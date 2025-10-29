Morning Astro Tips: ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें ये छोटा सा काम, जीवन बरसेगी में धन-समृद्धि

Brahma Muhurta Astro Tips: हिंदू शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त को दिन का सबसे पवित्र और शक्तिशाली समय माना गया है. यह अवधि सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच होती है, जब वातावरण अत्यंत शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है. कहा जाता है कि इस समय प्रकृति की ऊर्जा अपने सर्वोच्च स्तर पर होती है और मन सबसे अधिक शांत रहता है. यही कारण है कि ध्यान, योग, जप या पूजा-पाठ के लिए ब्रह्म मुहूर्त को अत्यंत शुभ माना गया है. इसे कुछ ग्रंथों में अक्षय मुहूर्त के नाम से भी वर्णित किया गया है. मान्यता है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने दिन की शुरुआत करता है, उसका मन अधिक स्पष्ट रहता है, विचारों की शक्ति बढ़ती है, और पूरा दिन ऊर्जावान बना रहता है. इस समय की गई साधना और मंत्र-जप शीघ्र फल प्रदान करते हैं क्योंकि मन उस समय किसी भी विचलन से मुक्त होता है. आइए जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में कौन से उपाय विशेष रूप से शुभ माने जाते हैं.

उठते ही करें हथेलियों के दर्शन

ज्योतिष और धर्मशास्त्रों के अनुसार, ब्रह्म मुहूर्त का समय अत्यंत चमत्कारी होता है. इस दौरान जब आपकी आंख खुले तो सबसे पहले अपनी हथेलियों के दर्शन करें, क्योंकि माना जाता है कि हथेलियों में त्रिदेव- ब्रह्मा, विष्णु और महेश का निवास होता है. उठते समय यह मंत्र बोलना शुभ माना गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

"कराग्रे वसते लक्ष्मीः करमध्ये सरस्वती।

करमूले तु गोविन्दः प्रभाते करदर्शनम्॥"

ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में धन, सुख और समृद्धि बनी रहती है. साथ ही जीवन में चल रही धन से जुड़ी समस्या दूर हो जाती है. घर-परिवार खुशहाल रहता है. उन्नति के नए द्वार खुलते हैं.

करें मंत्र जाप और ध्यान

"ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम्

भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्॥"

ब्रह्म मुहूर्त में उठने के बाद अपने इष्टदेव का स्मरण करें और फिर गायत्री मंत्र का जप करें. इस समय गायत्री मंत्र का जाप करने से मानसिक शुद्धि और दिव्य ऊर्जा का संचार होता है. इसके बाद कुछ क्षण ध्यान लगाना और भगवान शिव का “ॐ” जप करना अत्यंत फलदायी माना गया है. यह साधना मन, आत्मा और विचारों को शुद्ध करती है तथा जीवन में संतुलन लाती है.

यह भी पढ़ें: Tulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह पर हल्दी का ये टोटका करेगा कमाल, शीघ्र मिलेगा मनचाहा जीवनसाथी

इन बातों का रखें ध्यान

ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही भोजन नहीं करना चाहिए, इससे शरीर में असंतुलन और रोग उत्पन्न हो सकते हैं. इस समय मन को शांत रखें और किसी भी प्रकार के नकारात्मक या क्रोधपूर्ण विचार न लाएं. ब्रह्म मुहूर्त में किसी के प्रति कटु वचन या अपशब्द बोलने से मानसिक तनाव बढ़ता है और शुभ फल प्राप्त नहीं होता.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)