार रात में खा-पीकर सो गया लेकिन...
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Jammu and Kashmir
कहीं पर दरकी जमीं तो कहीं फटे बादल... कुदरत के कहर से रियासी-रामबन में 10 की मौत
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
Maharashtra
Maratha Reservation: 'मराठाओं के कंधे पर...', CM फडणवीस का उद्धव ठाकरे पर पलटवार
रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, कई लापता...बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम
undefined
रामबन में बादल फटने से 4 लोगों की मौत, कई लापता...बचाव कार्य में जुटी NDRF की टीम
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
today weather update
बारिश वाला वीकेंड, आज और कल झमाझम बारिश के आसार! जानें सितंबर की कैसी होगी शुरुआत
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
patna
पटना: नेताओं ने झंडे को बनाया डंडा, BJP जीती या कांग्रेस? देखिए लट्ठ युद्ध का स्कोर
;