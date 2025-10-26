Advertisement
Vastu Tips: घर के इस कोने में मोरपंख लगाने से बढ़ता है कर्ज! जानें सुख-समृद्धि के लिए कहां रखना चाहिए और कहां नहीं

Mor Pankh Vastu Tips: वास्तु एक्सपर्ट्स के मुताबिक, घर में कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां पर मोर पंख रखने से बचना चाहिए. आइए जानते हैं कि घर में किस दिशा में मोर पंख रखना अशुभ हो सकता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 26, 2025, 07:53 PM IST
Mor Pankh Vastu: हिंदू धर्म और वास्तु शास्त्र में मोरपंख को अत्यंत शुभ और चमत्कारी माना गया है. इसे घर में रखने से स्वयं भगवान श्रीकृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, और आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. हालांकि, मोरपंख का शुभ प्रभाव आपके जीवन पर तभी पड़ेगा, जब इसे वास्तु के नियमों के अनुसार सही दिशा और स्थान पर रखा जाए. वास्तु शास्त्र के जानकारों के मुताबिक, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां मोरपंख को रखने से शुभ परिणामों के बजाय धन हानि और नकारात्मकता बढ़ सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि सुख-सृद्धि के लिए घर में मोर पंख कहां रखना चाहिए और कहां नहीं.

उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा

वास्तु शास्त्र स्पष्ट करता है कि उत्तर-पूर्व (North-East) दिशा में मोरपंख रखना शुभ नहीं माना जाता. इस दिशा में मोरपंख स्थापित करने से घर में नकारात्मकता का वास हो सकता है. यह स्थिति आर्थिक हानि का कारण बनती है और आपके खर्चों में अनावश्यक वृद्धि होने लगती है. आप मोरपंख को इसके बजाय उत्तर दिशा में रख सकते हैं, जो शुभ फलदायी होता है.

पर्स या बटुआ (Wallet)

कई लोग धन लाभ और सौभाग्य के लिए मोरपंख को अपने पर्स में रख लेते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार ऐसा करना हानिकारक हो सकता है. जिस तरह मोरपंख स्वतंत्रता और विस्तार से जुड़ा है, इसे पर्स जैसी बंद जगह पर रखने से इसकी ऊर्जा बंध जाती है. इससे धन हानि हो सकती है, आपके खर्च अनियंत्रित हो सकते हैं, या पैसे खो भी सकते हैं.

तिजोरी या लॉकर के अंदर

तिजोरी या लॉकर में जहां आप अपना कीमती सामान, गहने और धन रखते हैं, उसके अंदर मोरपंख को सीधे नहीं रखना चाहिए. तिजोरी के अंदर मोरपंख रखने से अशुभ योग बन सकते हैं, जिससे आपके खर्चे बढ़ते हैं और कर्ज की स्थिति उत्पन्न हो सकती है. यह धन की हानि का कारण बनता है. मोरपंख को तिजोरी के बाहर या उसके पास किसी साफ जगह पर रखना शुभ माना जाता है.

रसोई घर (Kitchen)

रसोई घर में मोरपंख को रखना वास्तु सम्मत नहीं है और इससे बचना चाहिए. रसोई में मौजूद तेज धुआं, तेल और गर्माहट मोरपंख को प्रदूषित कर सकती है, जिससे उसका अपमान होता है. दूषित मोरपंख घर में नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित कर सकता है, जिसका असर पूरे घर की सुख-शांति पर पड़ता है.

पूजा घर या पूजा स्थान

कुछ मान्यताओं के विपरीत, घर के पूजा घर या मंदिर में मोरपंख रखना शुभ परिणामों की जगह नकारात्मक फल दे सकता है. जहां मंदिरों में मोरपंख से बने पंखों का उपयोग भगवान को हवा करने के लिए किया जाता है, वहीं घरों में पूजा स्थान पर इसे रखने से बचना चाहिए. यदि आप मोरपंख का शुभ परिणाम चाहते हैं, तो इसे पूजा स्थान के बजाय सही दिशा (जैसे दक्षिण-पश्चिम) में स्थापित करें, जहां यह आपकी किस्मत को मजबूत करे.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

