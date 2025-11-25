Morning Astro Tips: सुबह सवेरे इन 5 पेड़ के दर्शन करना अति शुभ, देवी लक्ष्मी का घर में होगा प्रवेश, दुख होंगे दूर!

Morning Astro Tips For Money: हिंदू धर्म में पेड़ और पौधों का विशेष धार्मिक महत्व है. कई पेड़ और पौधे की पूजा भी की जाती है जिनमें से केले का पेड़ से लेकर तुलसी का पौधा और बरगद आदि शामिल हैं. मान्यता है कि इन पेड़ों में देवी देवता वास करते हैं और जब इन पेड़ों की विधि-विधान से पूजा उपासना की जाती है तो साधक को सुख-समृद्धि के साथ ही अच्छे भाग्य की प्राप्ति होती है. इस कड़ी में हम उन पांच पेड़ों के बारे में जानेंगे जिनका सुबह सवेरे दर्शन करने से माता लक्ष्मी से लेकर अन्य देवी देवताओं की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है.

पीपल का पेड़

मान्यता है कि पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है. ऐसे में जो भी व्यक्ति पीपल के पेड़ का सुबह सवेरे दर्शन करता है और दोपहर या शाम के समय जल चढ़ाता है, इसके साथ ही घी का दीया जलाता है तो उसे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है. पीपल के पेड़ का दर्शन पूजा करने से भगवान विष्‍णु व मां लक्ष्मी एक साथ कृपा करती हैं.

शमी का पेड़

शमी के पेड़ की पूजा करने से शनि देव प्रसन्न होते हैं. ऐसी मान्यता है कि हर दिन शमी के पौधे या पेड़ का दर्शन करने वाले जातक से शनिदेव अति प्रसन्‍न होते हैं और अपनी क्रूर दृष्टि का प्रभाव जातक पर नहीं होने जेचे हैं मेहनत का पूरा फल प्राप्त होता है और घर धन से भरा रहता है.

बेलपत्र का पेड़

भगवान शिव को अति प्रिय बेलपत्र का पेड़ अति पूजनीय माना गया है. जिस घर में बेलपत्र का पेड़ होता है वहां पर गरीबी नहीं आती है और घर में रोग, बाध, हानि का प्रवेश नहीं होता है. ऐसे घर में मां लक्ष्‍मी वास करती हैं. ऐसे में बेलपत्र के पेड़ का दर्शन सुबह सवेरे हो जाए तो इससे अच्छे दिन की शुरुआत होती है.

आंवले का पेड़

धार्मिक मान्‍यता है कि आंवले के पेड़ में देवी लक्ष्मी और नारायण का वास होता है. हर सुबह आंवले के पेड़ के दर्शन मात्र से भाग्य जाग सकता है. शाम को आंवले के पेड़ के नीचे घी का दीया जलाने से घर में सुख धन संपदा बढ़ती है.

बरगद का पेड़

ऐसी मान्यता है कि वटवृक्ष में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु, महेश वास करते हैं. अखंड सौभाग्य की प्राप्ति से लेकर स्वास्थ्य लाभ का आशीर्वाद पाने के लिए भक्त वटवृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं. इस तरह सुबह पवित्र बरगद के पेड़ के सुबह सवेरे दर्शन करने से ही जीवन के सभी कष्‍ट दूर होने लगते हैं.

